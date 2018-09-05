Berkin Elvan'Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 9 aydÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Berkay UstabaÅŸ yine tahliye edilmedi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için, “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme, yönetme bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma”, “ToplantÄ± veya yürüyüÅŸlere silahla katÄ±lma” ve “SilahlÄ± terör örgütüne üye olma” suçlamalarÄ±yla 9 aydÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Berkay UstabaÅŸ, üçüncü duruÅŸmada da tahliye edilmedi.

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) Genel Sekreteri ve Ä°stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ’Ä±n 19 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. KÄ±rÄ±kkale F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan UstabaÅŸ, önceki iki duruÅŸmada olduÄŸu gibi bu duruÅŸmaya da Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBIS) ile baÄŸlandÄ±.

UstabaÅŸ, Gezi ParkÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda polisin attÄ±ÄŸÄ± biber gazÄ± kapsülünün baÅŸÄ±na isabet etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 9 aydÄ±r tutuklu yargÄ±lanÄ±yor. UstabaÅŸ’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Adil Kayam ve Ali Olcayto ÖÄŸretmen’in de tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosyada sanÄ±klardan Özgür Arslan ile Helin Bölek de baÅŸka suçtan tutuklu yargÄ±lanÄ±yor.

DURUÅžMA SALONUNA ÇEVÄ°K KUVVET EKÄ°PLERÄ° YIÄžILDI

Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n talimatÄ± ile duruÅŸma salonuna çevik kuvvet ekipleri alÄ±ndÄ±. 30 kiÅŸilik salonda iki taraflÄ± izleyici bölümünün ön sÄ±ralarÄ± çevik kuvvet ekiplerine ayrÄ±ldÄ±. DuruÅŸmayÄ± izlemeye gelen tutuklu yakÄ±nlarÄ±ndan birçoÄŸu duruÅŸma salonuna giremedi. DuruÅŸmayÄ± izleyenler arasÄ±nda HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Serpil Kemalbay, CHP Milletvekili Ali Åžeker ile ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ gibi siyasiler de vardÄ±.

MAHKEME BAÅžKANI SANIK AVUKATINI SALONDAN ÇIKARDI

DuruÅŸmada ilk olarak tutuklu sanÄ±k Helin Bölek’e söz verildi. Bölek savunmasÄ±nda Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±lmanÄ±n suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Berkin Elvan devletin talimatÄ±yla öldürülmüÅŸ bir çocuk” ifadesini kullandÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, Bölek’i “Åžu an suç iÅŸliyorsunuz” diye uyardÄ±ktan sonra duruÅŸma zaptÄ±na, “Bölek’e devleti suçlayÄ±cÄ± ÅŸekilde konuÅŸmamasÄ± için uyarÄ± yapÄ±ldÄ±” ifadesini yazdÄ±rdÄ±. Avukat ÇiÄŸdem Akbulut da itiraz ederek zapta müvekkilinin sözünün de geçirilmesini istedi ve SEGBÄ°S kaydÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, Akbulut’u izinsiz konuÅŸmamasÄ± konusunda uyardÄ±. Akbulut, mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n usulsüz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek itirazda bulunmaya devam etti. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, bir ara karar oluÅŸturarak Akbulut’un duruÅŸma salonundan çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Akbulut ile birlikte diÄŸer avukatlarÄ±n da itiraz etmesi sonucu Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, kolluk görevlilerine Akbulut’u çÄ±karmalarÄ± için emir verdi. Avukat Akbulut, “DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayacaÄŸÄ±m, size sadece SEGBÄ°S’i açmanÄ±zÄ± söyledim. Benim neye itiraz ettiÄŸimi de yazÄ±n, çÄ±kacaÄŸÄ±m. Müvekkilime ‘devleti suçlayÄ±cÄ± isnatlarda bulundu’ diye zapta geçirdiÄŸiniz kelimeyi de zapta geçirin” dedi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek duruÅŸmaya ara verdi.

AVUKATLAR DURUÅžMAYA GÄ°RMEDÄ°

AranÄ±n ardÄ±ndan Avukat ÇiÄŸdem Akbulut salona alÄ±nmadÄ±. Bunun üzerine Bölek, “AvukatÄ±m salonda bulunmadÄ±ÄŸÄ± için savunmama devam etmek istemiyorum” dedi. Bu sÄ±rada söz alan Avukat Erman Öztürk, “MeslektaÅŸÄ±m ÇiÄŸdem Akbulut söz almak için ayaÄŸa kalktÄ± ve siz heyet olarak da deÄŸil kendi baÅŸÄ±nÄ±za karar alarak meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ± salondan çÄ±kardÄ±nÄ±z. DiÄŸer avukat arkadaÅŸlar da yapÄ±lan davranÄ±ÅŸÄ± etik bulmadÄ±lar ve bu duruÅŸmada bulunamayacaklarÄ±nÄ± söylediler. Ben tüm sanÄ±klar adÄ±na tahliye talebinde bulunacaÄŸÄ±m” dedi.

Tutuklu sanÄ±klardan Özgür Arslan, Berkin Elvan’Ä±n akrabasÄ± olduÄŸunu ve bu nedenle cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SanÄ±klardan Ali Olcayto ÖÄŸretmen ve Adil Kayam, bir diyecekleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti.

‘HANGÄ° SOMUT GEREKÇEYLE TUTUKLULUÄžA DEVAM KARARI VERDÄ°NÄ°Z?’

DuruÅŸmaya SEGBÄ°S ile baÄŸlanan Berkay UstabaÅŸ, savunmasÄ±nda “Üç duruÅŸmadÄ±r bu mahkemenin siyasi olduÄŸunu ve sizin siyasi bir ÅŸekilde hareket ettiÄŸinizi söylüyorum. Ä°lk celsede tutukluluk gerekçem için ‘Devrim ÅŸehitleri ölümsüzdür’ olarak yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Ancak ne polis fezlekesinde ne de savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede böyle bir isnat yoktur” dedi.

Ä°ddianamede tarafÄ±na yöneltilen suçlamalarÄ±n tamamÄ±nÄ±n soyut gerekçelere dayanan ve belirsiz ÅŸekilde toplanan delillerden ibaret olduÄŸunu ifade eden UstabaÅŸ, “Ä°ddianamede delil sunulan görüntü kayÄ±tlarÄ±nda Adil Kayam ile yan yana olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortada. Mahkemeniz hangi somut gerekçeyi dayanarak göstererek ikimizin yan yana ‘Devrim ÅŸehitleri ölümsüzdür’ sloganÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yazmÄ±ÅŸ ve bu sloganÄ± tutukluluÄŸumuza gerekçe yapmÄ±ÅŸ? Polis fezlekesinde yüz bin kiÅŸinin ‘Devrim ÅŸehitleri ölümsüzdür’ sloganÄ± attÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Yüz bin kiÅŸiden iki kiÅŸi, yani Adil ile ben bu dosyaya sanÄ±k oluyor ve tutukluluÄŸumuzun devamÄ±na karar veriliyor” diye konuÅŸtu.

Berkin Elvan cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hiçbir slogan atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen UstabaÅŸ, “DahasÄ± somut delil olmamasÄ±na raÄŸmen bu slogan ile örgüt üyeliÄŸi ile suçlanÄ±yorum. ‘Devrim ÅŸehitleri ölümsüz' sloganÄ± atmadÄ±m, kaldÄ± ki bu slogan suç isnadÄ± teÅŸkil edemez” dedi.

‘TUTUKLU KALMAM Ä°ÇÄ°N YETERLÄ° DELÄ°L YOK’

SEGBÄ°S ile ifade vermenin zorluÄŸunu dile getiren UstabaÅŸ, “Üç duruÅŸma oldu savcÄ±yÄ± göremiyorum” dedi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, “DuruÅŸma savcÄ±sÄ± burada ÅŸu an” diye yanÄ±t verdi. UstabaÅŸ, “Ä°ÅŸte SEGBÄ°S’in azizliÄŸi bu, göremiyorum” dedi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, “SavcÄ± beyi zumlayÄ±n” dedi.

UstabaÅŸ savunmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸtu: Bu dosya yeterli olmamÄ±ÅŸ ki Ä°stanbul 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m diÄŸer dosyaya baÅŸvurmuÅŸ mahkeme. Ancak kötü haber, Ä°stanbul 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki dosyamda hakkÄ±mda örgüt üyeliÄŸi suçu yok. Ä°stanbul 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n iddianamesini hazÄ±rlayan SavcÄ± Muammer AkkaÅŸ, 17/25 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nÄ± da yürüten savcÄ±dÄ±r. Bu soruÅŸturmadan herhangi tedbir dahi olmadan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±m. O iddianameyi göz önüne alarak 'Terörden yargÄ±lanmÄ±ÅŸ, tutuklu tutalÄ±m' diyosunuz. 5 sene geçti üzerinden ve ben hala buradayÄ±m. O sürede üniversite okudum. Åžu an yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m davanÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda kalktÄ±m, savcÄ±nÄ±n ayaÄŸÄ±na gittim. Ä°ki tutukluÄŸa devam kararÄ±nda da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m yazÄ±ldÄ± ama gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±m. HakkÄ±mda hazÄ±rlanan iddianame kaçmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±n ve delil karartmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±n delilidir. Tutukluluk devam kararÄ± için yeterli delil yoktur. Devletin bütün kademeleri mahkemelerin tutukluluk kararlarÄ±na isyan ediyor. Daha dün CumhurbaÅŸkanÄ±, ‘Cezaevlerinin doluluÄŸunu kabul ediyorum, bu böyle gitmeyecek diye umut ediyorum’ dedi. Sizin verdiÄŸiniz hatalÄ± ve gereksiz tutukluluÄŸa devam kararlarÄ± ile doldu cezaevleri.

UstabaÅŸ, SEGBÄ°S ile saÄŸlÄ±klÄ± ve nitelikli savunma yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adil yargÄ±lama hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini belirterek tahliyesini talep etti.

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AVUKAT ÖZTÜRK, MAHKEME HEYETÄ°NÄ°N REDDÄ°NÄ° TALEP ETTÄ°

Avukat Erman Öztürk savunmasÄ±na ÅŸu sözlerle baÅŸladÄ±: Hak yerini bulsun diye savunma yapacaÄŸÄ±m. Çünkü üç duruÅŸmadÄ±r sözüm kesilmeden bir kez dinlendiÄŸimi hatÄ±rlamÄ±yorum.

Avukat Öztürk, Berkin Elvan'Ä±n cenazesinin olduÄŸu güne ait gazete küpürlerini göstererek "O günün atmosferini anlamanÄ±z için gazete küpürlerini mahkemeye sunuyorum" dedi ve ÅŸöyle devam etti: Gazetelerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere cenazeye 2 milyon insan katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosyada 3 tutuklu sanÄ±k var. 9 aydÄ±r tutuklular ancak mahkemenizin oluÅŸturduÄŸu gerekçe her duruÅŸmada deÄŸiÅŸiyor.

Berkay UstabaÅŸ için savunma yapan Öztürk, “Bu dosyada tutuklamaya yeterli delil çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için mi öbürüne gidiliyor? Berkay, 5 yÄ±lda hiçbir yere gitmemiÅŸ, bu dosyada da kaçmamÄ±ÅŸ, kendi ayaÄŸÄ±yla ifadeye gelmiÅŸtir. Ä°stanbul 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde davasÄ± var dediÄŸiniz dosyayÄ± yürüten savcÄ±, firari Muammer AkkaÅŸ. Onun iddianamesinden bu dosyaya tutuklama gerekçesi yapÄ±yorsunuz" dedi. Öztürk tutuklama gerekçesi olan "Devrim ÅŸehitleri ölümsüzdür" sloganÄ±nÄ±n ise Anayasa'nÄ±n 25. ve 26. maddeleri uyarÄ±nca ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu söyledi.

Öztürk, mahkemeye firari savcÄ± Muammer AkkaÅŸ’Ä±n durumuna iliÅŸkin de gazete küpürleri sundu: Bu önünüzdeki dosya da FETÖ’den ihraç edilen ve tutuklanan polislerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fezleke. Bu dosyada gerekçe bulup öbürüne gidiyorsunuz, iki dosya da ihraç edilen, tutuklanan insanlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dosyalar.

Tüm tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesini isteyen Öztürk, mahkemenin tarafsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek CMK 25. maddesi uyarÄ±nca mahkeme heyetinin reddini talep etti.

DURUÅžMA 1 KASIM’A ERTELENDÄ°

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma savcÄ±sÄ± ara mütalaasÄ±nÄ± sundu. SavcÄ±, isnat edilen suçun vasÄ±f ve mahiyetinin deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek sanÄ±klarÄ±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± istedi. Mahkeme ara kararÄ±nda, Berkay UstabaÅŸ, Adil Kayam ve Ali Olcayto ÖÄŸretmen’in Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±larak "Devrim ÅŸehitleri ölümsüzdür" sloganÄ± attÄ±klarÄ±na iliÅŸkin tespit bulunduÄŸunu, UstabaÅŸ’Ä±n Ä°stanbul 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde süren davasÄ±nda da "Örgüt üyeliÄŸi" suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak sanÄ±klar hakkÄ±nda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ± gerekçesiyle tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na hükmetti. Mahkeme, UstabaÅŸ’Ä±n talebine raÄŸmen bir sonraki celseye de SEGBÄ°S ile katÄ±lmasÄ±na karar verdi. Reddi hakim talebini incelenmek üzere Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderen mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 1 KasÄ±m’a erteledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:50

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