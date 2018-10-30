KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Ãœniforma giydi benim oÄŸlum. Ya senin oÄŸlun ne yaptÄ±?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konularÄ± deÄŸerlendiriyor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda Dersim'de 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine dair de konuÅŸtu.

* "Åžehidin babasÄ±yla konuÅŸtuÄŸumda ÅŸu bilgiyi aldÄ±m. Hiçkimse aramamÄ±ÅŸ. MezarlÄ±klar müdürü arÄ±yor 'OÄŸlunuz ÅŸehit olmuÅŸ' diye."

* "21. yüzyÄ±ldayÄ±z. NasÄ±l olur da 2 askerimizi donarak ÅŸehit olur? Bunun hesabÄ±nÄ± birilerinin vermesi lazÄ±m."

* "Sen ÅŸehadetten ne anlarsÄ±n diyor ErdoÄŸan? Bu ülke için hayatÄ±nÄ± verenlerin, hangi koÅŸullarda askerlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi bilirim ben. Senin gitmediÄŸin yerlere gittim ben. Ben senin bilmediÄŸin birÅŸey daha yaptÄ±m. Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasÄ±nÄ± giydi benim oÄŸlum. Ya senin oÄŸlun ne yaptÄ±?

'BÄ°R UYKU TULUMU VEREMEDÄ°NÄ°Z MÄ° ASKERLERÄ°MÄ°Z?'

* "KalkmÄ±ÅŸ benim dedem de falan yerde dondu. 21.yy'da, elin oÄŸlu -40 derecede denize giriyor. Kutuplara gidiyor. 2018'in ekim ayÄ±nda ekim. Ben buna isyan ediyorum."

* "Bir uyku tulumu veremediniz mi askerlerimize?"

* "Sen de de ki; Ey kÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sen haklÄ±sÄ±n ben bu iÅŸi araÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m. BU iki askerimiz neden ÅŸehit oldu. Sen bina hak vereceÄŸine zeytinyaÄŸÄ± gibi su üstüne çÄ±kÄ±yorsun."

'15 TEMMUZ PARALARI NE OLDU?'

* "15 Temmuz ÅŸehitleri için para toplandÄ±, bu para ne oldu; ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na neden verilmiyor?"

* "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. OsmanlÄ±'nÄ±n parasÄ±nÄ± basacak bankasÄ± bile yoktu. Atatürkçülük kimseye gidip 'bana borç verir misin?' diye yalvarmamaktÄ±r."

*"Yokluklar içinde Cumhuriyet kuruldu ama kimseye gidip el avuç açÄ±lmadÄ±. Ama asla ve asla elleri harama uzanmadÄ±."

CEMAL KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

* (KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti) "Bu cinayetten haberi olan bir kiÅŸi. (ErdoÄŸan için)Diyeceksiniz ki nereden haberiniz oldu. bunu da Yasin Aktay aktarÄ±yor. (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AKP Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± sözlerini alÄ±ntÄ±ladÄ±)

* KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'dan ErdoÄŸan'a Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± sorusu: Bu katillerin elini kolunu sallayarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesine niçin izin verdin?

* "Türk milletinin onuru ve ÅŸahsiyetiyle oynayan bir kiÅŸinin o makamdan derhal inmesi lazÄ±m, onuru varsa."

EMEKLÄ°LÄ°KTE YAÅžA TAKILANLAR

* (Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar) 'Bu teklifin maliyeti 750 milyardÄ±r' diyor. Tamamen uydurma.

* "Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batÄ±ranlar bunlar."

(Evrensel WebTV)

CHP'nin Ä°stanbul'daki yerel yÃ¶netim toplantÄ±sÄ±nda Ã¶n seÃ§im talebi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 14:29

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