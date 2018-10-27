RTÜK'te atama skandalı: Olmayan dairenin başkan yardımcısı

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, koruma polisinin kadrosunu İçişleri Bakanlığı’ndan RTÜK’e aldırdı. Ardından RTÜK’te daire başkan yardımcılığı görevine atanan M.E.’nin hangi dairenin başkan yardımcılığını yaptığı ise belirtilmiyor. Edinilen bilgiye göre M.E., RTÜK Başkanı’nın koruma polisliğini yapmaya devam ediyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya’nın koruma polisine geçtiği atama kıyağı, AKP’nin kamuda liyakati ne hale getirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre AKP kontejanından RTÜK’te görevlendirilen İlhan Yerlikaya’nın koruma polisi M.E.’nin kadrosu, İçişleri Bakanlığı’ndan RTÜK’e aldırıldı. Önce nakil yoluyla alınan kadro daha sonra da tamamen RTÜK’e geçirildi. RTÜK Başkanı Yerlikaya, kadrosu RTÜK’e alınan koruma polisini geçtiğimiz hafta daire başkan yardımcılığı görevine atadı.

ÇALIŞIRKEN KORUMA AMA MAAŞTA BAŞKAN YARDIMCISI

Koruma polisliğinden RTÜK’te daire başkan yardımcılığına getirilen M.E’nin ‘kariyerinde’ bir skandal daha ortaya çıktı. Çünkü M.E aslında RTÜK’te bulunmayan bir daireye başkan yardımcısı olarak atandı. Olmayan dairenin başkan yardımcısı olunca maaşı da artan M.E.’nin, hala Yerlikaya’nın korumalığını üstlenmeyi sürdürdüğü belirtiliyor. M.E’nin bu atama sayesinde yaklaşık 7-8 TL arasında bir maaş alacağı tahmin ediliyor.

RTÜK YANIT VERMEDİ

RTÜK Başkanı Yerlikaya, atama skandalına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmaktan kaçındı. Yerlikaya’ya bağlı Üst Kurulu Özel Kalem Müdürlüğü’nü aradığımızda bu konuyla ilgili bir açıklama yapamayacakları belirtilirken, Yerlikaya da bir yanıt vermedi.