DNA testi iÃ§in cenaze 21 aydÄ±r bekletiliyor: OÄŸlum kimsesiz deÄŸil

Bitlis'teki Ã§atÄ±ÅŸmada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mehmet Mazlum AteÅŸâ€™in cenazesi, 'DNA testi' gerekÃ§esiyle 21 aydÄ±r kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda bekletiliyor.

Bitlis kÄ±rsalÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mehmet Mazlum AteÅŸ’in cenazesi, biyolojik teÅŸhise raÄŸmen “DNA testi” gerekçesiyle 21 aydÄ±r kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda bekletiliyor. 5 baÅŸvurudan da sonuç alamayan anne Rindê AteÅŸ, “OÄŸlum kimsesiz deÄŸil” dedi.

Bölge’de 24 Temmuz 2015’den sonra baÅŸlayan çatÄ±ÅŸmalÄ± süreçle yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yüzlerce kiÅŸinin cenazesi, ailelerine verilmeyerek kimsesizler mezarlÄ±klarÄ±nda defnedildi.

442 CENAZE KÄ°MSESÄ°ZLER MEZARLIÄžINDA

OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Mezopotamya YakÄ±nlarÄ±nÄ± Kaybeden Ailelerle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (MEYA-DER) raporlarÄ±na göre, DiyarbakÄ±r Yeniköy MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda 23, Urfa’da 27, ElazÄ±ÄŸ’da 1, Antep’te 7, Cizre’de 33, Silopi’de 17, ÅžÄ±rnak’ta 42, Erzurum’da 54, Trabzon’da 6, Van’da 6, Siirt’te 10, Bitlis’te 25 ve Malatya’da 191 cenaze “DNA testinin sonuçlanmamasÄ±” gerekçesiyle bekletiliyor.

Bitlis merkeze baÄŸlÄ± YukarÄ± Ölek (Oleka Jor) köyünde yer alan Garzan MezarlÄ±ÄŸÄ±’ndan “DNA testi” gerekçe gösterilerek 19 AralÄ±k 2017’de çÄ±karÄ±lan 267 cenazeden 265’inin akÄ±beti ise bilinmiyor.

BÄ°YOLOJÄ°K TEÅžHÄ°SE RAÄžMEN

MA’dan Özgür Paksoy’un haberine göre, Bitlis kÄ±rsalÄ±nda 13 Ocak 2017’de yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren PKK’li Mehmet Mazlum AteÅŸ’in (Delil Amed) cenazesi de ailesinin defalarca baÅŸvuru yapmasÄ±na raÄŸmen 21 aydÄ±r kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda bekletiliyor. Anne Rindê AteÅŸ, oÄŸlunun ölüm haberini almasÄ± üzerine cenazeyi alabilmek için Bitlis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvurduklarÄ±nÄ± söyledi. Ä°lk baÅŸvuruda cenazenin otopsi sÄ±rasÄ±nda çekilen görüntülerinden teÅŸhis ettiklerini belirterek, ikinci baÅŸvuruda tekrar izlediÄŸi görüntülerden biyolojik olarak oÄŸlu Mazlum AteÅŸ’i teÅŸhis ettiÄŸini kaydetti.

21 AYDA 5 BAÅžVURU

OÄŸlunun cenazesini biyolojik olarak teÅŸhis etmesine raÄŸmen kendilerine verilmediÄŸini ve DNA örneÄŸi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan anne AteÅŸ, “21 aydÄ±r 5 kez baÅŸvuruda bulundum. SavcÄ±lÄ±kta bulunan dosyasÄ±nda adÄ±, soyadÄ±, baba adÄ±, ana adÄ± hepsi yazÄ±lÄ±. Buna raÄŸmen DNA testi istediler. Ama DNA örneÄŸi çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle oÄŸlumun cenazesini vermiyorlar” dedi.

‘TEK Ä°STEÄžÄ°M OÄžLUMUN MEZARI OLSUN’

Cenazelerinin kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedilmesiyle “yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±nÄ±n sürdürülmek” istendiÄŸini ifade eden anne AteÅŸ, “Kimse sahipsiz deÄŸil. OÄŸlumun cenazesini alÄ±p, DiyarbakÄ±r’da defnetmek istiyorum. Tek isteÄŸim oÄŸlumun bir mezarÄ± olsun. OÄŸlum kimsesiz deÄŸil, niye kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnediliyor” diyerek tepki gösterdi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 17:03

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