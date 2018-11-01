Suudilerin tek derdi ABD ile iliÅŸkilerin bozulmamasÄ±

Suudi Arabistan eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Prens Turki bin Faysal: Biz hala ABD ile stratejik iliÅŸkilerimize deÄŸer veriyor ve bunu sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz.

Suudi Arabistan eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Turki bin Faysal, Ä°stanbul'daki BaÅŸkonsolosluk'ta gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin, ABD-Suudi Arabistan iliÅŸkilerini bozmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu ve Riyad'Ä±n ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Donald Trump'Ä±n yönetimindeki ABD ile Kral Selman bin Abdulaziz yönetimindeki Suudi Arabistan'Ä±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ±yla ivme kazanan Washington-Riyad iliÅŸkileri, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesiyle iki baÅŸkentten gelen karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalarla tansiyonun yükseldiÄŸi bir aÅŸamaya ulaÅŸtÄ±.

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Bin Faysal, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ile gerilen Suudi Arabistan ve ABD iliÅŸkilerinin zor zamanlardan geçtiÄŸini belirterek, Riyad'Ä±n ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki ülke iliÅŸkilerinin ‘stratejik’ olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ABD ve Londra'daki büyükelçilik görevi sÄ±rasÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Prens Turki bin Faysal, “70 yÄ±ldÄ±r, 13 ayrÄ± Amerikan baÅŸkanÄ± ve 6 farklÄ± Suud kralÄ±na uzanan ABD ve Suudi Arabistan iliÅŸkilerinin zorluklara raÄŸmen hayatta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirtti.

Bin Faysal, Riyad ve Washington'Ä±n daha önce ‘1970'lerdeki petrol ambargosu, 11 Eylül’ gibi iki ülke iliÅŸkilerini geren olaylardan daha da güçlenerek çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ‘Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± yapÄ±lan hamle ve ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmanÄ±n içeriÄŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ ifade eden Bin Faysal, ÅŸöyle devam etti:

“Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸu ve keyfiyeti aynÄ± ÅŸekilde kasÄ±tlÄ± ve haksÄ±z. Ä°liÅŸkilerimizin geleceÄŸini bu konuya baÄŸlamak hiçbir ÅŸekilde saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil. Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n katline karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ isimleri ve hukukun dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kanlarÄ± adalete teslim etme konusunda kararlÄ±.”

Suudi Kraliyet ailesi üyesi Turki bin Faysal, iki ülke arasÄ±nda sadece karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkilerde, ‘diplomasi, petrol, silah, ticaret, yatÄ±rÄ±m, finans, eÄŸitim’in deÄŸil uluslararasÄ± alanda, ‘dünya barÄ±ÅŸÄ±, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±, dünya ekonomisi, uluslararasÄ± ticaret, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n istikrarÄ±, bölgesel ve uluslararasÄ± alanda radikal terörizmle mücadele gibi eÅŸ güdümün bulunduÄŸunu’ ileri sürdü.

Suudi Arabistan'Ä±n ABD ile iliÅŸkilerinden dolayÄ± “Arap dünyasÄ±nda ve bölgesinde aÄŸÄ±r bir bedel ödediÄŸini, bu bedele de Washington ile dostluÄŸunun deÄŸerine inancÄ±ndan dolayÄ± katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±” dile getiren Bin Faysal, “Bizler hala ABD ile stratejik iliÅŸkilerimize deÄŸer veriyor ve bunu sürdürmek istiyoruz. ABD'nin de benzer ÅŸekilde aynÄ± nezaketle karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini umuyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Bin Faysal, ABD'nin de geçmiÅŸinde hatalarÄ± bulunduÄŸunu bu nedenle diÄŸer ülkelere daha mütevazÄ± yaklaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ima ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ä°ÅŸkence etmiÅŸ, masumlarÄ± hapsetmiÅŸ, yalan haberler üzerine binleri öldüren savaÅŸÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ bir ülke, diÄŸerlerine bakÄ±ÅŸÄ±nda daha mütevazÄ± olmalÄ±. Gazetecileri hapse atmÄ±ÅŸ veya ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ ülkeler ifade özgürlükçüleri gibi davranmamalÄ±. Bizim deÄŸer yargÄ±larÄ±mÄ±za göre bir kiÅŸiyi öldürmek tüm insanlÄ±ÄŸÄ± öldürmek gibidir, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi de aynÄ± ÅŸekilde tüm insanlÄ±ÄŸÄ± öldürmek gibidir.”

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürüldüÄŸünün ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Washington'da çeÅŸitli seviyelerde Riyad'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± da öngören birçok yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ± dile getirilmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 15:57

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