ÅžaÅŸ ve Terimâ€™in PFDKâ€™ye sevk edilmesi bekleniyor

FotoÄŸraf: AA

ÅžaÅŸ ve Terimâ€™in PFDKâ€™ye sevk edilmesi bekleniyor

    • 03 KasÄ±m 2018 10:58

    Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisini bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle yaÅŸanan olaylar nedeniyle Hasan ÅŸaÅŸ ve Fatih Terimâ€™in PFDKâ€™ye sevk edilmesi bekleniyor.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturasÄ± aÄŸÄ±r olacak. Maç sonrasÄ± yaÅŸanan olaylarÄ±n arasÄ±nda yer alan, karÅŸÄ±laÅŸma oynanÄ±rken de rakip kulübeye sataÅŸmada bulunan Galatasaray Antrenörü Hasan ÅžaÅŸ’Ä±n yaÅŸananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.

    SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin teknik direktörü Fatih Terim’in de maç sonunda hakem FÄ±rat AydÄ±nus’a söylediklerinden dolayÄ± PFDK’ya sevk edileceÄŸi belirtildi.

    Galatasaray’a saha olaylarÄ± Fenerbahçe tribününe ise küfürden ceza gelecek. Kart gören futbolculara da 3-4 maç arasÄ± men cezasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Galatasaray ve FenerbahÃ§e 2-2 berabere kaldÄ±, maÃ§ sonu kavga Ã§Ä±ktÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 11:22
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