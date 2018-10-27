ABD'de bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 11 Ã¶lÃ¼

ABDâ€™nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine baÄŸlÄ± Pittsburgh kentinde bir sinagoga giren silahlÄ± saldÄ±rgan en az 11 kiÅŸiyi öldürdü, aralarÄ±nda polislerin de bulunduÄŸu altÄ± kiÅŸiyi yaraladÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±, saldÄ±rganÄ±n sinagogda "tüm Yahudiler ölmeli" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ABD basÄ±nÄ± zanlÄ±nÄ±n 46 yaÅŸÄ±ndaki Robert Bowers olduÄŸunu bildirdi. Bowers, Pittsburgh’ün güneyindeki Castle Shannon bölgesinden.

Olaya müdahale eden polislerle de çatÄ±ÅŸmaya giren ve AR15 tipi otomatik tüfek ve tabancalar kullanan saldÄ±rgan, yaralÄ± olarak polise teslim oldu. AtdÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Pittsburgh Kamu GüvenliÄŸi Müdürü Wendell Hissrich, FBI’Ä±n soruÅŸturmayÄ± nefret suçu kapsamÄ±nda yürüttüÄŸünü bildirdi, “Bu hayatÄ±mda gördüÄŸüm en kötü suç eylemlerinden biri” diye konuÅŸtu. Hissrich, saldÄ±rganÄ±n 11 kiÅŸiyi öldürdüÄŸünü, aralarÄ±nda polislerin de bulunduÄŸu altÄ± kiÅŸiyi yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bowers’Ä±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Yahudi karÅŸÄ±tÄ± mesajlar verdiÄŸi bildirildi ve mesajlardan birinde, “HalkÄ±mÄ±n katledilmesini bekleyemem, ben içeri giriyorum” ÅŸeklinde yazÄ±yor.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, olayÄ± “tam bir trajedi” diye yorumlarken, emniyet güçleri ve müdahale ekiplerine yardÄ±m amacÄ±yla eyalet kaynaklarÄ±nÄ± tahsis ettiÄŸini bildirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da, idam cezasÄ± kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletmesini istedi. Bu tarz suçlarÄ± iÅŸleyen kiÅŸilerin “nihai cezayÄ± hak ettiÄŸini" söyleyen Trump, sinagogda silahlÄ± koruma olmasÄ± durumunda bu saldÄ±rÄ±nÄ±n önlenebileceÄŸini öne sürdü.

KAMPANYA GEZÄ°LERÄ°NÄ° ERTELEDÄ°

Trump olayÄ±n ardÄ±ndan önümüzdeki üç gün Kongre ara seçimleri için yürüttüÄŸü siyasi kampanya gezilerini ertelediÄŸini açÄ±kladÄ±.

Hayat AÄŸacÄ± adlÄ± sinagogun yetkilisi, olay sÄ±rasÄ±nda cumartesi günleri yapÄ±lan ÅŸabbat ayini düzenlendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Üç katlÄ± Hayat AÄŸacÄ± Sinagogu'nun kökenleri Pittsburgh’de Yahudiler’in organize olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1860’lÄ± yÄ±llara dayanÄ±yor. Kilisenin mevcut binasÄ± da 1946 yÄ±lÄ±nda hizmete açÄ±ldÄ±. Üç katlÄ± sinagogun her katÄ±nda ÅŸabbat ayinleri ve sünnet törenleri düzenleniyor.

â€‹Olay yerinde bulunan KDKA muhabiri ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸini bildirmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 11:09

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