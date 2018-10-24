Yerel tohumlar Ã§eÅŸitlerinin paketlenmesi yÃ¶netmeliÄŸini deÄŸerlendiren Ekoloji Kolektifi'nden Av. Fevzi Ã–zlÃ¼er: KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§iftÃ§inin tohumuna el konuluyor

Özer AKDEMÄ°R

19 Ekim 2018 tarihinde yayÄ±nlanan yerel tohum çeÅŸitlerinin paketlenmesi ile ilgili yönetmelik özellikle küçük çiftçiye ve yerli tohuma büyük bir darbe daha vuracak gibi. Ekoloji Kolektifi'nden avukat Fevzi Özlüer yönetmeliÄŸin patent uygulamasÄ± ile küçük çiftçinin elinden üretim aracÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

AMAÇ GENETÄ°K EROZYONU ENGELLEMEK AMA...

"Yerel ÇeÅŸitlerin KayÄ±t AltÄ±na AlÄ±nmasÄ±, Üretilmesi Ve PazarlanmasÄ±na Dair Yönetmelik" geçtiÄŸimiz Cuma günü Resmi Gazetede yayÄ±nlanarak yürürlüÄŸe girdi. Yönetmelik "Ülkemizdeki tarla bitkileri, baÄŸ-bahçe bitkileri ve diÄŸer bitki türlerine ait yerel çeÅŸitlerin genetik erozyonlarÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla; tohumluklarÄ±nÄ±n çoÄŸaltÄ±mÄ±, pazarlanmasÄ±, yerinde idamesi ve sürdürülebilir kullanÄ±mÄ± ile ilgili kurallar getirerek ticareti yapÄ±lacak yerel çeÅŸitlerin kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±, tohumluk üretimi ve tohumluklarÄ±n piyasaya arzÄ±..."na dair esaslarÄ± kapsÄ±yor.

KÜÇÜK ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N TOHUMUNA EL KONULUYOR

Yönetmelikle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Ekoloji Kolektifi'nden avukat Fevzi Özlüer, yönetmeliÄŸin endüstriyel tohumu satamayan çiftçinin ÅŸimdi kendi ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tohumluÄŸu da patentini almazsa satamayacaÄŸÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti. Patent uygulamasÄ±nÄ±n küçük çiftçinin elinden üretim araçlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n bir yolu olduÄŸunu belirten Özlüer, "Küçük çiftçi patentini kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± üreticiye telif ödemeye baÅŸlayacak. Böylece piyasada yerli türlere hakim olan tekelleri ortaya çÄ±kacak. Endüstriyel tohumdan sonra küçük çiftçinin ürettiÄŸi tohuma da el konuluyor" dedi.

OVACIK NOHUTUNA ELVEDA!

Türkiye'nin tarÄ±mda rekabet gücünü yitirdiÄŸini ve üretemez hale geldiÄŸini belirten Özlüer, "Türkiye'de bu düzenlemeler çiftçinin elinde tohumu alÄ±rsa gÄ±da darboÄŸazÄ± yoÄŸunlaÅŸÄ±r ve fiyatlar da aÅŸÄ±rÄ± artar. Biyolojik çeÅŸitler tamamen ÅŸirket denetimine girer. KarlÄ± olan ürünler üretilir" dedi. Yan yana gelen çiftçilerin yerli çeÅŸit patenti alabileceÄŸini, ancak pazarda rekabet gücü olmayan bu yapÄ±larÄ±n elindeki patentlerin hÄ±zlÄ±ca daha büyük ÅŸirketlere geçeceÄŸini ileri süren Özlüer, bu kapÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile birlikte OvacÄ±k nohutu gibi birçok yerel ürüne elveda deneceÄŸini ifade etti.

TOHUM TAKAS SÄ°STEMLERÄ° TARUMAR OLACAK

Özlüer, patentlenen yerel tohumlarÄ± sahibinden izinsiz satan veya kullanana da para cezasÄ± geldiÄŸini ve tohumlarÄ±na da el konulduÄŸunu da aktararak, tohum takas sistemlerinin de daÄŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

KÄ°MSE TOHUM AYIRAMAZ ARTIK

YönetmeliÄŸin çiftçilerin ürettiÄŸi yerel tohumlarÄ±n üretimi, satÄ±mÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da tescile baÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Özlüer, "Bu Yönetmelik bu haliyle kalÄ±rsa ne bir çiftçi ne de toprak üzerinde faaliyet yürüten kimse tohum ayÄ±ramaz" dedi.

TOHUM VE GIDA TEKELLERÄ°NÄ°N SON HEDEFÄ°

Özlüer, "Peki bu sistem nasÄ±l olacak bitki genetik çeÅŸitlerini koruyacak?" sorusuna da ÅŸöyle yanÄ±t verdi; "Liberal hukuk döneminde çÄ±kan bu sistemin varsaydÄ±ÄŸÄ± düzene göre çiftçiler birbiri arasÄ±nda rekabet edecek ve piyasanÄ±n görünmez eli bu piyasayÄ± yasalarla düzenleyerek bitkileri ve biyolojik çeÅŸitliliÄŸi koruyacaktÄ±. Ancak tohum ve gÄ±da tekelleri bu 25 yÄ±lda tüm gÄ±da sistemine ve hatta tarÄ±m ve saÄŸlÄ±k sistemine de hakim oldular. Bu resim içinde son halka da küçük çiftçidir. DolayÄ±sÄ±yla hala pazarlardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan tüketicinin boÄŸazÄ±na sarÄ±lma vakti geldi." Bu uygulamalarÄ±n tarÄ±msal üretimi daha da aÅŸaÄŸÄ±ya çektiÄŸini ifade eden Özlüer, "Ä°lla bitki çeÅŸitleri korunacaksa kamusal müÅŸterek haklar tanÄ±narak tescil edilmeli. Özel mülkiyete konu edilmemeli. Bunlar ortak miras ve ortak varlÄ±k niteliÄŸindedir" dedi.

TOHUM TEKELLERÄ°NÄ°N KORUNMASI AMAÇLANIYOR

YönetmeliÄŸin dayanaÄŸÄ± olarak gösterilen “Yeni bitki çeÅŸitlerine ait Ä±slahçÄ± haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin 5042 sayÄ±lÄ± kanun”u "adrese teslim bir kanun" olarak niteleyen Tüm Köy Sen örgütlenme uzmanÄ± Sedat BaÅŸkavak, "çÄ±kan kanun tohum ÅŸirketinin haklarÄ±nÄ± korumak amaçlÄ±dÄ±r. O nedenle adÄ± bile kanunun kimin çÄ±karÄ±nÄ± korumak için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir" dedi. YönetmeliÄŸe dayanak yapÄ±lan 5553 sayÄ±lÄ± Tohumculuk Kanunun da, çiftçilerin kendi ürettikleri yerel ürünlerden tohum ayrÄ±ÅŸtÄ±rarak baÅŸka çiftçilere satmasÄ±na yaptÄ±rÄ±mlar getirdiÄŸine sonrasÄ±nda da tarÄ±m desteÄŸinden faydalanmayÄ± sertifikalÄ± tohum ekme ÅŸartÄ±na baÄŸlayarak yerel tohumu tamamen bitirmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BaÅŸkavak, "tarÄ±m üretimini ÅŸirketlerin ürettiÄŸi tohuma mecbur bÄ±rakmaktadÄ±r. Tohum tekeli ÅŸirketlerin çÄ±karÄ±nÄ± korumak amaçlÄ±dÄ±r. Kanun ve yönetmelik amacÄ±yla yerel tohumlarÄ±nda patentlenmesi ve ÅŸirketlerin dayattÄ±ÄŸÄ± tohumlarÄ±n ekilmesi sonucu tohum çeÅŸitliliÄŸimiz azalacaktÄ±r. Bu durum HastalÄ±k ve zararlÄ±larÄ±n artmasÄ± ve tarÄ±m ilacÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± da beraberinde getirecektir" dedi.

ÇÄ°FTÇÄ°YE DAVA VE CEZA KISKACI

YönetmeliÄŸin ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tohumluÄŸa sertifika yani patent almayan çiftçi/köylüye kanuna ve yönetmeliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketten soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± ve ceza verilmesi sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± kaydeden BaÅŸkavak, bunun benzer ve daha ileri örnekleri ABD’de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±. kendi ürününden tohum ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p etraftaki üretici köylülere veren yada satan köylülere tohum ÅŸirketleri tarafÄ±ndan kanuna muhalefetten davalar açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Tüm bu kayÄ±t ve tescil aÅŸamalarÄ±nda belirleyici olanÄ±n “yerel çeÅŸit kayÄ±t komitesinde” üretici köylülerin, onlarÄ±n temsilcilerinin ve kooperatiflerin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BaÅŸkavak, komitenin TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± müdürlükler ve tohumcular birliÄŸinden katÄ±lÄ±mla oluÅŸturulduÄŸunu, tohumcular birliÄŸinin de zaten ÅŸirketlerden oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

KARÅžI DURMALIYIZ

BaÅŸkavak, "SendikamÄ±z Tüm Köy Sen tohumun patentlenmesine karÅŸÄ± çÄ±kmaktadÄ±r. Çünkü dün, bugün kullanÄ±lan yerel tohumlar binlerce yÄ±llÄ±k tarÄ±msal üretimin birikimi, deney ve tecrübeleri üzerinden ortaya çÄ±kan ürünlerdir. Nesiller boyu birbirine aktarÄ±larak yaÅŸanan iklim koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± kendi yereline en uygun ve direnebilen yok olmamÄ±ÅŸ tohumlarÄ±n ÅŸirketlerin malÄ± haline gelmesine karÅŸÄ± durmalÄ±yÄ±z. AynÄ± zamanda tohumla baÅŸlayan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, üretim ve gÄ±dada devam ederek ülkeyi baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren politikalara karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± savunmak için böylesi düzenleme ve dayatmalara karÅŸÄ± çÄ±kmak gerekir" dedi.

Çiftçi Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem ise yayÄ±nlanan yönetmelikle ilgili "yerel tohum sadece saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±da için deÄŸildir, bir direniÅŸ biçimidir aynÄ± zamanda. TohumlarÄ± siyasallaÅŸtÄ±rmaktan baÅŸka çare yok" dedi.

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