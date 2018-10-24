24 Ekim 2018 03:44

Üniversiteli için ev ayrı dert yurt ayrı dert

Son dönemde hepimizin hayat koşullarını daha da zorlaştıran zamlarla karşı karşıyayız.

Üniversiteli için ev ayrı dert yurt ayrı dert

    • Paylaş

     

    Erhan KAYA

    Erzincan

    Son dönemde hepimizin hayat koşullarını daha da zorlaştıran zamlarla karşı karşıyayız. Doğal gazından elektriğine konutlardan gıdasına gelen zamların öğrenci hayatına nasıl yansıdığını görmek istedik ve bu zamların gelişini bir de üniversite öğrencilerinin gözünden görelim dedik.

    Üç yıldır Erzincan’da öğrenim gören arkadaşımızla sohbetimize başlıyoruz.

    “Size üç yıldır okul hayatında benim ve arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklardan bahsetmek istiyorum. İlk yılın verdiği stres derslerin zorlukları, bir yandan da ocak ayı geldi diye yapılan zamlar. Yurt parasının artması, yol parasının artması derken cebimizdeki parayla geçinme sıkıntısı. Zaten birçok ailenin maddi açıdan durumu kötü. Birçoğu askeri ücretle çocuğunu okutmak için çaba gösterirken fiyatları artan kitap paraları yüzünden bir yerlerden kısıp evlatlarına para göndermeye çalışan ailelerimiz var. Çocuğuna okul kıyafeti alamayıp geçtiğimiz günlerde intihar eden babayı hatırlıyoruz. Ailelerin çocuklarına para gönderemediği için ve ekonomik darlıklardan dolayı bunla birlikte gelen ailede tatsızlıklar beraberinde geliyor” diyor.

    Kendi yaşadıklarından örnek veriyor: “55 yaşında hâlâ emekli olmayan ve birçok hastalığına rağmen zor şartlar altında çalışıp bana para göndermeye çalışan bir babam var. Ben de babamın böyle zor şartlar altında çalışıp bana para göndermesine dayanamadığım için ders çıkışları ve hafta sonları restoranlarda çalışmaya başladım. Dersten yorgunlukla çıkıp işte çalışmam, işyerinin zorlukları ve paraya gözü doymayan işyeri sahiplerinin kötü davranışları bunca yoğunluk ve stresin altında çok zorluyor beni. Aldığım para ise KYK borçlarına gidiyor. Çalıştığım için asıl yapmam gerekene, yani derslerime yoğunluk veremiyorum ve bu yüzden de ders notlarım geçen yıl kötü geldi.”

    KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yemek sorununu anlatıyor: “Dışarıda yemek yerken fiyatlardan iştahımız kaçıyor, yurtta pislikten. Yemekhane sırasında bir buçuk saat bekleyip yine zamlanmış olan yemek fiyatlarıyla karşılaşınca artık bizi çileden çıkartıyor. 3 yıldır burs paralarıyla birlikte yemek parası, yurt parası yol parası ve kitap paraları arttıkça biz öğrenciler mağdur oluyoruz. Yani bursa yapılan zamlar hiçbir anlam ifade etmiyor, gelirimiz giderimizden daha az oluyor. Bizler ne yapalım, okuldaki dersimizi mi düşünelim, yurttaki sıkıntılarımızı mı düşünelim, yoksa cebimizdeki parayı mı ailemizi mi... Bence artık bu gidişata dur demeliyiz. Sadece bu sorunlar benim başıma gelmiyor. Arkadaşlarımızla yakın çevremizle bunları konuşup, tartışıp çözüm yolları aramalıyız.”

    KYK yurdunda kalan arkadaşımızdan sonra evde kalan arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Müzik öğretmenliği okuyan arkadaşımız, “Gerek okul içinde gerek okul dışında çokça problem yaşamaktayız. En çok karşılaştığımız sorunlar arsında enstrüman fiyatları, kitap fiyatları ve kendimizi geliştirmek adına baş vurduğumuz enstrüman kursları yer alıyor. Her sene bazen her dönemde enstrüman almak zorunda kalıyoruz. Güzel sanatlar bölümleri olarak hepimiz fiyat artışlarından dolayı zor durumda kalıyoruz. Yetenek sınavıyla alınan öğrencilerin KYK yurt başvurularının başka bir tarihe ertelendiği ve bizim içimizde de eleme yapılarak boş yurtlara yerleştirme yapılacağı söylendi. Okul başlayalı birçok arkadaşımız kalacak yer bulamadığı için otellerde ve benzeri yerlerde yüksek miktarda para ödüyor” diyor.

    Eve çıkmak zorunda kaldığını belirten öğrenci şunları söylüyor: “Kiralar hızla arttığı için bakımsız, sağlık koşullarına uygun olmayan ve ısınma sorunu olan evlere, yüksek olan fiyatlara rağmen göz yummak zorunda kaldım. Kaldığım ev sobalı, üstelik bodrum katı olduğu için soğuk ve rutubetli. Önümüz kış bunun için odun, kömür almam gerekecek. Evimde doğal gaz olmadığı için piknik tüpü kullanıyorum. Evime artan eşya fiyatlarından dolayı ikinci el eşya dahi alamıyorum. Buzdolabını dolduracak para bulamıyorum ne yazık ki. Bölümümdeki araç gereç fiyatlarından dolayı fazla harcama yapamıyorum. Ama bunun da böyle gitmeyeceğini biliyorum. Bizler üniversite öğrencileri olarak zamlar geri çekilsin diyoruz”

    ÖNCEKİ HABER

    Gece aç yatıp sabah aç uyanıyoruz
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan, AYM üyeliğine AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu'yu atadı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Leyla Güven'in özgürlüğü

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    24 Ocak kararlarının izinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Tataa

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Beethoven’ın kulakları çınlasın!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Suriye'de aranan “Bekaa!”

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Algıda arızalılık!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan, AYM üyeliğine AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu'yu atadı
    Erdoğan, AYM üyeliğine AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu'yu atadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı ve AKP eski milletvekili Yıldız Seferinoğlu'yu atadı.

    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir
    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesine ilişkin "Yargının elindedir. Benim yetkimi aşar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu, sağ olma ihtimali çok az
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu, sağ olma ihtimali çok az

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmaları sonlandırıldı.

    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor
    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor

    Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı

    Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

    ABD, BMGK'yi Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağırdı
    ABD, BMGK'yi Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağırdı

    ABD, Venezuela'daki darbe girişimi üzerine Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimine tepkiler ve destekler gelmeye devam ediyor.

    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor
    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor

    Latin Amerika ve İspanya’da sol eğilimli gazete ve haber sitelerinde yayınlanan makalelerde Venezuela’da yaşananlar ve ABD'nin planları analiz edildi.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1
    Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek
    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği aktarıldı.

    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı
    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

    Aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü
    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü

    Taksim'de avukatlar “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü" dolayısıyla cübbeleriyle yürüdü: Savunma susmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı

    HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. HDP'nin sloganı da Ya Me Ye (Bizimdir)” oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu

    Kocaeli Üniversitesinde doçentlik kadrosunu hak eden Ali Hakan Evik, üniversiteye gelen 'ihbar mektubu' yüzünden görevine başlayamıyor.

    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun
    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun

    Açlık grevinin 78. gününde olan Leyla Güven için insan hakkı savunucuları hükümete çağrı yaptı: Acil girişimde bulunun.

    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor
    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor

    TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı da bu suçtan hüküm giyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye hükümetinin ilk kez Suriye hükümetiyle ‘Dolaylı temas kurduğunu’ söyledi.

    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız
    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız

    Tutuklu yargılandığı davada savunma yapan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile yaklaşan yerel seçimleri ve EMEP'in taktiklerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt

    Mansur Yavaş'ın, 2014'deki seçimde 550 sandığın YSK'ye gelmediği ve seçimin bu şekilde sonuçlandığı iddiasına YSK'den yanıt: İtiraz etmediniz

    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı
    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı

    Murgul Eti Bakır AŞ’de işe iade kararının uyulmamasını işletme müdürünün önünü keserek protesto eden işçiler tutuklandı.

    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri
    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri

    Hediye Levent, Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği zirveyi yorumladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi

    Erdoğan: Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.

    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı
    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatlar, hukuksuz yargılamalara ve cezaevindeki baskılara dikkat çekmek üzere açlık grevine başladı.

    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek
    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

    Reza Zarrab hakkında hücre arkadaşına taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiasıyla açılan dava sürüyor. Zarrab, 13 Şubat'a kadar savunma yapacak.