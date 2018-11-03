Kayseriâ€™de kadÄ±nlar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emine AkgÃ¼l iÃ§in bir araya geliyor

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olduÄŸu halde eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emine AkgÃ¼l iÃ§in adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Kayseri’de uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olduÄŸu halde eÅŸi tarafÄ±ndan öldürülen Emine Akgül için adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüreceklerini açÄ±kladÄ±.

Kayseri’de geçtiÄŸimiz günlerde hakkÄ±nda “uzaklaÅŸtÄ±rma” kararÄ± bulunan 33 yaÅŸÄ±ndaki Levent Akgül, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu 25 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Emine Akgül’ü bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin terasÄ±nda tabancayla vurdu. Emine Akgül, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. Bunun üzerine Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, iÅŸlenen cinayet karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ±, Emine için adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n takipçisi olacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Daha önce eÅŸi tarafÄ±ndan bÄ±çaklanarak öldürülen Firdevs VanlÄ± cinayetinde, Kayseri’de kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu kamuoyuyla zanlÄ±nÄ±n müebbet hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±larak yine kadÄ±nlarÄ±n birliÄŸinin Emine için de adaleti saÄŸlayacaÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, bütün kadÄ±nlarÄ± 4 KasÄ±m günü Emine Akgül’ün öldürüldüÄŸü AVM’nin önünde saat 13.30’da “KadÄ±nlarÄ±n Kaderi Ölüm DeÄŸildir.” deme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Kayseri/EVRENSEL)

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