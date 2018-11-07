Tüketim değil mücadele kampanyası başlat

Tuncay SAĞIROĞLU

Tekirdağ

Türk Metal Sendikasının “Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket”, “Yerli malı kullan” kampanyasına B/S/H işçilerinden tepki var. Fabrikada şimdiye kadar 2 bin 500 kişinin işten atıldığı bilgisini veren işçiler, “Patronların malının satılması için kampanya düzenleyeceğine, işten atılmalara karşı, eriyen ücretlerdeki kaybın giderilmesi, vergi adaleti için mücadele kampanyası örgütlesin” diyor. B/S/H işçileri, Hükümeti de patronları değil işçileri kurtarmak için harekete geçmeye çağırarak “Vergide adalet istiyoruz” dedi.

B/S/H’DA TEK YERLİ VE MİLLİ OLAN İŞÇİDİR

B/S/H, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde eski AEG fabrikasını alarak büyüten üç Alman tekelinin ortak yatırımı. Beyaz yakalılarla birlikte 8 bin kişinin çalıştığı fabrika Avrupa’da aynı çatı altında üretim yapan en büyük fabrika. Fabrika içinde soğutucu, çamaşır, bulaşık ve fırın olmak üzere dört ana bölüm bulunuyor. B/S/H’nin tüm dünyada 27 fabrikası bulunurken en büyük ve en kârlı fabrikası olan Çerkezköy fabrikası, her yıl üretim ve kâr rekorları kırıyordu.

“Patronlarının Alman, sermayesinin Alman, teknolojisinin Alman, tasarımcısının Alman olduğu, kârın Almanya’ya gittiği B/S/H fabrikasında üretilen ürünler ne kadar yerli ve milli? Burada sadece köle gibi çalışan biz işçiler yerli ve milliyiz” diyen bir B/S/H işçisi şöyle devam etti: “Eğer Türk Metal yerli ve milli bir iş yapılacaksa, sadece işçi için yapılmalı.”

İŞÇİ İŞTEN ATILIRKEN TÜRK METAL ORTADA YOKTU

Geçen sene 6-7 bin arası işçinin çalıştığı B/S/H’de iki bin civarı sözleşmeli işçi bulunuyor. Bu sene hiçbir dönem tam kapasite ile çalışmayan fabrikada, sendika üyesi sözleşmeli işçilerin tamamının içinde olduğu 2 bin 500 kadar işçi işten atıldı. Son aylarda üretim bantlarının bazıları dönem dönem kapanırken çoğunda vardiyalar düşürüldü. İşten atılmalarla birlikte işçilerin bir kısmı izne gönderilirken, bazı bölümlerde ise cumartesi günleri çalışma olmuyor.

“İşler durup işten atılma söylentilerinin olduğu dönemde sendikacılar ‘İşler durgun ama konuşulan kadar işten atılma olmaz’ diyorlardı. Ama işten atılmalar başlayıp binleri geçtiğinde ortalıkta hiçbir sendikacı görünmedi. İşler düzelmez, yeni siparişler gelmez ise işçi sayısının 3 bin 500’e kadar düşürüleceği söyleniyor” diyen bir işçi, Türk Metal’in kampanyasına tepkisini şöyle dile getirdi: “Şimdi sendika çıkmış ‘emeğine sahip çık’ diyor. Sen önce işçiye sahip çık. Patronlar ne olsa başının çaresine bakar. Türk Metal işçi zor durumda olunca değil patronlar zor duruma düşünce ortaya çıkıyor.”

TÜRK METAL ERİYEN ÜCRETLER İÇİN NE YAPACAK

MESS grup sözleşmesi kapsamında olan B/S/H işçisi son imzalanan sözleşmeyi kerhen olumlu karşılamıştı. Ama kısa sürede eriyen ücretler B/S/H işçisinin de yoksullaşmasını engelleyemedi. TİS gereği eylül ayında gelen yüzde 16’lık zam bile erimeyi bırakın engellemeyi hayat pahalılığı ve enflasyon nedeni ile hiçbir derde deva olmadı. Bir işçi gelinen durumu şöyle anlattı: “Aldığımız zamlar ücretlerdeki erimeyi engellemiyor. Önceden B/S/H’de çalışmak bir ayrıcalıktı ama şimdi bu tamamen ortadan kalktı. Bizi açıklanan enflasyon değil çarşı pazar enflasyonu ilgilendiriyor. Buna bakınca her şeye en az yüzde 50 zam geldi. Dolar, altın karşısında ücretlerimiz geriledi. Alım gücümüz azaldı. Ama en kaliteli ürünleri üretiyoruz. B/S/H şimdiye kadar rekor üretim ve kâr elde etti. Biz ise hep geriledik. Türk Metal eriyen ücretler karşısında ne yapacak diye merak ediyoruz.”

VERGİDE ADALETİ İSTİYORUZ

Konuştuğumuz bir başka B/S/H işçisine “Beyaz eşyada ÖTV indirimi olduğunu, bunun üretimi nasıl etkileyeceğini sorduğumuzda” bordrosunu çıkararak ücretinden 1200 liranın üzerinde kesinti yapıldığını söyledi ve ekledi: “Hükümet patronları kurtaracağına önce zar zor geçinen işçinin vergisini düşürsün. Sürekli benim vergim artıyor ama patronların vergileri siliniyor. Patronların kredileri yapılandırılıyor ama işçi banka borcunu tıkır tıkır ödüyor. Ödemezse maaşından kesiliyor.” Fabrikada birçok kişinin banka borcu nedeniyle hacizlik olduğunu ve bu nedenle borcunun daha ücreti eline geçmeden hesaptan kesildiğini anlatan işçi, “Vergide adalet istiyoruz” dedi.