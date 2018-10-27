YapÄ±m ÅŸirketinden sette cinsel taciz iddiasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

'YaÅŸamayanlar' dizisinin setinde cinsel taciz iddiasÄ± ile ilgili yapÄ±m ÅŸirketi aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Efecan Åženolsunâ€™a ihtarname gÃ¶nderdik

‘YaÅŸamayanlar’ dizisi oyuncusu Elit Ä°ÅŸcan, 2 gün önce rol arkadaÅŸÄ± Efecan Åženolsun'un cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YapÄ±m ÅŸirketi konuyla ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±. Åžirket "Efecan Åženolsun’a ihtarname gönderdik" dedi.

'EFECAN ÅžENOLSUN’A Ä°HTARNAME GÖNDERDÄ°K'

AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenmiÅŸ olduÄŸumuz “ YaÅŸamayanlar ” isimli internet dizimizin çekimleri esnasÄ±nda, oyuncularÄ±mÄ±zdan SayÄ±n Elit Ä°ÅŸcan , rol arkadaÅŸÄ± SayÄ±n Efecan Åženolsun’un, sette kendisine yönelik gayri ahlaki sözler sarf ederek uygunsuz nitelikte davranÄ±ÅŸlar gösterdiÄŸini yapÄ±m ekibi ve bizlerle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu çerçevede, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana, yapÄ±mcÄ± ÅŸirketler olarak sorumluluk ve yükümlülüklerimizin gerekliklerini yerine getirdik. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucunda, bundan 45 gün önce SayÄ±n Efecan Åženolsun’a, sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda sette alkollü olarak bulunmak ve uygunsuz davranÄ±ÅŸlar sergilemekle ilgili bir ihtarname göndererek hukuki prosedürleri gerçekleÅŸtirdik ve gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ± iÅŸlettik.

Son olarak SayÄ±n Ä°ÅŸcan’Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi maÄŸduriyete karÅŸÄ± yanÄ±nda olduÄŸumuzu, Türk Ceza Hukuku ilkelerinin gereÄŸi olarak, bizatihi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± suç duyurusu ile ilgili olarak, yargÄ± otoriteleri tarafÄ±ndan yürütülecek yasal süreci yakinen takip ediyor olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tüm kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z."

Sinema oyuncusu Elit Ä°ÅŸcan 2 gün önce sosyal medya hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yayÄ±nlayarak, “YaÅŸamayanlar” adlÄ± internet dizisinde rol arkadaÅŸÄ± Efecan Åženolsun’un cinsel saldÄ±rÄ±sna maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Ä°ÅŸcan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Efecan Åženolsun’un cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için hukuki iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±m ve ÅŸikayetçi oldum. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±m, alacaÄŸÄ±m güçle bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceÄŸimi kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±m" demiÅŸti.

Ä°ÅŸcan "YapÄ±m ekibi, Efecan Åženolsun’un sarhoÅŸ olduÄŸunu, set gidiÅŸatÄ±nÄ± aksattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve orada bulunanlarÄ±n güvenliÄŸini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸü halde, bu durumu engellemek için hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. Ertesi sabah maruz kaldÄ±ÄŸÄ±m cinsel saldÄ±rÄ± ve küfürleri, hem yapÄ±m ekibine, hem de her ikimizin de o dönem baÄŸlÄ± olduÄŸu ajans olan Icon’a ilettim. Benden süre istendi. Bu süreleri verdim. Bekledim, bekledim. Ancak maalesef aradan geçen zamana raÄŸmen hiçbir adÄ±m atÄ±lmadÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜YaÅŸamayanlarâ€™ dizisi setinde cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 13:35

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