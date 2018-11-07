07 Kasım 2018 04:19

Tüketim değil mücadele kampanyası başlat

Türk Metal'in 'Kendi ürettiğini tüket' kampanyasına B/S/H işçilerinden tepki gösteriyor.

Tüketim değil mücadele kampanyası başlat

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Tuncay SAĞIROĞLU
    Tekirdağ

    Türk Metal Sendikasının “Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket”, “Yerli malı kullan” kampanyasına B/S/H işçilerinden tepki var. Fabrikada şimdiye kadar 2 bin 500 kişinin işten atıldığı bilgisini veren işçiler, “Patronların malının satılması için kampanya düzenleyeceğine, işten atılmalara karşı, eriyen ücretlerdeki kaybın giderilmesi, vergi adaleti için mücadele kampanyası örgütlesin” diyor. B/S/H işçileri, Hükümeti de patronları değil işçileri kurtarmak için harekete geçmeye çağırarak “Vergide adalet istiyoruz” dedi.

    B/S/H’DA TEK YERLİ VE MİLLİ OLAN İŞÇİDİR

    B/S/H, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde eski AEG fabrikasını alarak büyüten üç Alman tekelinin ortak yatırımı. Beyaz yakalılarla birlikte 8 bin kişinin çalıştığı fabrika Avrupa’da aynı çatı altında üretim yapan en büyük fabrika. Fabrika içinde soğutucu, çamaşır, bulaşık ve fırın olmak üzere dört ana bölüm bulunuyor. B/S/H’nin tüm dünyada 27 fabrikası bulunurken en büyük ve en kârlı fabrikası olan Çerkezköy fabrikası, her yıl üretim ve kâr rekorları kırıyordu.

    “Patronlarının Alman, sermayesinin Alman, teknolojisinin Alman, tasarımcısının Alman olduğu, kârın Almanya’ya gittiği B/S/H fabrikasında üretilen ürünler ne kadar yerli ve milli? Burada sadece köle gibi çalışan biz işçiler yerli ve milliyiz” diyen bir B/S/H işçisi şöyle devam etti: “Eğer Türk Metal yerli ve milli bir iş yapılacaksa, sadece işçi için yapılmalı.”

    İŞÇİ İŞTEN ATILIRKEN TÜRK METAL ORTADA YOKTU

    Geçen sene 6-7 bin arası işçinin çalıştığı B/S/H’de iki bin civarı sözleşmeli işçi bulunuyor. Bu sene hiçbir dönem tam kapasite ile çalışmayan fabrikada, sendika üyesi sözleşmeli işçilerin tamamının içinde olduğu 2 bin 500 kadar işçi işten atıldı. Son aylarda üretim bantlarının bazıları dönem dönem kapanırken çoğunda vardiyalar düşürüldü. İşten atılmalarla birlikte işçilerin bir kısmı izne gönderilirken, bazı bölümlerde ise cumartesi günleri çalışma olmuyor.

    “İşler durup işten atılma söylentilerinin olduğu dönemde sendikacılar ‘İşler durgun ama konuşulan kadar işten atılma olmaz’ diyorlardı. Ama işten atılmalar başlayıp binleri geçtiğinde ortalıkta hiçbir sendikacı görünmedi. İşler düzelmez, yeni siparişler gelmez ise işçi sayısının 3 bin 500’e kadar düşürüleceği söyleniyor” diyen bir işçi, Türk Metal’in kampanyasına tepkisini şöyle dile getirdi: “Şimdi sendika çıkmış ‘emeğine sahip çık’ diyor. Sen önce işçiye sahip çık. Patronlar ne olsa başının çaresine bakar. Türk Metal işçi zor durumda olunca değil patronlar zor duruma düşünce ortaya çıkıyor.”

    TÜRK METAL ERİYEN ÜCRETLER İÇİN NE YAPACAK

    MESS grup sözleşmesi kapsamında olan B/S/H işçisi son imzalanan sözleşmeyi kerhen olumlu karşılamıştı. Ama kısa sürede eriyen ücretler B/S/H işçisinin de yoksullaşmasını engelleyemedi. TİS gereği eylül ayında gelen yüzde 16’lık zam bile erimeyi bırakın engellemeyi hayat pahalılığı ve enflasyon nedeni ile hiçbir derde deva olmadı. Bir işçi gelinen durumu şöyle anlattı: “Aldığımız zamlar ücretlerdeki erimeyi engellemiyor. Önceden B/S/H’de çalışmak bir ayrıcalıktı ama şimdi bu tamamen ortadan kalktı. Bizi açıklanan enflasyon değil çarşı pazar enflasyonu ilgilendiriyor. Buna bakınca her şeye en az yüzde 50 zam geldi. Dolar, altın karşısında ücretlerimiz geriledi. Alım gücümüz azaldı. Ama en kaliteli ürünleri üretiyoruz. B/S/H şimdiye kadar rekor üretim ve kâr elde etti. Biz ise hep geriledik. Türk Metal eriyen ücretler karşısında ne yapacak diye merak ediyoruz.”

    VERGİDE ADALETİ İSTİYORUZ

    Konuştuğumuz bir başka B/S/H işçisine “Beyaz eşyada ÖTV indirimi olduğunu, bunun üretimi nasıl etkileyeceğini sorduğumuzda” bordrosunu çıkararak ücretinden 1200 liranın üzerinde kesinti yapıldığını söyledi ve ekledi: “Hükümet patronları kurtaracağına önce zar zor geçinen işçinin vergisini düşürsün. Sürekli benim vergim artıyor ama patronların vergileri siliniyor. Patronların kredileri yapılandırılıyor ama işçi banka borcunu tıkır tıkır ödüyor. Ödemezse maaşından kesiliyor.” Fabrikada birçok kişinin banka borcu nedeniyle hacizlik olduğunu ve bu nedenle borcunun daha ücreti eline geçmeden hesaptan kesildiğini anlatan işçi, “Vergide adalet istiyoruz” dedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Evrensel’e 8 bin lira tazminat
    SONRAKİ HABER

    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

     ‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Politika üzerine

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Yeni kahramanımız Kagawa!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    "İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yine ertelendi" iddiası
    "İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yine ertelendi" iddiası

    İstanbul Havalimanı'nın taşınma işlemlerinin 3 Mart'ta son bulması bekleniyordu. Ancak iddiaya göre taşınma süreci 1 ay daha ertelendi.

    BM raporu: Cemal Kaşıkçı planlanarak öldürüldü
    BM raporu: Cemal Kaşıkçı planlanarak öldürüldü

    Kaşıkçı cinayetinde BM soruşturma raporu açıklandı. Raporda, Kaşıkçı'nın Suudi yetkilileri tarafından önceden planlanarak öldürüldüğü vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü: 10 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü: 10 kişi öldü

    Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 10 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi görevinden istifa etti
    CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi görevinden istifa etti

    CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, genel sekreterlik görevinden istifa etti.

    AKP'nin İzmir'e vaatleri: Yol, sanayi bölgeleri ve millet bahçeleri
    AKP'nin İzmir'e vaatleri: Yol, sanayi bölgeleri ve millet bahçeleri

    AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AKP'nin İzmir için vaatlerini sıraladı: Daha çok yol, millet bahçeleri...

    ‘Kirazlıtepe’de asbest tespit işlemi yönetmeliklere uygun yapılmadı’
    ‘Kirazlıtepe’de asbest tespit işlemi yönetmeliklere uygun yapılmadı’

    TMMOB İstanbul İKK, Üsküdar Kirazlıtepe’deki yıkım faaliyetlerinde asbest tespit işlemlerinin yönetmeliğe uygun yapılmadığını açıkladı.

    KCK davası: Cezaevi savunmaya el koydu, Erhan Aslan savunma yapamadı
    KCK davası: Cezaevi savunmaya el koydu, Erhan Aslan savunma yapamadı

    KCK İstanbul Ana Davasında savunmasına cezaevi yönetimince el konulan Erhan Aslan savunma yapamadı.

    Bülent Şık’ın savunmasının tam metni
    Bülent Şık’ın savunmasının tam metni

    Yayımladığı rapor nedeniyle hakim karşısına çıkan Gıda Mühendisi Bülent Şık’ın savunmasının tam metnini yayınlıyoruz.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Akhisarspor-Kasımpaşa
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Akhisarspor-Kasımpaşa
    Rewşen belgeseli yönetmeni Oğuz:  Rewşen Kürt edebiyat neslini yarattı
    Rewşen belgeseli yönetmeni Oğuz:  Rewşen Kürt edebiyat neslini yarattı
    GÜNCELLENDİ
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Bülent Şık: Suçu işleyenler değil ortaya çıkaran yargılanıyor
    Bülent Şık: Suçu işleyenler değil ortaya çıkaran yargılanıyor

    Kanser raporunu açıkladığı için hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dr. Bülent Şık'ın beraat talebi reddedildi.

    Barış bildirisinden yargılanan EMEP üyeleri beraat etti
    Barış bildirisinden yargılanan EMEP üyeleri beraat etti

    Barış bildirisi dağıttıkları için haklarında dava açılan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman için beraat kararı verildi.

    AKP adayı Mehmet Özhaseki: İsrafı sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
    AKP adayı Mehmet Özhaseki: İsrafı sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

    AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın israf sevmediğini iddia etti.

    Alevilere hakaret eden din öğretmeni hakkında soruşturma açılmadı
    Alevilere hakaret eden din öğretmeni hakkında soruşturma açılmadı

    Alevilere hakaret eden ve öğrenciyi sınıftan atan din öğretmeni hakkında işlem yapılmadı. Milli eğitim müdürünün olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü

    GÜNCELLENDİ
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu

    Cizre'de 137 kişinin mahsur kaldıkları bodrum katlarında yaşamını yitirmesine ilişkin duruşma alan AİHM, başvuruyu kabul etmedi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak
    HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP-İYİ Parti ittifakında İYİ Partiye bırakılan her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış
    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    TMMOB, Kartal’da çöken bina için imar affı başvurusunda bulunulduğunu açıkladı, ‘İmar barışı’ uygulamasına son verilmesini istedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Tecridin sonlanması bu ülkenin demokrasi sorununa, barış sorununa bir çözüm getirecektir.

    Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor
    Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor

    Venezuela’da ABD destekli sağcı muhalefet, ülkenin petrol satış gelirlerini el koyabilmek için ABD merkezli bir fon açıyor.

    'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası
    'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası

    Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, saldırı gerçekleştirmek isterken yakalan tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan ceza verildi.

    Medeni Yıldırım Davası: 5 buçuk yıl sonra asli delillere ulaşıldı
    Medeni Yıldırım Davası: 5 buçuk yıl sonra asli delillere ulaşıldı

    Lice'de askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım davası görüldü. Avukat Yalçındağ: Failler kolluk ise soruşturma gizleniyor

    İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı
    İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı

    Türkiye Barolar Birliği Delegasyonu İzmir Barosu üyeleri, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun görevini yerine getirmediğini belirterek istifaya çağırdı.

    Çerkezköylülerin zaferi: Termik santral projesi iptal edildi
    Çerkezköylülerin zaferi: Termik santral projesi iptal edildi

    Çerkezköy Pınarça Köyü’nün yakınında yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi ÇED olumsuz kararı verilmesiyle iptal oldu.

    HDP Seçim Komisyonu: 14 bin asker ve polisin oyu Bölgeye kaydırıldı
    HDP Seçim Komisyonu: 14 bin asker ve polisin oyu Bölgeye kaydırıldı

    HDP Seçim İşleri Komisyonu hazırladığı raporda, 14 bin 286 asker ve polisin oyunun Bölge illerine kaydırıldığını söyledi.

    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek

    Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız aday gösterecek. EMEP'in adayı Reyhan Başaran olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.