Ã‡anakkale'de termik santralde iÅŸ cinayeti: 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ã‡anakkale Ã‡an'da 18 Mart Termik Santralinde patlama yaÅŸandÄ±. 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, bir iÅŸÃ§i aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde, yüksek basÄ±nçlÄ± su buharÄ± vanasÄ±nda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan borunun yerinden çÄ±kmasÄ± sonucu meydana gelen iÅŸ cinayetinde Ferdi Mutlu (25) hayatÄ±nÄ± kaybederken, Onur Terzi (20) adlÄ± iÅŸçi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre 18 Mart Çan Termik Santralinde bu akÅŸam saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda, iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Çan KaymakamÄ± Adil KarataÅŸ'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre yüksek basÄ±nçlÄ± su buharÄ± vanasÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu borunun yerinden çÄ±kmasÄ±nÄ±n kazaya neden oldu.

Buhar basÄ±ncÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iÅŸçilerden 25 yaÅŸÄ±ndaki Ferdi Mutlu olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Onur Terzi isimli iÅŸçi ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Bölgeye AFAD, Jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler santralde inceleme baÅŸlatÄ±rken, yaralanan Onur Terzi, yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtilen Terzi ameliyata alÄ±ndÄ±.

Çanakkale ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, olayÄ±n saat 17.35'te, santralin kazan dairesi basÄ±nçlÄ± su hattÄ±nda meydana geldiÄŸi belirtildi ve "YaralÄ± iÅŸçimiz ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Olayla ilgili olarak Çan Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca adli iÅŸlemlere baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. HayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± iÅŸçimize acil ÅŸifalar diliyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

18 Eylül 2018 tarihinde de Çanakkale'de ODAÅž Elektrik tarafÄ±ndan iÅŸletilen Çan-2 Termik Santrali'nde patlama meydana gelmiÅŸ, 6 iÅŸçi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

Ã‡anakkale'de termik santralde patlama: 6 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 21:32

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