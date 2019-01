ÇMO: Dilovası özel statüye alınmalı

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli ve ilçesi Dilova’daki kirlilik insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Çevre Mühendisleri Odası 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının dünyada yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de ise yüzde 18,9 olduğunu belirterek, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı, yüzde 33,7. Dilovası bölgesinde, maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır" açıklamasında bulunmuştu. Dilovası’nın özel bir statüye alınarak, uzun yıllar yapılacak çalışmalarla kurtulabileceğini ifade eden ÇMO Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, yapılması gerekenleri sıraladı. Dilovası’nın 80’lerden bu yana acı çektiğini vurgulayan Ağdacı, “Dilovası’nın sıkıntıları birden bire ortaya çıkmadı. 1980’lerden beri yaşanan sıkıntıları vatandaş çekiyor. Dilovası’nda mevcut Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) mevzuata aykırı olarak kurulmuş zamanında ve böyle süregelmiş. Burada yapılması gerekenlerin en başında Dilovası’nın özel bir statüye alınması geliyor. Bu derhal, vakit kaybetmeden yapılmalı. Özel bir kanun mu çıkartılacak, KHK mi çıkartılacak, ne yapılacaksa özel statüye kavuşturulmalı. Buralarda hava, su, toprak kirliliğine dair devamlı suretle, bağımsız kurullarca analizler yapılmalı. Dilovası’nda belediyenin atık su arıtma tesisi var, bu tesis yetersiz. Bütün bu OSB’lere atık su arıtma tesisi yapma zorunluluğu getirilmeli, yapacaklar ve uygulayacaklar” ifadelerini kullandı.

‘OSB’LERİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞMELİ’

Yaptırımların uygulanması gerekliliğine vurgu yapan Ağdacı, OSB’lerin yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini söyledi. Devletin el atması gereken sorunların olduğuna dikkat çeken Ağdacı, “OSB’lerin yönetmeliği değiştirilmeli. OSB’lerin denetimleri kendi içlerinden çıkan denetim mekanizmaları yapıyor. Ya bu denetimleri devlet kontrolüne alacağız, ya da bu denetimleri daha özel ve bağımsız yapacağız. O işletmelerin hemen yanındaki yerleşimler engellenmeli. Gerekirse onlar daha içeri alınır, insanların yaşamları sağlanır. Dilovası’nda hala orman diye gözüken alanlar sanayiye açılmış durumda. Bunların hepsi yeni baştan düzenlenmeli. Bir an evvel devletin buna el koyması lazım” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın Dilovası’ndaki hasta vatandaşları ücretsiz olarak tedavi etmesi gerektiğini söyleyen Ağdacı, “Biz de biliyoruz, her evde en azından bir solunum cihazı var ve her evde üst solunum yolu rahatsızlığı olan, kanser olan vatandaşlar var. En son Mayıs ayında Turgut Özal Mahalle muhtarı Mehmet Şirin Barış’ı kaybettik, kanserdi ve kansere karşı mücadele veriyordu. Sağlık Bakanlığı hasta vatandaşları ücretsiz olarak derhal tedavi etmeli, kontrolü sağlamalı” diye konuştu.

‘İNSANLAR ÖLMESİN DİYORUZ’

Ülkenin birçok yerinde Dilovası örneklerine rastlandığını da sözlerine ekleyen Ağdacı, “Söylediğimiz yapıcı önlemler alınmak zorunda, yoksa bu kanayan yara artarak devam edecek ve her yere sarkacak. Ergene geliyor, Trakya havzası geliyor, Aşağı Menderes var Ege’de. Aynı şekilde olacak. Bunların önünü almamız lazım, artık dünya bitti, bunu saklamaya da gerek yok, önlemleri şimdiden almamız lazım” dedi. Vatandaşların çevresine sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Ağdacı, “Analizlerin sonuçlarını açıklıyoruz, işkembe-i kübradan atılma şeyler değil dediklerimiz. Dilovası halkının da bölgesine yaşamsal olarak sahip çıkması lazım. İkiye ayrılmış durumdalar, kimi rantiyeci vatandaşlar ‘Buraya vatandaşın gelmesini, emlak satışını engelliyorsunuz’ diyorlar. Ne alakası var, biz insanlar ölmesin diyoruz. Sıkıntı herkesin sıkıntısı, sadece Dilovası ile de kalmıyor, bütün kenti etkiliyor” dedi. Kendisine açılan davaları da hatırlatan Ağdacı, “Her yerden dava açıyorlar bize de, bir şeyler söylüyoruz diye. Bizler bir şeyler söylüyorsak, bunların çözümleri de var diyoruz. Biz sorunları dile getirdik diye bizim peşimize düşüleceğine, sorunları giderme yoluna gidilmeli. Kamu görevini yapmalı, kim ise bu sorunların müsebbibi, onun üstüne gidilmeli” diye konuştu.

YAŞAM SAVUNUCULARI İŞTEN ATILDI!

Dilovası'nda Kömürcüler OSB’ye karşı en son hareketlilik Kayapınar ve Turgut Özal Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği etrafında şekilleniyor. Osmangazi Köprüsü’ne çıkarak pankart açan dernek üyesi gençlere para cezası yağdı ama yetmedi. Dernek başkanı Hayrettin Koçpınar ve dernek yöneticisi Bayram Yalçın çalıştıkları taşeron firmadan kovuldu. Firmanın sahibi Mahmut Barış, Dilovası Belediyesi AKP Meclis Üyesi adayıydı, AKP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi olan Barış, kanserden hayatını kaybeden muhtar Mehmet Şirin Barış’ın kardeşi…Çolakoğlu fabrikasında Barış İnşaat bünyesinde çalışan Koçpınar ve Yalçın’ın iş akitleri Mahmut Barış tarafından sözlü olarak verildi. İşten atılan Koçpınar ve Yalçın sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: “Daha düne kadar bize, ‘AKP Teşkilatı’na yazın baskı uygulayın’ diyen patronumuz Mahmut Barış bugünde bir bahane uydurarak bizi işimizden etti. Neden peki, biz haklı olduğumuz için. Biz birilerini rahatsız ettiğimiz için bizi susturmak istediler. Sonra sırf üstümüzden prim yapmak için, ‘benim gençlere sözüm geçiyor’ demek için ve evet sırf dinlemediğimiz haklı olduğumuz davada yürüdüğümüz için kovulduk bugün, sebepleri belli. Hakkımız helal değildir sizlere.”

BAKAN İLE DİLOVASI’NIN DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dilovası’nı görüştü. Başta Kömürcüler OSB olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Yaman, bir an önce Kömürcüler OSB’nin statüsünün değişmesi veya kaldırılması için destek istediği öğrenildi. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Yaman'a Kömürcüler OSB ile ilgili gerekli çalışmanın yapılacağını ifade ettiği öğrenildi. Fakat Yaman’ın eylemlerle tekrar gündeme gelen Dilovası için, “Şunu kimse unutmasın. Dilovası kanser ovası değildir. Dilovası yiğitlerin ovasıdır. Dilovası'nda hava ölçüm cihazları var. 24 saat canlı yayın yapıyorlar. Takip edin. Hiçbir zaman Türkiye ortalamasının üstünde değildir. Kandırmayın bu milleti” ifadelerini gazetelerde yer almıştı.