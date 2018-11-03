BM, ÅŸiddetten kaÃ§an Ä°ranlÄ± Derya'ya sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼yor

Ä°ran'da ailesinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddet nedeniyle TÃ¼rkiye'ye kaÃ§an Derya, BM Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi yapÄ±yor. Ancak Deryaâ€™nÄ±n sesini BM duymuyor.

Dicle VAR

Ankara

Ä°ran’da ailesinin ÅŸiddetinden kaçan Derya’nÄ±n üçüncü bir ülkeye gitme talebi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteci Yüksek KomiserliÄŸi (BM) tarafÄ±ndan görmezden geliniyor. Türkiye’de can güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Derya, iki haftadÄ±r BM binasÄ± önünde beklemesine karÅŸÄ±n herhangi bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. Hala ailesinden tehdit mesajlarÄ± alan Derya’nÄ±n güvenliÄŸi için yetkililer herhangi bir tedbir almÄ±ÅŸ durumda deÄŸil. Konunun Evrensel’de gündeme getirilmesinin ardÄ±ndan Ankara Barosu Mülteci HaklarÄ± Merkezi ve UluslararasÄ± KadÄ±nlar DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’nden (UKDD) avukatlar harekete geçti. Ancak avukatlar ne BM binasÄ±na alÄ±ndÄ± ne yetkililerle görüÅŸmelerine izin verildi. UKDD’den Avukat AyÅŸe Çelik ve Ankara Barosu Mülteci HaklarÄ± Merkezi’nden Avukat Kumsal Çiftçi Ä±srarlarÄ± üzerine Ä°nsan KaynaÄŸÄ±nÄ± GeliÅŸtirme VakfÄ±’na (Ä°KGV) yönlendirildi. BM’den bir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Av. Çelik, muhatap olarak kabul edilmediklerini ve görüÅŸme taleplerinin reddedildiÄŸini söyledi.

‘SORUNU PSÄ°KOLOJÄ°K’ DEDÄ°LER

Derya’nÄ±n dosyasÄ±nÄ± kendilerinin takip ettiÄŸini ve ilk baÅŸvuruyu da kendilerinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°KGV çalÄ±ÅŸanlarÄ±, avukatlara Derya’nÄ±n psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸunu, Türkiye’de kalarak normal yaÅŸama adaptasyonunu için gerekli ÅŸeyleri yapmalarÄ± gerektiÄŸini söyledi. YaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeden bir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Av. Çelik, “Ä°KGV’nin verdiÄŸi cevabÄ± tutarlÄ± ve yeterli bulmadÄ±m. Soruna çözüm bulmak yerine bize Derya’ya eylemine son vermesini telkin etmemizi söylediler” diye konuÅŸtu. Çelik, bu kurumlarÄ±n kadÄ±n mültecilere yönelik davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kadÄ±n haklarÄ± temelli bir duyarlÄ±lÄ±k içermediÄŸine belirterek, “Ben bu mücadeleye Derya ile beraber devam edeceÄŸim. 3-5 KasÄ±m tarihlerinde Bodrum’da gerçekleÅŸtirilen ‘KadÄ±n SÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± ve Da(ya)nÄ±ÅŸma KurultayÄ±’nda bu konuyu gündeme taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m” dedi.

BM BAÅžVURUSUYU KABUL ETMELÄ°

Konuya iliÅŸkin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu ise BM’nin Derya’nÄ±n baÅŸvurusunu kabul etmesi gerektiÄŸini belirterek, “KadÄ±na yönelik ÅŸiddet çoÄŸu zaman bir politik neden olarak yani bir sÄ±ÄŸÄ±nma sebebi olarak görülmüyor. Ama kadÄ±na yönelik ÅŸiddet politik bir nedendir. O ülkede erkek egemenliÄŸi yaygÄ±nsa, kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti önleme mekanizmalarÄ± yoksa ve kadÄ±nlar ÅŸiddet görüyorsa aslÄ±nda burada devletin sorumluluÄŸu vardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu bir iltica nedeni olarak görülmelidir” dedi. KadÄ±nlarÄ±n savaÅŸtan, tacizden, tecavüzden en fazla zarar gören kesim olduÄŸuna dikkat çeken BM’nin bu sÄ±ÄŸÄ±nma talebini kabul etmesi gerektiÄŸini uluslararasÄ± hukukun söylediÄŸini belirten KerestecioÄŸlu, “Mesela benim avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±m bir dönemde böyle bir aileyi Kanada kabul etmiÅŸti. BaÅŸka ülkeler de kabul edebilir. Yani BM’nin en azÄ±ndan bu insanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayacak ÅŸekilde davranmasÄ± gerekir” dedi.

‘TEHDÄ°T DEVAM EDÄ°YOR’

Derya ise BM önünde bekleyiÅŸini sürdürüyor. Abisinin ölüm tehdidi mesajlarÄ± atmaya devam ettiÄŸini söyleyen Derya taleplerini yineledi: “Korkuyorum, Türkiye’de can güvenliÄŸim yok, tek isteÄŸim üçüncü bir ülkeye yerleÅŸtirilmek. Bu gerçekleÅŸmeden buradan kalkmayacaÄŸÄ±m” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°ran'dan ÅŸiddetten kaÃ§an Derya: TÃ¼rkiye'de can gÃ¼venliÄŸim yok

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