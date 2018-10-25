TÄ±bbi cihaz alÄ±m ihalesi tekeller iÃ§in mi ertelendi?

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n dolar Ã¼zerinden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 10 milyarlÄ±k tÄ±bbi cihaz alÄ±m ihalesi Ã¼cÃ¼ncÃ¼ kez ertelendi. Ä°hale 10 Ocak 2019â€™da yapÄ±lacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolar üzerinden açtÄ±ÄŸÄ± tÄ±bbi cihaz ihalesini üçüncü kez erteledi. 54 bin 538 adet tÄ±bbi cihazÄ±n toplu satÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ± dev ihale 31 Ekim 2018'den 10 Ocak 2019'a ertelendi. Ä°halenin ertelenmesini köÅŸesine taÅŸÄ±yan Sözcü gazetesi yazarÄ± ÇiÄŸdem Toker, önemli bazÄ± noktalarÄ± gündeme taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°halenin ‘kÄ±smi teklife kapalÄ±’ olduÄŸuna dikkat çeken Toker, tüm cihazlarÄ±n tek bir üreticiden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bu nedenle bazÄ± yerli firmalarÄ±n daha düÅŸük teklifte bulunabilmelerine raÄŸmen ihaleye giremeyeceÄŸini vurguladÄ±. Bu nedenle cihazlar düÅŸük fiyata yerli üretim yapan ÅŸirketler yerine yabancÄ± bir tekelin öncülük ettiÄŸi ortaklÄ±ktan alÄ±nacak. Toker, ihalenin ertelenmesinin ‘mali disiplin’den taviz anlamÄ±na geldiÄŸi anlamÄ±na geldiÄŸini dile getirdi. Toker, ihale tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±m iÅŸlemine karÅŸÄ±lÄ±k devletin kasasÄ±nda 10 milyar dolara yakÄ±n para çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 10:13

www.evrensel.net