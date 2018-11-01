GÃ¼venli mekanlar isteyen kadÄ±nlar yarÄ±n KadÄ±kÃ¶yâ€™de eylem yapacak

KadÄ±kÃ¶y'de fiziksel tacize ve ÅŸiddete uÄŸrayan 5 kadÄ±n, yarÄ±n yapacaklarÄ± eyleme destek vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

24 Ekim ÇarÅŸamba günü YoÄŸurtçu KadÄ±n Forumundan çÄ±ktÄ±ktan sonra akÅŸam 22 sularÄ±nda KadÄ±köy Reset Bar’Ä±n arkasÄ±ndaki bahçeye oturan 5 kadÄ±n buradaki bir grup erkek tarafÄ±ndan önce fiziksel tacize ve sözlü saldÄ±rÄ±ya, daha sonra da fiziksel ÅŸiddete uÄŸradÄ±. Yan mekan olan The Wall’dan gelen bir grup erkeÄŸin diÄŸer erkek grubuna katÄ±lmasÄ±yla birlikte daha fazla ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±nlar hiçbir yasal iÅŸlem yaptÄ±ramadan mekanÄ± hÄ±zla terk etmek zorunda kaldÄ±.

Konuya dair yazÄ±lÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan kadÄ±nlar “O gün orada erkek ÅŸiddetini ve eril tahakkümü yaÅŸadÄ±k. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olay münferit deÄŸil, tam da devlet eliyle de güçlendirilen ataerkiye sÄ±rtÄ±nÄ± dayamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n cürretidir. Ancak biz kadÄ±nlar bu ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, kendimizi savunduÄŸumuzu, her alanda da savunmaya devam edeceÄŸimizi ve birbirimizden güç aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösterdik. Bizlere saldÄ±ranlarÄ±n nefreti tam da bu gösterdiÄŸimiz hak savunusunadÄ±r, savunmamÄ±zdan güç almamÄ±zadÄ±r” dedi.

YaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸiddete tepki gösteren kadÄ±nlar tüm kadÄ±nlara seslenerek yarÄ±n yapacaklarÄ± eyleme destek vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±. KadÄ±nlar yarÄ±n saat 20.00’de Moda'daki Tek Büfe önünde buluÅŸarak ÅŸarkÄ±larla KadÄ±köy sokaklarÄ±nda gezecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 18:25

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