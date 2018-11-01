Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l: SorularÄ±mÄ±za yanÄ±t alamadÄ±k

Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±, Suudi yetkililerin iÅŸbirliÄŸi halinde olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül, Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda yaÅŸanan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Suudi yetkilileri iÅŸ birliÄŸine çaÄŸÄ±ran Gül, "Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatÄ±lacak bir mesele deÄŸildir" dedi.

Abdülhamüt Gül ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BaÅŸsavcÄ±lÄ±k makamÄ± bu konularla ilgili yazÄ±lÄ± sorular sormasÄ±na raÄŸmen bir cevap alamamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sorularÄ±n bir an evvel cevaplanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Türk yargÄ±sÄ± da bu sorularÄ± cevaplamak adÄ±na soruÅŸturmayÄ± derine çekecektir."

"Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatÄ±lacak bir mesele deÄŸildir. Suudi yetkililerin de yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine girmesini bekliyoruz. Suudi yetkililerin destek vermesi lazÄ±m tüm olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için."

"Olay mahalli Türkiye'dir. Bu konuda savcÄ±nÄ±n talep ettiÄŸi hususlar vardÄ±r, dile getirdiÄŸi sorular vardÄ±r. Bu sorulara cevap verilmeden baÅŸka aÅŸamaya girilmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." (HABER MERKEZÄ°)

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