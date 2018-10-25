KayyÄ±mÄ±n davul zurnayla aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã§arÅŸÄ±nÄ±n tavanÄ±, yaÄŸmurla Ã§Ã¶ktÃ¼

Dersim'de restorasyondan sonra kayyÄ±m tarafÄ±ndan davul zurnayla aÃ§Ä±lan yer altÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ±nÄ±n asma tavanÄ± yaÄŸmur nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼.

Dersim'de restorasyonu yapÄ±ldÄ±ktan sonra, aynÄ± zamanda belediyeye atanan kayyÄ±m olan Vali Tuncay Sonel tarafÄ±ndan davul zurnayla açÄ±lan yeraltÄ± çarÅŸÄ±sÄ±nÄ±n asma tavanÄ± son günlerde yaÄŸan yaÄŸmurdan dolayÄ± çöktü.

YaklaÅŸÄ±k 1.5 ay önce yer altÄ± çarÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Vali Tuncay Sonel’in de katÄ±lÄ±mÄ±yla davul zurna eÅŸliÄŸinde açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca çarÅŸÄ±nÄ±n kentteki billboardlarda öncesi ve sonrasÄ± ÅŸeklinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak reklamÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ancak Dersim’de son günlerde yaÄŸan yaÄŸmura dayanamayan yer altÄ± çarÅŸÄ±sÄ±nÄ±n asma tavanÄ± çöktü. Çökmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerdeki esnaflar ise panik halinde dükkanlarÄ±nÄ± kapattÄ±.

KAYYIM,‘PIRIL PIRIL YAPTIK’ DEMÄ°ÅžTÄ°

Yer altÄ± çarÅŸÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda davul zurna ile halay çeken Sonel ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: “BulunduÄŸumuz yer kent meydanÄ±ydÄ±. BurasÄ± çok kötü durumdaydÄ±. BuranÄ±n altÄ±nda 85 maÄŸaza vardÄ±. OrasÄ± da dökülüyordu, içler acÄ±sÄ± durumdaydÄ±. EsnafÄ±mÄ±za ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yakÄ±ÅŸmÄ±yordu. Kent meydanÄ±mÄ±zÄ± yeniden düzenledik. YeraltÄ± çarÅŸÄ±mÄ±zÄ± da pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l yaptÄ±k.”

‘BASÄ°T MALZEME KULLANILDI’

Gazetemize konuÅŸan çarÅŸÄ± esnafÄ±, 10 ay boyunca süren restorasyonun iÅŸlerini olumsuz etkilediÄŸini, son olayla daha da kötü olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdiler. Restorasyon öncesi çeÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu ancak bu denli büyük tahribatlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden çarÅŸÄ± esnafÄ±, bugün meydana gelen çökmenin yapÄ±mda kullanÄ±lan basit malzeme ve iÅŸçilikten dolayÄ± oluÅŸtuÄŸunu belirtti. Sabah çatÄ±nÄ±n çöktüÄŸünü gören genç bir esnaf ise “FotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diye yazacaktÄ±m ama yapamadÄ±m. DükkânÄ± elimizden alÄ±rlar diye tedirgin oldum” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Dersim’de yer altÄ± çarÅŸÄ±sÄ± aynÄ± zamanda belediyeye atanan kayyÄ±m olan Vali Tuncay Sonel’in talimatÄ±yla 2017 yÄ±lÄ± kasÄ±m ayÄ±nda restorasyon için boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O zaman 3 ay içinde restorasyonun bitirilerek 2018 ÅŸubat ayÄ± gibi dükkanlarÄ±n sahiplerine teslim edileceÄŸi bildirilmiÅŸ ancak 10 aylÄ±k süresinin sonunda eksiklikler olmasÄ±na raÄŸmen dükkanlar aÄŸustos ayÄ± gibi teslim edilmiÅŸti. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 13:39

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