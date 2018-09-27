AÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1,893 liraya, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6,166 liraya Ã§Ä±ktÄ±

EylÃ¼l ayÄ±nda gÄ±da harcamalarÄ±nÄ±n aylÄ±k yÃ¼zde 4.5, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 24.3 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TÃ¼rk-Ä°ÅŸ, aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 1.893 TL olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu’nun (Türk-Ä°ÅŸ) aylÄ±k açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± dört kiÅŸilik bir aile için 1893 liraya yükseldi.

AraÅŸtÄ±rmaya göre Eylül’de 81 lira artan açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yanÄ±nda, gÄ±da harcamasÄ± ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakÄ±t), ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve benzeri ihtiyaçlar için yapÄ±lmasÄ± zorunlu diÄŸer aylÄ±k harcamalarÄ±nÄ±n toplam tutarÄ± olan yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ise AÄŸustos’a göre 263 lira artarak Eylül’de 6 bin 166 liraya ulaÅŸtÄ±.

AraÅŸtÄ±rmada ayrÄ±ca mutfak enflasyonundaki bir aylÄ±k artÄ±ÅŸÄ±n yüzde 4.45 olduÄŸu vurgulanÄ±rken, bir kiÅŸinin aylÄ±k geçim maliyetinin ise 2 bin 312 liraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Mevsim etkileri nedeniyle yaz mevsiminde gerileme gösteren sebze-meyve fiyatÄ±nÄ±n bile arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen araÅŸtÄ±rmada, “Ücretli çalÄ±ÅŸanlar baÅŸta olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim ÅŸartlarÄ± dayanÄ±lmaz boyutlara ulaÅŸtÄ±. GerçekleÅŸen enflasyon oranÄ±nda, ücret gelirlerine sonradan yapÄ±lan zam tutarÄ± zorunlu harcamalarÄ± karÅŸÄ±lamada yetersiz kaldÄ±. Asgari ücret ile deÄŸil bir ailenin, bir çalÄ±ÅŸanÄ±n bile harcamalarÄ± karÅŸÄ±lanamaz duruma geldi. Asgari ücretli açÄ±sÄ±ndan bir günlük emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bir kilogram kuÅŸbaÅŸÄ± et bile deÄŸildir. Bugün ele geçen asgari ücret dört kiÅŸilik bir ailenin sadece 21 günlük gÄ±da harcamasÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmektedir. Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± tutarÄ±na ise ancak 8 gün yetmektedir. Milyonlarca iÅŸçinin ailesiyle birlikte geçim ücreti olan asgari ücretin bir an önce artÄ±rÄ±lmasÄ±, düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n satÄ±n alma gücünde -bir nebze de olsa- iyileÅŸme saÄŸlayacaktÄ±r” dendi. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:47

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