Yeni Malatyaspor - Galatasaray maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

Kadrosunda eksikler bulunan Galatasaray, FenerbahÃ§e derbisi Ã¶ncesi Yeni Malatya deplasmanÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasÄ±nda deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.Yeni Malatya StadÄ±'nda saat 18.00'de baÅŸlayacak müsabakayÄ± hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon 6 maçÄ±nÄ± kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 9. haftayÄ± 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve maÄŸlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.

Galatasaray, Malatya deplasmanÄ±ndan 3 puanla ayrÄ±larak hem liderliÄŸini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalÄ±ÅŸacak.

7 FUTBOLCU SAKAT

Galatasaray'da karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde 7 futbolcunun sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, dün yapÄ±lan antrenmanda tedavilerinin ardÄ±ndan salonda çalÄ±ÅŸtÄ±. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takÄ±mdan ayrÄ± koÅŸu çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapÄ±lan maçta göÄŸsüne aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonrasÄ± akciÄŸer sönmesi teÅŸhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müÅŸahede altÄ±nda tutuluyor. Ayak parmaÄŸÄ±ndan ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Mariano Filho karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. BrezilyalÄ± futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Ligdeki son 3 maçÄ±nda galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin de 12 puanÄ± bulunuyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±na üç futbolcusundan yoksun çÄ±kacak.

Ligde geride kalan 9 karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n tamamÄ±nda ilk 11'de sahaya çÄ±kan Danijel Aleksic'in sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bu hafta forma giymesi beklenmiyor. SarÄ±-siyahlÄ±larda defans oyuncusu Arturo Mina sarÄ± kart cezalÄ±sÄ±, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun tedavisi ise sürüyor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 09:01

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