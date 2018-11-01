YÃ¼zlerce kÃ¶ylÃ¼ 'eksik olsun termali' dedi

AydÄ±n'a yapÄ±lmak istenen SarÄ±zeybek JES'ine karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden kÃ¶ylÃ¼ler, Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nda ÅŸirketi protesto etti.

Özer AKDEMÄ°R

AydÄ±n Ä°ncirliova'nÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda yapÄ±lmak istenen jeotermal enerji santrali (JES)'nin ÇED halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± komÅŸu DereaÄŸzÄ± köyünde yapÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ±lcaköy ve DereaÄŸzÄ± köylülerinin yanÄ± sÄ±ra AydÄ±n'Ä±n çeÅŸitli yerlerinden ve Tire'den gelen köylüler ÇED toplantÄ±sÄ±nda ÅŸirketi protesto ettiler.

'BÄ°Z TERÖRÄ°ST MÄ°YÄ°Z?'

Gürmat Elektirik AÅž adlÄ± ÅŸirket tarafÄ±ndan yapÄ±lmak istenen SarÄ±zeybek JES için DereaÄŸzÄ± köyünde gerçekleÅŸtirilen ÇED toplantÄ±sÄ±na binin üzerinde köylü katÄ±ldÄ±. ÖÄŸle saatlerinden itibaren DereaÄŸzÄ±'na AydÄ±n, Germencik, Tire'nin köylerinden ve Ä°zmir'den de çok sayÄ±da yaÅŸam savunucusu geldi. Birçok siyasi parti temsilcisinin de geldiÄŸi DereaÄŸzÄ± köyü onlarca sivil-resmi polis ve jandarma tarafÄ±ndan adeta ablukaya alÄ±ndÄ±. Jandarma ve polisin bu yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±na tepki gösteren köylülerden Mehmet Çakar; "Biz bu JES'lerin yol açtÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ± çok iyi biliyoruz. Buna engel olmak isterken Ä°ncirliova kaymakamÄ± baÅŸta olmak üzere resmi yetkililer halkÄ±n bu toplantÄ±ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engel olmak için anons yaptÄ±rmadÄ±lar muhtarÄ±mÄ±za. Biz yaÅŸam merkezlerimizi korumak için toplantÄ±k. JandarmayÄ± görüyor musunuz? Biz terörist miyiz?" diye konuÅŸtu.

'EKSÄ°K OLSUN TERMALÄ°'

FotoÄŸraf: Evrensel

JES toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± sundurmayÄ± dolduran köylü kadÄ±nlar "AydÄ±n'Ä±n içme suyunu saÄŸlayan Ä°kizdere BarajÄ± kirlenmesin", "Temiz enerji dediler geleceÄŸimizi bitirdiler", "Bugün bana yarÄ±n sana sessiz kalma. JES'e hayÄ±r", "BÄ±rakÄ±n daÄŸÄ±mdan yaÄŸ ovamdan bal aksÄ±n", "Ä°ncirime, zeytinime dokunma", "Dünya da herÅŸey para deÄŸil", "AÄŸaç yoksa hayat yoktur", "KÄ±zÄ±lcaköy'de JES'e hayÄ±r" gibi çok sayÄ±da pankart ver döviz taÅŸÄ±dÄ±lar.

ToplantÄ± öncesi KÄ±zÄ±lcaköylü konservatuar öÄŸrencisi Yücel TuÄŸrul'un "Eksik olsun termali" ve "KÄ±zÄ±lcaköy kararmasÄ±n" adlÄ± jeotermale karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± türkülere eÅŸlik eden köylüler, ÇED görevlileri ve ÅŸirket yetkililerinin toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± sundurmaya gelmelerini düdüklerle protesto etti. Adeta kulaklarÄ± saÄŸÄ±r edercesine düdük çalan köylülerle ÇED görevlileri arasÄ±na sivil jandarmalar etten duvar ördü.

TOPLANTI HÄ°Ç YAPTIRILMASIN TARTIÅžMASI

Dakikalarca devam eden protesto gösterilerini AydÄ±n Barosu AvukatlarÄ±ndan AkÄ±n Yakan durdurarak ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Bu sÄ±rada köylülerin "Biz bu toplantÄ±yÄ± yaptÄ±rmayacaktÄ±k, ÅŸimdi niye böyle oldu?" türünden sorularÄ±na avukat Yakan ve köy dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen birkaç kiÅŸinin "projeye yönelik eleÅŸtirilerimizi tutanak altÄ±na alÄ±nabilmesi için toplantÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± lazÄ±m" diye yanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± görüldü. Yüzlerce köylünün kararlÄ± tutumuna raÄŸmen baÅŸlatÄ±lan ÇED toplantÄ±sÄ±nda köylüler ÅŸirketin sunum yapmasÄ±na protesto ederek engel oldu.

FotoÄŸraf: Evrensel

TOPLANTININ YERÄ°NE VE JES'Ä°N ADINA TEPKÄ°

ToplantÄ±da konuÅŸan avukat Yakan, toplantÄ± yerine ve kurulmak istenen JES'e SarÄ±zeybek adÄ±nÄ±n verilmesine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± söyledi. Birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazisinde su kaynaklarÄ± üzerinde bu jeotermale izin verilmesini eleÅŸtiren Yakan, "Ä°kizdere BarajÄ±'nÄ± kirlenirse onun suladÄ±ÄŸÄ± bütün ova kirlenir. Bütün ürünler zehirlenir. Bu nedenle JES'e karÅŸÄ±yÄ±z" dedi.

Bu konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ÇED görevlileri tarafÄ±ndan tutulan tutanaÄŸa birkaç kurum temsilcisi ve vatandaÅŸÄ±n "JES'e karÅŸÄ±yÄ±z" sözleri yazÄ±ldÄ±. Ä°ki sayfalÄ±k tutanakta herhangi bir kurum ve kiÅŸi imzasÄ±nÄ±n olmamasÄ± dikkat çekti.

Tutanak tutulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇED için gelen görevliler köylülerin yoÄŸun tepkileri arasÄ±nda köyü terk etti.

Köylülere destek için gelenler DereaÄŸzÄ± köyünden komÅŸu KÄ±zÄ±lcaköy'e geçerek direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ettiler. Köylülere Ekoloji BirliÄŸi, EGEÇEP, AYÇEP, TEMA, AYÇEM gibi ekoloji örgütlerinin yanÄ± sÄ±ra AydÄ±n Barosu, AydÄ±n Tabip OdasÄ±, Ziraat Mühendisleri OdasÄ± da destek verdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 13:07

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