CHP, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±: Ä°hanetin belgeleri

SayÄ±ÅŸtay incelemesi sonucunda Ä°BB, Ä°SKÄ° ve Ä°ETTâ€™de saptanan usulsÃ¼zlÃ¼klerin aÃ§Ä±klanan tutarÄ± 753 milyon TLâ€™yi buluyor.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ile ilgili SayÄ±ÅŸtay’Ä±n tespit ettiÄŸi yolsuzluklar ve usulsüzlüklere iliÅŸkin savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. SayÄ±ÅŸtay incelemesi sonucunda Ä°BB, Ä°SKÄ° ve Ä°ETT’de saptanan usulsüzlüklerin açÄ±klanan tutarÄ± 753 milyon TL’yi buluyor. Asgari ücretten hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda, söz konusu parayla bir yÄ±l boyunca 30 bin iÅŸsiz istihdam ediliyor. Raporu deÄŸerlendiren CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, “Ä°BB taÅŸÄ±nmaz kayÄ±tlarÄ±nÄ± tutmuyor, ruhsatlandÄ±rma yapmÄ±yor. Bu raporlar Ä°stanbul’a ihaneti belgeliyor” dedi.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu ve CHP Ä°BB Meclis Üyeleri, Ä°BB ile ilgili SayÄ±ÅŸtay’Ä±n 2017 Denetim RaporlarÄ±’nda yer alan usulsüzlükler iliÅŸkin ÇaÄŸlayan Adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. KaftancÄ±oÄŸlu ve Ä°BB Meclis Üyeleri basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na yapÄ±lan suç duyurusunda, Ä°BB eski BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Ä°BB BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, Ä°SKÄ° Genel Müdürü Fatih Turan, Ä°ETT eski Genel Müdür Ahmet BaÄŸÄ±ÅŸ ve Ä°ETT Genel Müdürü Arif Emecan ile ilgili birim yöneticileri hakkÄ±nda görevi kötüye kullanma suçlarÄ±ndan dava açÄ±lmasÄ± talep edildi. Suç duyurusu dilekçesi, Ä°BB CHP Grubu adÄ±na Meclis Üyesi/Grup BaÅŸkanvekili ErtuÄŸrul Gülsever tarafÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa verildi.

‘HIRSIZLIÄžIN Ä°DEOLOJÄ°SÄ° YOK’

Adliye önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan KaftancÄ±oÄŸlu, SayÄ±ÅŸtay denetim raporlarÄ±nÄ±n, AKP’li belediyelerin usulsüzlüklerini ortaya koyduÄŸunu söyledi. Normal bir hukuk devletinde savcÄ±larÄ±n SayÄ±ÅŸtay raporundan sonra tespit edilen usulsüzlüklere iliÅŸkin çoktan görev baÅŸÄ±na geçmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± söyleyen KaftancÄ±oÄŸlu, “Ancak bu sabah SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Denetimlerden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Çöker görevinden alÄ±ndÄ±. Sadece bu bile yolsuzluklarÄ±n sadece belediyelerde yapÄ±landan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, merkezi yönetimin, merkezi anlayÄ±ÅŸÄ±n yani devleti yönetenlerin bu yolsuzluklara bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± açÄ±kça ortaya koydu. ‘Benim hÄ±rsÄ±zÄ±m, hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaparsa sen bunu deÅŸifre etme. EÄŸer edersen görevden alÄ±rÄ±m’ dedi. HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, yolsuzluÄŸun herhangi bir siyasi düÅŸüncesi, siyasi partisi ve ideolojisi olmaz. AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki verdiÄŸi bir röportajda diyor ki, ‘AramÄ±zda ÅŸaibeli, defolu isimler var. Biz bunu biliyoruz, halkÄ±mÄ±z kimi zaman bilmiyor’. Evet halkÄ±nÄ±z bilmiyor. Çünkü siz, halkÄ±nÄ±za doÄŸrularÄ± söyleyenleri görevden alarak doÄŸrularÄ± söyleyenleri ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz. Çünkü sizin derdiniz halkÄ±n doÄŸrularÄ± bilmesi deÄŸil. Åžaibeli, defolu kiÅŸilerle iÅŸ yapmaktan baÅŸka hiçbir ÅŸey düÅŸünmüyorsunuz.” dedi.

Ä°BB TAÅžINMAZ KAYITLARINI TUTMUYOR

SayÄ±ÅŸtay raporunda tespit edilen usulsüzlüklerden örnek veren KaftancÄ±oÄŸlu, Ä°BB’nin taÅŸÄ±nmaz kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KaftancÄ±oÄŸlu, “Ä°BB’ye baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda kendilerine ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ±, envanterini doÄŸru dürüst tutmamasÄ± açÄ±kça bir yönetim zafiyeti olduÄŸunun göstergesidir. Ä°hale kanununa aykÄ±rÄ± iÅŸlemler yapÄ±lmaktadÄ±r. Pek çok ihalede maliyetler olmasÄ± gerekenin üzerinde hesaplanmÄ±ÅŸ ve kamu zarara uÄŸratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 9 adet zincir markete haksÄ±z kaynak aktarÄ±lÄ±yor. 2017’de Ä°stanbulkart yoluyla sosyal yardÄ±m alan 140 bin 179 ailenin Ä°stanbulkart’larÄ±na 75 TL ila 225 TL arasÄ±nda para yüklenmekteydi. Ancak aileler bu kartlarÄ± sadece anlaÅŸmalÄ± 9 adet zincir markette kullanabildi. Bu zincir marketler Ä°BB’ye herhangi bir bedel ödememekte ve herhangi bir fiyat indirimi de uygulamamaktadÄ±r. Bu açÄ±kça belli firmalara haksÄ±z kaynak aktarÄ±mÄ±dÄ±r.” diye konuÅŸtu.

RUHSATLANDIRMA YOK: 225 OTOPARKIN SADECE 52’SÄ° RUHSATLI

Raporda, Ä°BB’de ruhsatlandÄ±rmanÄ±n da yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair tespitler bulunduÄŸuna dikkat çeken KaftancÄ±oÄŸlu ÅŸöyle devam etti: “ÖrneÄŸin Ä°SPARK tarafÄ±ndan iÅŸletilen 225 otoparkÄ±n sadece 52 tanesi ruhsatlÄ±, diÄŸerleri ruhsatsÄ±z çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Ä°SPARK dÄ±ÅŸÄ±ndaki 719 adet otoparkÄ±n ruhsatsÄ±z olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. BayrampaÅŸa OtogarÄ±’nda da 868 iÅŸyerinden sadece 300 tanesi ruhsatlÄ±, 578 iÅŸyeri ise ruhsatsÄ±zdÄ±r. Su, Ä°stanbul halkÄ±na gereÄŸinden yüksek bedellerle satÄ±lmaktadÄ±r. Ä°SKÄ° su fiyatlandÄ±rmasÄ±na ait tarifeleri gerçekçi ve ÅŸeffaf bir biçimde tespit etmemektedir. Tarife içinde yer almasÄ± gereken tutarlar bakÄ±m bedeli adÄ± altÄ±nda tekrar tahsil edilmekte, kaçak su kullanÄ±mÄ± da tarife içine sokularak faturasÄ±nÄ± ödeyen vatandaÅŸa pahalÄ±ya mal edilmektedir. Ä°SKÄ° kaynaklarÄ± da açÄ±kça yaÄŸmalanmaktadÄ±r. Ä°SKÄ°’nin YurtdÄ±ÅŸÄ± geziler düzenleyip bol keseden haksÄ±z harcÄ±rahlar ödediÄŸi yine SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda görünmektedir. Ä°SKÄ° kayÄ±tlarÄ±nda normalde 4-5 litre ortalama yakÄ±t yakmasÄ± gereken araçlarÄ±n ortalama yakÄ±t tüketimi 20 litre civarÄ±ndadÄ±r. Hatta 100 km’de 63 litre yakÄ±t tüketen bir araç bile kayÄ±tlardadÄ±r.”

Ä°ETT ÅžOFÖRLERÄ° ÇALIÅžMA SAATLERÄ°NÄ°N ÜZERÄ°NDE ÇALIÅžTIRILIYOR

Belediye kadrolarÄ±nda “yandaÅŸlara” haksÄ±z kadrolar verildiÄŸine de deÄŸinilen açÄ±klamada, “Belediye ÅŸirketlerinin yönetim kurullarÄ±nda mevzuattaki ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mayan kiÅŸiler görevlendirilmektedir. Ä°SKÄ°’de yasa gereÄŸi görevde yükselme ve unvan deÄŸiÅŸikliÄŸine tabi kadrolara sÄ±navsÄ±z doÄŸrudan atama yapÄ±lmakta; yandaÅŸlara haksÄ±z kadrolar verilmektedir. Ä°ETT’de dolu bulunan daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kadrolarÄ±na da mevzuata aykÄ±rÄ± atamalar yapÄ±lmaktadÄ±r. Ä°SKÄ°’de görev yapan kadrolu iÅŸçilerin ücretli yÄ±llÄ±k izinleri düzenli olarak kullandÄ±rÄ±lmamaktadÄ±r.” denildi. Ä°SKÄ°’de yapÄ±m iÅŸi ihalelerinde iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸine dair görevlendirmelerin de ya geç yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da hiç yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KaftancÄ±oÄŸlu, “Ä°stanbul’daki iÅŸ cinayetlerinin nedenleri burada açÄ±kça ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Ä°ETT ÅŸoförleri yasal çalÄ±ÅŸma saatlerinin çok üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmakta; bu da yaralanmalÄ±, hatta ölümlü kazalara yol açmaktadÄ±r.” dedi.

ARNAVUTKÖY BELEDÄ°YESÄ°’NDEN ETÄ°K OLMAYAN ETKÄ°NLÄ°KLER

SayÄ±ÅŸtay raporu verileri göre yalnÄ±zca Ä°BB’nin deÄŸil AKP’li ilçe belediyelerinin de yolsuzluk bataÄŸÄ±nda olduÄŸunu aktaran KaftancÄ±oÄŸlu, önümüzdeki günlerde SayÄ±ÅŸtay raporu hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ AKP ilçe belediyelerindeki yolsuzluklarla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi: “ÖrneÄŸin Arnavutköy Belediyesi’nde Anneler Günü, ÖÄŸretmenler Günü, toplu nikah töreni hatta camiler haftasÄ±yla ilgili etkinlikler ve bazÄ± gezi organizasyonlarÄ±nÄ± ya hiç yapÄ±lmamÄ±ÅŸ, eksik yapÄ±lmÄ±ÅŸ ya da yapÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gösterilmiÅŸtir. SayÄ±ÅŸtay’Ä±n gösterdikleri ve bizim bugüne kadar tespit ettiklerimiz düÅŸünülünce, AKP’li yerel yönetimlerin devletin yani vatandaÅŸÄ±n parasÄ±nÄ± nasÄ±l hortumladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kenti nasÄ±l talan ettiÄŸini ve yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça göstermektedir.

‘SAYIÅžTAY RAPORLARI HAKLILIÄžIMIZI ORTAYA KOYDU’

KaftancÄ±oÄŸlu, “Kendi taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± ve akÄ±betini bilemeyen, yaklaÅŸÄ±k maliyeti doÄŸru hesaplayamayan, ihaleleri ÅŸiÅŸirerek kamuyu zarara uÄŸratan, kira alacaklarÄ±nÄ± takip ve tahsil edemeyen kamu kaynaklarÄ±nÄ±, yandaÅŸ ÅŸirket ve vakÄ±flara peÅŸkeÅŸ çeken AKP zihniyetinin artÄ±k Ä°stanbul’u yönetemediÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla Türkiye’yi yönetemediÄŸi açÄ±ktÄ±r. Bu kadar israfa, yolsuzluÄŸa, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa artÄ±k kimsenin tahammül edecek takati kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. CHP’li meclis üyelerimiz yÄ±llardÄ±r AKP’nin yolsuzluklarÄ±na karÅŸÄ± belediye meclislerinde ve mahkemelerde mücadele etmektedir. SayÄ±ÅŸtay’Ä±n raporlarÄ± haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ortaya koydu. CHP olarak bu yolsuzluklarÄ±n dolayÄ±sÄ±yla bu davanÄ±n peÅŸini asla bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Sorumlular yargÄ± önünde hesap verinceye dek mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z Ä°stanbul’da yaÅŸayan herkesin hakkÄ±nÄ± korumaktÄ±r. Ä°stanbullularÄ±n tek bir kuruÅŸunu bile bu hÄ±rsÄ±zlara yedirmeyeceÄŸiz. ‘Ä°stanbul’a ihanet ettik’ demiÅŸlerdi ya iÅŸte bu raporlar, Ä°stanbul’a ihaneti belgeliyor. Sadece bu SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda açÄ±klanan tutarÄ± 753 milyon TL’yi bulan, rakama dökülmeyen hususlar da eklendiÄŸinde bunun çok üstünde olduÄŸu görülen tüm bu yolsuzluk ve vurgun, aslÄ±nda bu kentin bütün insanlarÄ± için, özellikle de yoksul vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için kullanÄ±lmasÄ± gereken kaynaklarÄ±n bir avuç yandaÅŸÄ±n haksÄ±z zenginleÅŸmesine sebep olmaktadÄ±r. DüÅŸünün ki sadece bu kaynakla bir yÄ±l içinde asgari ücretle 30 bin iÅŸsiz insanÄ±mÄ±z istihdam edilebilirdi. Ä°ÅŸte Ä°stanbul’a ve Ä°stanbullulara ihanet tam da budur! Biz 31 Mart 2019’da halkÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle Ä°stanbul’da yerel yönetimlere geldiÄŸimizde hem bu haksÄ±z uygulamalarÄ±n sorumlularÄ±nÄ± yargÄ± önüne taÅŸÄ±yacak hem de adaletli ve ÅŸeffaf bir yönetim sistemini kuracaÄŸÄ±z.” sözleriyle konuÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±.(Ä°stanbul/EVRENSEL)

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Ã‡Ã¶ker, apar topar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 15:25

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