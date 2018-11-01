HDP: TMSF yolsuzluk ve kayÄ±rmacÄ±lÄ±kÂ merkeziÂ haline getirildi

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n TMSF raporu yolsuzluk, usulsÃ¼zlÃ¼k, gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma gibi sebeplerden oluÅŸan zararÄ±n 1 milyar 273 milyon olduÄŸunu ortaya koydu.

HDP’nin Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Günay Kubilay, SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Tasarruf MevzuatÄ± Sigorta Fonu (TMSF) raporuna iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

“Raporda tespit edilen 18 bulgu kapsamÄ±nda mevzuata aykÄ±rÄ±, kamu yararÄ±nÄ± korumayan, bazÄ± firmalara ayrÄ±calÄ±k tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve kamunun zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmektedir” diyen Kubilay, “TMSF yolsuzluk, kayÄ±rmacÄ±lÄ±k ve usulsüzlük merkezi haline getirilmiÅŸtir. OHAL hukuksuzluÄŸunun ekonomik uygulama alanÄ± TMSF olmuÅŸtur. SayÄ±ÅŸtay denetiminde açÄ±ÄŸa çÄ±kan yolsuzluk, usulsüzlük, görevi kötüye kullanma gibi sebeplerin oluÅŸturduÄŸu zararlarÄ±n toplam miktarlarÄ± 1 milyar 273 milyon (eski parayla 1 katrilyon 273 trilyon) Türk LirasÄ±dÄ±r.”

Bu kamu zararÄ±na yol açan idarecilerin görevden alÄ±nmasÄ±, mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n dondurulmasÄ± ve siyasi sorumlularÄ±n istifa etmesi gerektiÄŸini belirten Kubilay, HDP’nin sorumlular hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ± ifade edildi. (HABER MERKEZÄ°)

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