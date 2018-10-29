ABDâ€™de sinagog saldÄ±rÄ±sÄ± kurbanlarÄ± anÄ±ldÄ±

ABDâ€™nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

ABD’nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim tarihinde yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Pittsburgh’daki Yahudi temsilciler yazdÄ±klarÄ± açÄ±k bir mektupla saldÄ±rÄ±da BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n da sorumluluÄŸu olduÄŸunu belirtti.

Yahudi temsilciler kaleme aldÄ±klarÄ± açÄ±k mektupta, sinagoga düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n Trump’Ä±n son üç yÄ±ldÄ±r sürdürdüÄŸü politikalarÄ±nÄ±n ve söylediÄŸi sözlerin etkisi olduÄŸunu öne sürdü.

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 kiÅŸi Pazar günü ülkenin farklÄ± kentlerinde anÄ±ldÄ±. DW’nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Pittsburgh’daki törene katÄ±lan binlerce kiÅŸiye hitap eden Pittsburgh Belediye BaÅŸkanÄ± Bill Peduto hayatlarÄ±nÄ± kaybeden 11 komÅŸularÄ±nÄ± anmak için toplandÄ±klarÄ±nÄ± ve Pittsburg’da antisemitizm ve nefrete yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Pittbsburg Steelers futbol takÄ±mÄ± Pazar günkü karÅŸÄ±laÅŸmadan önce silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ölenler için bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. Kulüp BaÅŸkanÄ± Art Rooney antisemitizm ve nefretten kaynaklanan suçlarla mücadele edilmesi gerektiÄŸini söyledi. SaldÄ±rÄ±da ölenlerin yakÄ±nlarÄ± ve sinagogun onarÄ±lmasÄ± için yaklaÅŸÄ±k 9 bin kiÅŸi bir günde yarÄ±m milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.

Cumartesi günü sinagogda 11 kiÅŸiyi öldüren ve altÄ± kiÅŸiyi de yaralayan 46 yaÅŸÄ±ndaki Robert Bowers, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Medyaya yansÄ±yan haberlerde Bowers’in bir güvenlik görevlisine “HalkÄ±ma soykÄ±rÄ±m iÅŸledikleri için bütün Yahudiler ölmeli” dediÄŸi belirtildi. Bowers’in sosyal medya üzerinden de Yahudi düÅŸmanÄ± paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. New York Times gazetesinin haberinde saldÄ±rganÄ±n 21 ateÅŸli silah sahibi olduÄŸuna ve saldÄ±rÄ±da taarruz tüfeÄŸi ile iki otomatik el silahÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na yer verildi. Pazartesi günü hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak olan Bowers idam cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

ABD'de bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 11 Ã¶lÃ¼

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