Sinop'ta nükleere 1415 futbol sahası büyüklüğünde alan tahsis edildi

Sinop Nükleer Santrali için 10 milyon metrekarelik alan ayrıldı. Santral ayrıca Karadeniz’den günlük 28 milyon metreküp su çekecek.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer güç santrali için 1415 futbol sahası büyüklüğünde alanın tahsis edildiğini söyledi. Özdağ, santralin 4 ünitesinde Karadeniz'den günde 28 milyon metreküp suyu çekildikten sonra, soğutma suyu olarak kullanıp tekrar denize deşarj edileceğini belirterek, "Türkiye'nin günlük içme suyu miktarı yaklaşık 16 milyon metreküp. Bu santralin Karadeniz'de cansızlaştıracağı, öldüreceği su miktarı günde 28 milyon metreküp. Maalesef çok vahim bir durum bu" dedi.

EMO Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer güç santrali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ, santral için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu sürecinde gerçekleştirilen halk bilgilendirme toplantısında firma tarafından proje ile ilgili bir rapor sunulduğunu söyledi. Raporda santralle ilgili birçok çarpıcı bilgi bulunduğunu dile getiren Özdağ, "Bu toplantıda firma tarafından sunulan rapor üzerinden biz de değerlendirmelerimizi yaptık. Söz konusu santral 4 üniteden oluşuyor. Her bir ünitesi bin 140 megavat gücünde. Toplamda 4 bin 560 megavat gücünde bir nükleer güç santralı kurulacak. Santralin kurulacağı alan Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun Yarımadası. Alan büyüklüğü 10 milyon metrekare devlet orman arazisinin bu projeye tahsis edildiğini görmekteyiz. Bu rapora göre bu alanın sadece yüzde 10'luk kısmında santralin kurulacağı belirtilmektedir. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir de en güneyinde Mersin Akkuyu'da bir nükleer santral projesi de yürütülmektedir. Mersin'de ayrılan alanın toplam büyüklüğü 2 milyon metrekare. Sinop için ayrılan alanın büyüklüğü 10 milyon metrekare. Bu alan bin 415 futbol sahası büyüklüğündedir. Niçin bu kadar büyük bir alan ayrılıyor, bu sorunun yanıtlanması önemli" dedi.

'TÜRKİYE'NİN 16 MİLYON METREKÜP, NÜKLEERİN 28 MİLYON METREKÜP'

Özdağ, raporda her bir ünitenin saniyede 81 metreküp su çekeceğinin yazdığını dile getirerek "Ne kadar azmış görülüyor. Ama bunu önce saate sonra güne çevirdiğiniz zaman toplam dört ünitede 28 milyon metreküp Karadeniz'in deniz suyu denizden çekildikten sonra tuzsuzlaştırılacak, demineralize edilecek içinde bütün mikroorganizmalar, ne varsa arındırılacak, santralde soğutma suyu olarak kullanıldıktan sonra tekrar Karadeniz'e deşarj edilecek. TÜİK verilerine göre 2017'de İstanbul'un günlük içme suyu miktarı 3 milyon metreküp. Bütün Türkiye'nin günlük içme suyu miktarı yaklaşık 16 milyon metreküp. Bu santralin dört ünitesinin Karadeniz'de cansızlaştıracağı, öldüreceği su miktarı günde 28 milyon metreküp, maalesef çok vahim bir durum bu" dedi.

'DOĞAL YAŞAMI TÜMÜNDEN DEĞİŞTİRECEK'

Bölgenin balık popülasyonunun yoğun olduğu bir bölge olduğunu ifade eden Mehmet Özdağ, "Bu soğutma suyunun sıcaklığının raporda denildiği gibi yapılırsa, 1 ila 5 derece arasında fark ettirilerek Karadeniz'e salınması, buradaki doğal yaşamı tümden değiştirecek. Doğal ekosistemin değişimine, dönüşümüne sebep olacak. Raporda bu santralin işletmesi sırasında doğacak, gaz, sıvı ve katı radyoaktif atıkların olacağı belirtiliyor. Kullanılmış yakıtlardan ve bu yakıtın soğutulmasından santralden kaynaklanacak sıvı atıklarındaki radyoaktivite bulaşmış suyun belli bir dereceye kadar seyreltildikten sonraki miktar yazmıyor, tekrar Karadeniz'e salınacağı açık bir şekilde ifade ediliyor." (Sinop/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 12:21

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