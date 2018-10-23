10 aydÄ±r DNA testi bekleyen Kudret DaÄŸ: OÄŸlumun kemiklerini istiyorum

Bitlis'te, DNA testi gerekÃ§esiyle Ä°smail DaÄŸ'Ä±n cenazesinin mezarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 10 ay geÃ§ti fakat henÃ¼z cenazeden Ã¶rnek dahi alÄ±nmadÄ±.

Garzan MezarlÄ±ÄŸÄ±’ndan “DNA testi” gerekçe gösterilerek çÄ±karÄ±lan 267 cenazeden Ä°smail DaÄŸ’Ä±n annesi Kudret DaÄŸ, 10 aydÄ±r kendilerinden DNA örneÄŸi dahi alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “OÄŸlumun kemiklerini istiyorum” dedi.

Bitlis merkeze baÄŸlÄ± YukarÄ± Ölek (Oleka Jor) köyündeki Garzan MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda 267 cenazenin ailelerden habersiz çÄ±karÄ±larak Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu’na (ATK) gönderilmesi ve mezarlÄ±ÄŸÄ±n tamamen yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n üzerinden 10 ay geçti.

10 AYDIR DNA ÖRNEÄžÄ° ALINMADI

Cenazelerin çÄ±karÄ±lmasÄ±na “DNA testi” gerekçe gösterilmesine raÄŸmen, Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu’na (ATK) götürülen 267 cenazeden sadece Dilan Bingöl ve Celal Övmen’in cenazeleri 61 gün sonra ailelerine teslim edilmiÅŸti. MA’dan Özgür Paksoy’un haberine göre, üzerinden 10 ay geçmesine raÄŸmen, cenazelerin ailelerine verilmemesinin yanÄ± sÄ±ra ailelerden DNA örneÄŸi dahi alÄ±nmÄ±ÅŸ deÄŸil.

YENÄ°DEN ACI YAÅžATILDI

Ailelerine verilmeyen 265 cenazelerden biri 24 AÄŸustos 2003 tarihinde Garzan bölgesinde korucularla yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°smail DaÄŸ’a (CemÅŸîd) ait. “OÄŸlumun yüzünü son bir kez bile göremedim” diyen anne DaÄŸ, cenazelerin mezardan çÄ±karÄ±lmasÄ±yla kendilerine yeniden acÄ± yaÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°stanbul ATK’de bulunan cenazelerini alabilmek için DNA örneÄŸi verme yönünde baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ±, ancak DNA örneÄŸinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DaÄŸ, “DNA testi için mezardan çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. 10 aydÄ±r bizden DNA örneÄŸi almadÄ±lar. 10 aydÄ±r cenazemizi almak için bekliyoruz. Kemik bile kalmamÄ±ÅŸ, ne yapmak istiyorlar. OÄŸlumun kemiklerini istiyorum” dedi.

Anne DaÄŸ, ATK’de bulunan 265 cenazenin ailelerine teslim edilmesi için saÄŸduyu çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 21:35

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