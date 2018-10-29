Endonezya'da yolcu uÃ§aÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼, enkaz bulundu

Endonezya'da iÃ§inde 188 kiÅŸi olan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Endonezya’da, içinde 189 kiÅŸinin olduÄŸu yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n denize düÅŸtüÄŸü bildirildi.

Lion HavayollarÄ±, Endonezya'da kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa süre sonra denize düÅŸen yolcu uçaÄŸÄ±ndaki mürettebat sayÄ±sÄ±nÄ±n 8 olduÄŸunu duyurdu. Lion HavayollarÄ± yetkilileri, ÅŸirkete ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçaÄŸÄ±nda UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha önce açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 7 mürettebat sayÄ±sÄ±nÄ± güncelleyerek staj amaçlÄ± bir kabin memurunun daha uçakta bulunduÄŸunu kaydetti.

Yetkililer, bu ÅŸekilde uçakta 2'si pilot 6'sÄ± kabin ekibi toplam 8 mürettebat ile 2'si bebek 181 yolcu bulunduÄŸunu bildirdi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion HavayollarÄ±na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n, baÅŸkent Cakarta’dan Sumatra AdasÄ±’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra düÅŸtüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

UçaÄŸÄ±n enkazÄ± BatÄ± Cava’nÄ±n Karawang bölgesi açÄ±klarÄ±nda bulunurken, bölgedeki balÄ±kçÄ±lar dahil 300 kiÅŸilik ekip ile arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Yetkililer ayrÄ±ca uçaÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ±n deniz seviyesinin 35 metre altÄ±nda olduÄŸunu açÄ±klarken, bölgede yolculara ait bazÄ± eÅŸyalarÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.

Öte yandan uçakta yakÄ±nlarÄ± bulunan aileler, havalimanÄ± yetkililerinden son duruma iliÅŸkin bilgi almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.



FotoÄŸraf: EPA-EFE/BAGUS INDAHONO/AA

Ulusal UlaÅŸtÄ±rma Güvenlik Komitesi BaÅŸkanÄ± Soerjanto Tjahjono da Lion HavayollarÄ±na ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçaÄŸÄ±nÄ±n, ÅŸirketin bünyesine son kattÄ±ÄŸÄ± yeni uçaklardan biri olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Endonezya’da 2014 yÄ±lÄ±nda AirAsia HavayollarÄ± ait yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n Surabaya kentinden Singapur’a giderken BatÄ± Kalimantan açÄ±klarÄ±nda denize düÅŸmesi sonucu 162 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 12:39

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