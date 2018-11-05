ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Ä°nÅŸaatta vinÃ§ten dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
05 KasÄ±m 2018 16:59
Kastamonu'daki bir inÅŸaatta vinÃ§ten dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kastamonu'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaattaki vinçten düÅŸen iÅŸçi Metin Kurt (49) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olay, Kuzeykent Mahallesi Hasan DoÄŸan Spor Tesisleri yanÄ±nda bulunan inÅŸaatta meydana geldi. Ä°nÅŸaatÄ±n dÄ±ÅŸ mantolama iÅŸinde çalÄ±ÅŸan Metin Kurt, binanÄ±n 4'üncü katÄ±nda kurulu vinçten düÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Metin Kurt, doktorlarÄ±n tüm müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)
www.evrensel.net