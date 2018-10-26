BÃ¶lgede saÄŸanak etkili oldu: Ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

Bitlis, ÅžÄ±rnak, Siirt ve Hakkari'de etkili olan saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkilendi. BazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

SaÄŸanak ÅžÄ±rnak Siirt ve Bitlis’te hayatÄ± olumsuz etkiledi. Dün akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesinin acil bölümü ile kentteki bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

ÅžÄ±rnak Belediye BaÅŸkan Vekili Turhan BedirhanoÄŸlu, hastane ile ev ve iÅŸ yerlerinde biriken sularÄ±n tahliyesine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde izledi.

BeytüÅŸÅŸebap ilçesindeki Habur 2 mevkisi ile TaÅŸarasÄ± köyü arasÄ±ndaki yolda heyelan meydana geldi. KarayollarÄ± ekiplerince yürütülen çalÄ±ÅŸma ile yol tek yönlü trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

BeytüÅŸÅŸebap ve Uludere ilçeleri arasÄ±ndaki AyvalÄ±k köyünde de ÅŸiddetli rüzgar nedeniyle çok sayÄ±da aÄŸaç devrildi. Elektrik tellerinin kopmasÄ± sonucu her iki ilçede kÄ±smi elektrik kesintisi meydana geldi.

DEDAÅž ekiplerince kopan elektrik tellerinin onarÄ±mÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸma devam ediyor.

SÄ°Ä°RT’TE OKULU SU BASTI

FotoÄŸraf: AA

Siirt'te sabah saatlerinde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Kooperatif Mahallesi'ndeki Alparslan Ä°lkokulu'nu su bastÄ±. ÖÄŸrenciler, okulun giriÅŸine konulan sÄ±ralar üzerinden tahliye edildi.

Okula gelen Ä°l Milli EÄŸitim Müdür Vekili Ä°sa GüneÅŸ, suyun tahliyesine iliÅŸkin yürütülen çalÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi aldÄ±.

Kentte 25 ev ve iÅŸ yerini de su bastÄ±. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaÅŸadÄ±.

Siirt Belediyesi ekipleri, ev ve iÅŸ yerleri ile cadde ve sokaklarda biriken suyun tahliyesine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸma yürütüyor.

BÄ°TLÄ°S'TE Ä°STÄ°NAT DUVARI ÇÖKTÜ

FotoÄŸraf: AA

Bitlis’te ise saÄŸanak nedeniyle birkaç istinat duvarÄ± çöktü. 3 ev tedbir amaçlÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. Bitlis Valisi Ä°smail UstaoÄŸlu, taÅŸkÄ±nlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgelerde incelemelerde bulundu.

YaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± kentin altyapÄ±sÄ±nda herhangi bir hasar meydana gelmediÄŸini aktaran UstaoÄŸlu, “Sadece belediyenin karÅŸÄ±sÄ±ndaki yeni sitede 3 dükkanÄ± su bastÄ±. OnlarÄ± gezdim. Suyun tahliyesini yapacak ÅŸekilde kanallarÄ± açtÄ±k. DiÄŸer mahallelerimizde ufak tefek ÅŸeylerin dÄ±ÅŸÄ±nda bize intikal eden önemli bir ÅŸey yok” dedi.

SaÄŸanak nedeniyle Tatvan ilçesinde bir okulun istinat duvarÄ±nÄ±n çöktüÄŸünü kaydeden UstaoÄŸlu, Nemrut KalderasÄ±'na giden yolun birkaç yerinde ise toprak kaymasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bu toprak kaymalarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±ma engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. UstaoÄŸlu, Mutki ilçesine baÄŸlÄ± Meydan grup köy yollarÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸunu, bazÄ± mezra yollarÄ±nÄ±n da toprak kaymasÄ±ndan dolayÄ± ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YÜKSEKOVA'DA YOL ÇÖKTÜ, 2 MEZRAYA ULAÅžIM KESÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Hakkari'de etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸmurla birlikte meydana gelen sel nedeniyle merkeze baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±kdaÄŸ köyünde 2 mezraya ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan yol çöktü. Mezralarla ulaÅŸÄ±m kesilirken, bir ahÄ±r ve samanlÄ±ÄŸÄ±n da sulara kapÄ±lmasÄ±na neden oldu.

Kentte 3 gündür etkili olan yaÄŸmur, gece saatlerinde kent merkezine 20 kilometre uzaklÄ±ktaki KÄ±rÄ±kdaÄŸ köyünde sele neden oldu. YaÄŸmurla birlikte gelen sel sularÄ±, köyde birçok evde su baskÄ±nlarÄ±na neden oldu. Bir ahÄ±r ve samanlÄ±k yÄ±kÄ±ldÄ±. Sel sularÄ±, köye baÄŸlÄ± Dikmen ve AÅŸaÄŸÄ± Derecik mezralarÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan yola büyük zarar verdi. Çöken yol nedeniyle iki mezraya ulaÅŸÄ±m kesildi.

Sel felaketinin ardÄ±ndan Ä°l Özel Ä°daresi'ne baÄŸlÄ± ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sel sularÄ±nÄ±n evlere zarar vermemesi için iÅŸ makineleriyle suyun yönünü deÄŸiÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. Köylüler de ekiplere yardÄ±m etti.

EVLER TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°, EÄžÄ°TÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Yüksekova ve çevresinde 3 gündür etkili olan yaÄŸmur, ilçeye yaklaÅŸÄ±k 20 kilometre uzaklÄ±kta bulunan 150 haneli KadÄ±köy ve yaklaÅŸÄ±k 100 haneli AdaklÄ± köylerinde sele neden oldu. Sel sularÄ±yla, KadÄ±köy'de birçok ev sular altÄ±nda kaldÄ±. Köyde dün akÅŸam saatlerinde yaklaÅŸÄ±k 100 ev, tahliye edildi.

KadÄ±köy'e yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre uzaklÄ±kta bulunan AdaklÄ± köyünde de sel nedeniyle benzer manzaralar yaÅŸandÄ±. Köyün içerisinden geçen Çemine Deresi, sel sularÄ± yüzünden taÅŸtÄ±. Köylülerin hayvanlarÄ± için biriktirdiÄŸi yaklaÅŸÄ±k 10 bin baÄŸ ot selde sürüklendi. Dere kenarÄ±nda yaÅŸayan birçok vatandaÅŸ dün akÅŸam saatlerinde evlerini boÅŸaltarak daha güvenli noktalarda bulunan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n evlerine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Bugün de hem KadÄ±köy'de hem de AdaklÄ± köyünde tahliyeler devam etti. VatandaÅŸlar, küçük ve büyükbaÅŸ hayvanlarÄ±nÄ± da alarak köylerden ayrÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.

EÄžÄ°TÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Bölgeye sevk edilen Hakkari Ä°l Özel Ä°daresi'ne baÄŸlÄ± Yüksekova Åžantiye ÅžefliÄŸi ile belediye ekipleri ise AdaklÄ± köyünden geçen Çemine Deresi'nin önünü açmak için seferber oldu. Ekipler yaklaÅŸÄ±k 20 araçla köyde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürürken, yetkililer KadÄ±köy ve AdaklÄ± köylerindeki okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸini açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 14:04

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