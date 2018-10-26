Sinop'ta nÃ¼kleer santral iÃ§in kesilen aÄŸaÃ§ sayÄ±sÄ± 650 bini aÅŸtÄ±

Ä°nceburunâ€™daki nÃ¼kleer santral projesi nedeniyle kesilen aÄŸaÃ§ sayÄ±sÄ± 650 bini aÅŸtÄ±. Proje iptal edilmezse yÃ¼z binlerce aÄŸaÃ§ daha kesilecek.

Sinop Ä°nceburun’da yapÄ±lmasÄ± planlanan Türkiye’nin ikinci nükleer santral projesi kapsamÄ±nda aylardÄ±r süren aÄŸaç katliamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 650 binden fazla aÄŸaç kesildi. geçti. Bölge halkÄ±, santrala karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davadan projenin iptal edilmesine yönelik bir sonuç çÄ±kmasÄ±nÄ± beklerken Sinop Nükleer KarÅŸÄ±tÄ± Platform’dan Zeki KarataÅŸ, “Proje iptal edilmezse yüz binlerce aÄŸaç daha katledilecek” diyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'Ä±n haberine göre santrala karÅŸÄ± mücadele eden bölge halkÄ±, Samsun Bölge Ä°dare Mahkemesi’nde nükleer santralin Sinop üst ölçekli planlarÄ±nda olmamasÄ± nedeniyle dava açtÄ±. DavanÄ±n duruÅŸmasÄ± geçen ay görüldü. DuruÅŸmada Elektrik Mühendisleri OdasÄ± (EMO) adÄ±na Mehmet ÖzdaÄŸ, “Enerji Raporu”nu sundu. Raporda nükleer santralÄ±n Türkiye için gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek “Çernobil ve FukuÅŸima nükleer santrallarÄ±nda meydana gelen can kayÄ±plarÄ± ve çevre felaketlerinin çok büyük ve telafisi olanaksÄ±z hasarlara neden olduÄŸu görüldü ve tüm dünyada nükleer santrallerÄ±n risk faktörü çok yüksek olarak kabul edilmeye baÅŸlandÄ±” denildi.

MALÄ°YETÄ° ÇOK YÜKSEK

Nükleer santralin elektrik maliyetinin çok yüksek olduÄŸu ifade edilen raporda özetle ÅŸu görüÅŸlere yer verildi:

“Nükleer yakÄ±t temini ve teknolojisinin yaratacaÄŸÄ± dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yanÄ±nda, Sinop NGS’de üretilecek elektriÄŸin tümü için Elektrik Üretim AÅž tarafÄ±ndan 20 yÄ±l boyunca yapÄ±mcÄ± ÅŸirketlere birim fiyatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yakÄ±t bedelinin tümünün karÅŸÄ±lanma garantisi verilmiÅŸ olup bu fiyatlar dünya ortalamasÄ±nÄ±n çok üzerindedir. Sinop NGS’nin mülkiyetinin yabancÄ± ÅŸirketlerde olacaÄŸÄ± yasa ile belirlenmiÅŸ olup; Sinop nükleer santrali için çÄ±karÄ±lan yasada da ÅŸirket hisse payÄ±nÄ±n hiçbir zaman yüzde 51’in altÄ±na düÅŸmeyeceÄŸi hüküm altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.”

YÜZ BÄ°NLERCE AÄžAÇ DAHA KATLEDÄ°LECEK

Sinoplu yurttaÅŸlar da santral inÅŸaatÄ±nÄ±n çevreye ÅŸimdiden verdiÄŸi zararÄ± anlattÄ±. Mahkemenin kararÄ± önümüzdeki günlerde açÄ±klanacak ancak bölgede kesilen aÄŸaçlar yüz binleri geçti. AlanÄ±n son hali de içler acÄ±sÄ±. Sinop Nükleer KarÅŸÄ±tÄ± Platform’dan Zeki KarataÅŸ, "Sinop NGS için için tahsis edilen alanda dikili olan ve kesilen aÄŸaçlarÄ±n köklerini incelediÄŸimizde aÄŸaçlarÄ±n 2 metre arayla dikildiÄŸi görülüyor. KesilmiÅŸ aÄŸaçlarÄ±n boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± alanÄ± incelediÄŸinizde ÅŸu an 650 binden fazla aÄŸaç kesildiÄŸini görüyorsunuz. Yüz binlerce aÄŸaç da kesilmeyi, katledilmeyi bekliyor. Proje bir an önce iptal edilmeli. Mahkemeden çÄ±kacak karar bölgenin ve Sinop’un lehine olmalÄ±” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 08:42

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