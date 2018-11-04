Ä°ÅŸ kazasÄ±nda elini kaybeden iÅŸÃ§i, protez el istiyor

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil fabrikasÄ±nda elini makineye kaptÄ±ran Fatma KÃ¼Ã§Ã¼kkafa protez el iÃ§in yetkililerden yardÄ±m istiyor.

Muammer Ä°RTEM

Halil ÖZÇOBAN

Bursa’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil fabrikasÄ±nda temizlediÄŸi elyaf makinesinin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu sol elini bileÄŸinden kaybeden Fatma Küçükkafa (32), kendi saçÄ±nÄ± bile tarayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek protez el takÄ±lmasÄ± için yetkililerden yardÄ±m istedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde 1 yÄ±l önce Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasÄ±nda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan 2 çocuk annesi Fatma Küçükkafa, elyaf yastÄ±k üreten makinenin rutin temizliÄŸini yapmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada aniden çalÄ±ÅŸan makinenin silindirleri, Küçükkafa’nÄ±n sol elini kopardÄ±. Olay anÄ±nda fabrikada yalnÄ±z olan Küçükkafa, yardÄ±m istemek için 500 metre uzaklÄ±ktaki baÅŸka bir fabrikaya gitti. Burada, revirde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Küçükkafa, 112 acil saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan UludaÄŸ Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ameliyata alÄ±nan Küçükkafa, 5 günlük tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi. GeçirdiÄŸi kazanÄ±n, makinenin arÄ±zalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen üzerinde uyarÄ± notu bulunmamasÄ± yüzünden meydana geldiÄŸini iddia eden Küçükkafa, iÅŸyerinden ÅŸikayetçi oldu.

Sol elini kaybettiÄŸinden beri evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Fatma Küçükkafa, “Bakmakla yükümlü olduÄŸum 9 ve 13 yaÅŸlarÄ±nda 2 çocuÄŸum var. OnlarÄ±n yemeklerini yapmakta çok zorlanÄ±yorum. En basiti kendi saçÄ±mÄ± toplayamÄ±yorum. Her gün bekliyorum ki birisi gelsin, kapÄ±mÄ± çalsÄ±n, bana yemek yapsÄ±n diye. Ben kaza geçirdikten sonra çocuklarÄ±m bana, ‘Üzülme anne senin bir elin olmasa bile altÄ± tane elin var’ dedi. Hiçbir zaman benim elimi bÄ±rakmadÄ±lar. EÅŸim de dahil olmak üzere her konuda yanÄ±mdalar. 13 gün sonra elimi kaybedeli 1 sene olacak ama ben hâlâ alÄ±ÅŸamadÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamÄ±yorum. Ä°nsanlarÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan çok rahatsÄ±z oluyorum. Benden korkan küçük çocuklar oluyor. Büyük insanlar da yanÄ±ndakine seslenip ‘Bak kÄ±zÄ±n bir eli yok’ diyorlar” dedi.

‘SAHTE BELGE DÜZENLENDÄ°LER DÄ°YE Ä°TÄ°RAZDA BULUNDUK’

Protez ele sahip olursa hayatÄ±nÄ±n daha iyi bir duruma geleceÄŸini belirten Küçükkaya, “Ben hayatla çok barÄ±ÅŸÄ±k bir insandÄ±m, ama hayata küstüm. Mecbur kalmadÄ±kça sokaÄŸa çÄ±kmÄ±yorum. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m firma, bu olayla alakalÄ± hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Benim çalÄ±ÅŸan makineye elimi soktuÄŸumu iddia ettiler. EÄŸitim almadÄ±ÄŸÄ±m makineyle ilgili adÄ±ma sahte evrak düzenleyip mahkemeye sundular. Biz bunlara itirazda bulunduk. Hiçbir ÅŸekilde benim yanÄ±mda olmadÄ±lar. Protez el için gidip ölçümlerini yaptÄ±m. Tazminat alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için protezimi de alamÄ±yorum. Protez elim olsa, ev iÅŸlerini daha rahat yapabilirim. ÇocuklarÄ±ma daha rahat yemek yapabilirim. Onlarla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kabilirim” diye konuÅŸtu.

Ekonomik durumlarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Fatma Küçükkafa, 150 bin lira deÄŸerindeki protez ele sahip olmak için yetkililerden yardÄ±m istediÄŸini belirtti.

‘HAYATI DEÄžÄ°ÅžECEK’

Fatma Küçükkafa’nÄ±n eÅŸi Cüneyt Küçükkafa (40) ise “Ä°lk zamanlar psikolojisi çok bozuktu. ÇocuklarÄ±n kendisinden korkacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü için endiÅŸelendi. BunlarÄ±n hepsini konuÅŸarak anlattÄ±k. Protez ele çok ihtiyacÄ± var ama maliyetli bir ÅŸey olduÄŸu için biz karÅŸÄ±layamÄ±yoruz. Protez eli olsa, hayatÄ±nda çok ciddi deÄŸiÅŸiklikler olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘UZUN YARGILAMA SÜRESÄ° MAÄžDURÄ°YETÄ° ARTIRIYOR’

YargÄ±lama süreci sonrasÄ± adil bir karar verileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Küçükkafa’nÄ±n avukatÄ± Furkan Koca, “Ä°ÅŸ kazasÄ± neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacaÄŸÄ± tahkikat süreci oldukça uzun sürmektedir. Özellikle organ ve uzuv kaybÄ± gibi aÄŸÄ±r derecede gerçekleÅŸen ‘iÅŸ kazalarÄ±’ neticesinde zaten zor durumda olan vatandaÅŸÄ±n maÄŸduriyetine daha çok maÄŸduriyet katÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸ kazalarÄ± neticesinde kaza anÄ±ndan itibaren vatandaÅŸa maddi ve manevi destek saÄŸlanmalÄ± ve hatta psikolojik tedavi uygulanmalÄ±dÄ±r” dedi. (Bursa/DHA)

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