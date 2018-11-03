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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 11:22
FotoÄŸraf: AA
ÅžaÅŸ ve Terimâ€™in PFDKâ€™ye sevk edilmesi bekleniyor
03 KasÄ±m 2018 10:58
Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisini bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle yaÅŸanan olaylar nedeniyle Hasan ÅŸaÅŸ ve Fatih Terimâ€™in PFDKâ€™ye sevk edilmesi bekleniyor.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturasÄ± aÄŸÄ±r olacak. Maç sonrasÄ± yaÅŸanan olaylarÄ±n arasÄ±nda yer alan, karÅŸÄ±laÅŸma oynanÄ±rken de rakip kulübeye sataÅŸmada bulunan Galatasaray Antrenörü Hasan ÅžaÅŸ’Ä±n yaÅŸananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin teknik direktörü Fatih Terim’in de maç sonunda hakem FÄ±rat AydÄ±nus’a söylediklerinden dolayÄ± PFDK’ya sevk edileceÄŸi belirtildi.
Galatasaray’a saha olaylarÄ± Fenerbahçe tribününe ise küfürden ceza gelecek. Kart gören futbolculara da 3-4 maç arasÄ± men cezasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 11:22
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