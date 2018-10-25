Ahed Tamimi: Bizim iÃ§in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k gÃ¼nÃ¼ gelecek

Ä°stanbul'da Ä°slam KonferansÄ± GenÃ§lik Forumu'na katÄ±lan Tamimi, 'Ä°ÅŸgal edilip de Ã¶zgÃ¼r olmayan bir Ã¼lke yok. Bizim iÃ§in de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k gÃ¼nÃ¼ gelecek' dedi.

Filistin direniÅŸinin sembol isimlerinden biri haline gelen 17 yaÅŸÄ±ndaki BatÄ± ÅžerialÄ± Ahed Tamimi, “Ä°ÅŸgal edilip de özgür olmayan bir ülke yok. Bizim için de özgürlük günü gelecek” dedi.

Tamimi, Ä°slam KonferansÄ± Gençlik Forumu-Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi (Ä°KGF-DÄ°) 3. Genel Kurulu’na katÄ±lmak için geldiÄŸi Ä°stanbul’da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Filistin halkÄ±nÄ±n mesajÄ±nÄ± Türkiye halkÄ±na ulaÅŸtÄ±rmak için sempozyumda ülkesiyle ilgili konuÅŸtuÄŸunu anlattÄ±. Ä°srail hapishanelerindeki uygulamalarÄ± da aktaran Tamimi, “Kimileri fiziksel iÅŸkence kimileri de hem psikolojik hem de fiziksel iÅŸkence görüyor. Hapishane yönetiminden de yemeklerini azaltarak ve bir ÅŸeyler öÄŸrenmelerini engelleyerek esirlere büyük baskÄ± var. Zaten hapishane insanÄ±n özgürlüÄŸünü elinden alan dört duvar arasÄ±nda küçük bir alan” dedi.

‘ÇÖZÜM SÖMÜRÜ VE Ä°ÅžGALÄ° DURDURMAK’

Tamimi, Filistin davasÄ±nda çözümün sömürü ve iÅŸgali durdurmak ve Müslüman, Hristiyan ve Yahudi’ye güzel bir hayat sunmak olduÄŸunu kaydederek, siyonizm ve sömürüye karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

“Ä°stanbul güzel bir ÅŸehir ve insanlarÄ± çok iyi, Filistin’i çok seviyorlar, davamÄ±zla ilgililer” diyen 17 yaÅŸÄ±ndaki genç Filistinli, “Herkesin birlik olmasÄ±nÄ±, halklarÄ±n birleÅŸmesini ve bu iÅŸgalin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Ä°ÅŸgal edilip de özgür olmayan bir ülke yok. Bizim için de özgürlük günü gelecek” ifadelerini kullandÄ±.

AHED TAMÄ°MÄ° KÄ°MDÄ°R?

Evinin avlusuna zorla giren bir Ä°srail askerine tokat attÄ±ÄŸÄ± görüntüleri yayÄ±nlanan Ahed Tamimi, Ä°srail askerlerine saldÄ±rÄ± ile suçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Tamimi, 2012’de de aÄŸabeyi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± duruÅŸu nedeniyle de dünyanÄ±n gündemine gelmiÅŸti. 2017’de gözaltÄ±na alÄ±nan Ahed ve annesi, 8 aylÄ±k tutukluluk süresinin ardÄ±ndan 29 Temmuz’da serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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