CHP'li Ã‡emiÅŸgezek Belediye BaÅŸkanÄ± partisinden istifa etti

Dersim'in Ã‡emiÅŸgezek ilÃ§esinin Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžadan Ersoy, CHP'den istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ersoy, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlerde aday olmayacak.

Dersim'in ÇemiÅŸgezek ilçesinin CHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžadan Ersoy, partisinden istifa etiÄŸini açÄ±kladÄ±. Ahmet Åžadan Ersoy, ilkeli bir siyaset için partisinden istifa ettiÄŸini ve önümüzdeki seçimlerde aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ÇemiÅŸgezek ilçesinin CHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžadan Ersoy, yaklaÅŸan yerel seçimler nedeniyle CHP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ve yönetim kurulu üyelerinin olumsuz tavÄ±rlarÄ± nedeniyle partisinden istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

BaÅŸkan Ersoy, CHP'den istifa etmesiyle ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, mevcut ÇemiÅŸgezek ilçe baÅŸkanÄ± ve yönetimi ile siyaset yapma ve politika üretme ÅŸansÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak yerine kÄ±sÄ±r çekiÅŸmeler ile partinin zarar gördüÄŸünü belirterek ÅŸöyle dedi: "Daha önce de bildiÄŸiniz gibi CHP ilçe baÅŸkanÄ± ve ilçe yönetiminin olumsuz tavÄ±rlarÄ± nedeniyle istifanÄ±n eÅŸiÄŸine geldim. Ben iktidar partisinin yönetimindeki belediyeyi 2014 yerel seçimlerinde CHP’ye kazandÄ±rdÄ±m. Bugünkü ilçe baÅŸkanÄ± o zamanlar yoktu bile, ben diÅŸimle tÄ±rnaÄŸÄ±mla seçimi kazandÄ±m. Ä°lçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yönetimle siyaset yapma politika üretme ÅŸansÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Seçim kazanÄ±lmaya odaklanÄ±lacaÄŸÄ± yerde, kÄ±sÄ±r çekiÅŸmelerle vakit geçirir hale gelmiÅŸtir. KazanmanÄ±n da, kaybetmenin de günahÄ± da, sevabÄ± da onlarÄ±ndÄ±r. Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± insan odaklÄ±, ilçeye huzurun hâkim olmasÄ±nÄ± elimizden geldiÄŸince de hizmet yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Kendimi ÇemiÅŸgezek halkÄ± için var olmaya adadÄ±m. Çünkü, ÇemiÅŸgezekliler iyi yönetilmeye layÄ±klardÄ±r. Ben ismimin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na kalkÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda ilkem gereÄŸi, çizgimden taviz vermem tartÄ±ÅŸanlarÄ±n da önünü açmak için parti üyeliÄŸinden istifa ettim." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 21:05

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