Tutuklu Ã¶ÄŸrenci Berkay UstabaÅŸ'tan 1 KasÄ±m'daki duruÅŸmaya Ã§aÄŸrÄ±

BerkinÂ Elvanâ€™Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 5 Ocakâ€™tan beri tutuklu bulunan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ: Adalet ve demokrasi hakim olsun

Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 5 Ocak’tan beri tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve Ä°stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale F Tipi Cezaevinden Evrensel'e mektup gönderdi.

1 KasÄ±m’da görülecek duruÅŸmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapan UstabaÅŸ, “Mafya artÄ±klarÄ±nÄ±n, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kadÄ±n katillerinin, tecavüzcülerin ‘kader mahkumu’ denilerek dÄ±ÅŸarÄ±ya salÄ±nmalarÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ± döÅŸenirken, kendilerine dayatÄ±lan ‘kaderi’ deÄŸiÅŸtirmek isteyen yüzlerce sendikacÄ±ya, gazeteciye, siyasetçiye ve öÄŸrenciye ise duvarÄ±n öte yanÄ±nda tutulmak reva görülüyor. KiÅŸiye özel yargÄ± kararÄ±, kayÄ±rma ya da ayrÄ±calÄ±k deÄŸil beklediÄŸim. Hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir soruÅŸturma ve beraberindeki tutuklama ile hak ve özgürlüÄŸü 10 aydÄ±r gasp edilen bir üniversite öÄŸrencisi ve yurttaÅŸ olarak hukuk çerçevesinde hareket edilmesini kÄ±saca memleketimizde adaletin ve demokrasinin hakim olmasÄ±nÄ± istiyorum” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 13:26

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