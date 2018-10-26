Melda Onur: CHP'de eÅŸbaÅŸkanlÄ±k olsa ikisini de erkek yaparlar

CHP'nin 24. dÃ¶nem Ä°stanbul Milletvekili Melda Onur: KadÄ±nÄ±n kadÄ±n alanlarÄ±nda tutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.Â

Gazete Duvar'da Tuba Torun'un hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu “Bayan DeÄŸil KadÄ±n” programÄ±nÄ±n konuÄŸu CHP'nin 24. dönem Ä°stanbul Milletvekili ve Sosyal Haklar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Melda Onur oldu. Onur, siyasette kadÄ±nlardan erkeklere göre daha çok liyakat beklendiÄŸini ve kadÄ±nÄ±n kadÄ±n alanlarÄ±nda tutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Onur, yerel seçimlerde büyükÅŸehirlerde hep erkeklerin adÄ±nÄ±n geçtiÄŸini ifade ederek, muhalefette de iktidardakine benzer bir bakÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyledi. Melda Onur, “CHP'de eÅŸbaÅŸkanlÄ±k olsa korkarÄ±m ikisini de erkek yaparlar” ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net