SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± 7 Åžubatâ€™ta

MEB tarafÄ±ndan 2019 yÄ±lÄ± Ã¶ÄŸretmen atamalarÄ± kapsamÄ±nda 20 bin sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atanacak. Ã–n baÅŸvurular iÃ§in son tarih 23 KasÄ±m.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2019 yÄ±lÄ± öÄŸretmen atama ve yer deÄŸiÅŸtirme takvimi açÄ±klandÄ±. Buna göre, 20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen alÄ±mÄ±na iliÅŸkin ön baÅŸvurular 19-23 KasÄ±m'da alÄ±nacak.

AdaylarÄ±n sözlü sÄ±nava alÄ±nacaklarÄ± sÄ±nav merkezleri 3 AralÄ±k'ta ilan edilecek, sözlü sÄ±navlar 10-31 AralÄ±k 2018'de yapÄ±lacak. SonuçlarÄ±n ilanÄ± 15 Ocak, tercihlerin alÄ±nmasÄ± 28 Ocak- 1 Åžubat tarihleri arasÄ±nda, atamalar ise 7 Åžubat 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek.

SonuçlarÄ±n ilanÄ± 15 Ocak, tercihlerin alÄ±nmasÄ± 28 Ocak- 1 Åžubat tarihleri arasÄ±nda, atamalar ise 7 Åžubat 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek.

AçÄ±klanan takvimde 2019 yÄ±lÄ± öÄŸretmenlerin mazerete baÄŸlÄ±, il içi ve iller arasÄ± yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemlerine iliÅŸkin süreç de yer aldÄ±. Buna göre, öÄŸretmenlerin Ocak dönemi mazerete baÄŸlÄ± atamalarÄ± 18 Ocak’ta; AÄŸustos dönemi mazerete baÄŸlÄ± atamalar ise 29 AÄŸustos 2019 tarihinde yapÄ±lacak. ÖÄŸretmenlerin il içi yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemlerine iliÅŸkin olarak; baÅŸvurular 21-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda, atamalar 29 MayÄ±s 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek. ÖÄŸretmenlerin iller arasÄ± isteÄŸe baÄŸlÄ± ve zorunlu çalÄ±ÅŸma yükümlülüÄŸüne baÄŸlÄ± yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri için baÅŸvurular 10-14 Haziran tarihleri arasÄ±nda, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek. (DHA)

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