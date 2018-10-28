KÃ¼ltÃ¼rel tesisler yerel yÃ¶netimlere devredilecek

2019 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±'na gÃ¶re, kÃ¼ltÃ¼rel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yÃ¶netim kuruluÅŸlarÄ±na devredilecekÂ

2019 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±'na göre, kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluÅŸlarÄ±na devredilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan "2019 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±"nda, kültür alanÄ±nda bu yÄ±l içinde yapÄ±lanlar aktarÄ±ldÄ± ve hedefler sÄ±ralandÄ±.

Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluÅŸlarÄ±na devredilecek. Bu kapsamda 2019 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ± sonuna kadar Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki kültür merkezlerinin yerel yönetimler ile üniversitelere tahsisi saÄŸlanacak.

Programda kültür alanÄ±nda yer alan diÄŸer baÅŸlÄ±klar ise ÅŸöyle:

“Özel tiyatrolara verilen desteklere yönelik objektif göstergeler içeren bir mekanizma geliÅŸtirilecek ve bu kapsamda destekler artÄ±rÄ±lacak. Sahne sanatlarÄ±nÄ±n geliÅŸimi için Türkçe telif eserlerin nitelik ve nicelik olarak zenginleÅŸmesini saÄŸlamak üzere Devlet TiyatrolarÄ± Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan verilen desteklerde de artÄ±rÄ±ma gidilecek.”

“Sinema salonu olmayan kentlere yazlÄ±k sinema kurulacak ve sinema için gerekli makine-teçhizat temin edilecek, sokak oyunlarÄ±, kÄ±sa film, film, kültür-sanat festivali, yerel spor müsabakalarÄ± gibi faaliyetler de desteklenecek. “

“Türkiye Film ArÅŸivi ve Sinema Müzesinin kurulacaÄŸÄ± bildirilen programda, Tarihi Kent Bölgelerinin TasarÄ±mÄ±, CanlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve TanÄ±tÄ±mÄ± Projesi'nin de hayata geçirilecek.” (HABER MERKEZÄ°)

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