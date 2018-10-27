Ermenek maden katliamÄ± davasÄ±nda iÅŸÃ§i baÅŸÄ±na 1 yÄ±l 'ceza' verildi

Ermenek'te 18 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ermenek maden katliamÄ± davasÄ±nda sanÄ±klara 3 yÄ±l 1 ay ile 21 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± verildi.

Karaman’Ä±n Ermenek ilçesindeki maden ocaÄŸÄ±nda, 4 yÄ±l önce bugün meydana gelen ve 18 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi maden katliamÄ±, Türkiye’nin toplu iÅŸ cinayetlerinden biri olarak hafÄ±zalarda iz bÄ±raktÄ±. Katliam sonrasÄ± açÄ±lan davada, sanÄ±klara 3 yÄ±l 1 ay ile 21 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± verildi.

Ä°ÅžÇÄ° BAÅžINA 1 YIL ‘CEZA’ VERÄ°LDÄ°

Has Åžekerler Madencilik Åžirketi Sahibi Saffet Uyar önce 13 yÄ±l 9 ay, tutuksuz yargÄ±lanan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü Ä°ÅŸletmesinin O Dönemki Müdürü ve HissedarÄ± Abdullah Özbey ise 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkemenin verdiÄŸi cezalara yapÄ±lan itirazlar üzerine, 13 Eylül 2017’de görülen karar duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±klarÄ±n cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme, Saffet Uyar ve Ali Kurt’un cezalarÄ±nÄ± 19 yÄ±l üçer aya, maden sahasÄ±nÄ±n ruhsat sahibi Abdullah Özbey’in 11 yÄ±l 3 ay olan cezasÄ±nÄ± 19 yÄ±l 3 aya çÄ±karttÄ±.

Ä°ÅžLETME MÜDÜRÜ FÄ°RARÄ°

Halen yakalanamayan Yavuz Özsoy’un cezasÄ± 18 yÄ±l 9 aydan 21 yÄ±la, tutuksuz sanÄ±klardan Has Åžekerler Madencilik ÅŸirketinin maden mühendislerinden Cemile Karaca’nÄ±n cezasÄ± 6 yÄ±l 8 aydan 13 yÄ±l 10 ay 20 güne çÄ±kartÄ±ldÄ±. 3 yÄ±l 1 ay ceza alan Naci Özsoy’un cezasÄ± deÄŸiÅŸmedi, 5 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± alan iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± tutuksuz Engin Yetim de beraat etti.

18 Ä°ÅžÇÄ° CAN VERDÄ°

Karaman’Ä±n Ermenek ilçesindeki kömür ocaÄŸÄ±nda, su baskÄ±nÄ± sonucu 18 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi maden kazasÄ±nÄ±n üzerinden 4 yÄ±l geçti. 28 Ekim 2014’te öÄŸle saatlerinde 34 iÅŸçinin bulunduÄŸu Ermenek’teki özel bir linyit kömürü madeninde su baskÄ±nÄ± meydana geldiÄŸi ihbarÄ± alÄ±ndÄ±. 16 iÅŸçinin saÄŸ kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ocakta mahsur kalan 18 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°ÅŸçilerden Tezcan Gökçe’nin annesi AyÅŸe Gökçe’nin, facianÄ±n 3. gününde verdiÄŸi röportajda, “OÄŸlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptÄ±?” ifadesi adeta facianÄ±n simge sözü haline geldi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 15:27

www.evrensel.net