Mahmekeden nafaka kararÄ±: EÅŸe 50, Ã§ocuklara 25'er liraÂ 

'Ã‡ocuklarÄ±n giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarÄ±na mÄ± harcanacak, yemek iÃ§in mi kullanacak, meyve mi alÄ±nacak?'

DiyarbakÄ±r’Ä±n Çermik ilçesinde yaÅŸayan 4 çocuklu Selma- Ä°lyas ÇÄ±nar çiftinin boÅŸanma davasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü mahkeme, kadÄ±n için aylÄ±k 50, her çocuk için ise aylÄ±k 25'er lira tedbir nafakasÄ± baÄŸlanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Karara tepki gösteren Selma ÇÄ±nar'Ä±n avukatÄ± Suna Uysal AydÄ±n, müvekilinin geçimini evlere temizlik yaparak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Mahkemenin müvekilim için hükmettiÄŸi karar 25 liradÄ±r. 25 lira bir insana bir aylÄ±k nasÄ±l yetebilir? ÇocuklarÄ±n giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarÄ±na mÄ± harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alÄ±nacak? 25 lirayla yani ne alÄ±nabilir?" dedi.

Çermik ilçesinde oturan ÇÄ±nar çifti, boÅŸanmak için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Mahkemede görülen duruÅŸmada, Sema ÇÄ±nar'Ä±n avukatÄ±, yaÅŸlarÄ± 8 ile 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 çocuÄŸu ile kadÄ±n için tedbir nafakasÄ± talebinde bulunurken çiftçilik yapan Ä°lyas ÇÄ±nar ise maddi durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nafaka ödeyemeyeceÄŸini ifade etti, tedbir nafakasÄ± talebinin reddini istedi.

Ä°ki tarafÄ±n, anlaÅŸmamasÄ± üzerine mahkeme ara kararÄ±nda, tedbir nafakasÄ± talebinin kabulüne karar vererek, davacÄ± Selma ÇÄ±nar için aylÄ±k 50, çocuklarÄ±n her biri için 25'ÅŸer lira tedbir nafakasÄ±nÄ±n, davalÄ±dan alÄ±narak davacÄ±ya verilmesine hükmetti.

'25 LÄ°RAYLA LOKANTADA ANCAK BÄ°R YEMEK YENÄ°R'

Karara tepki gösteren Selma ÇÄ±nar'Ä±n avukatÄ± Suna Uysal AydÄ±n, müvekkilinin 4 çocuÄŸu ile birlikte kiralÄ±k evde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geçimini, ihtiyaç ve giderlerini temizlik yaparak karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Kendisi 4 çocukla birlikte kocasÄ± tarafÄ±ndan evden atÄ±lmÄ±ÅŸ ve kocasÄ± tekrar evlenmiÅŸ, ÅŸu anda kocasÄ±nÄ±n yeni eÅŸinden 2 çocuÄŸu var. EÅŸi, çocuklarÄ±na hiçbir ÅŸekilde bakmÄ±yor, ÅŸahsi iliÅŸki de kurmuyor. Müvekkilim, okul servisine verecek parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için çocuklarÄ±ndan birini yatÄ±lÄ± olarak devlet okuluna yerleÅŸtirdi. Nafaka için mahkemeye baÅŸvurduÄŸumuzda çocuklar için 25 lira nafakaya hükmedildi. Tabi ki bu ara karardÄ± ama günümüz koÅŸullarÄ±nda bunu ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman domatesin kilosu 6 lira, bir kilo üzüm 7,5 lira ama verilen nafaka da 25 lira. Yani 25 liranÄ±n hiçbir ÅŸekilde alÄ±m gücü yok. Gidip lokantada oturduÄŸunda bir yemek parasÄ±dÄ±r. Ama mahkemenin hükmettiÄŸi 25 liradÄ±r. 25 lira bir insana bir aylÄ±k nasÄ±l yetebilir? ÇocuklarÄ±n giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarÄ±na mÄ± harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alÄ±nacak? 25 lirayla yani ne alÄ±nabilir. 25 liraya hiçbir ÅŸey alÄ±namaz."

ÇÄ±nar çiftinin tedbir nafakasÄ± davasÄ± 8 Ocak 2019 tarihine ertelendi. (DiyarbakÄ±r/DHA)

HÃ¼kÃ¼met nafaka hakkÄ±nÄ± neden hedefine alÄ±yor?

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