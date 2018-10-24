Üniversiteli için ev ayrı dert yurt ayrı dert

Erhan KAYA

Erzincan

Son dönemde hepimizin hayat koşullarını daha da zorlaştıran zamlarla karşı karşıyayız. Doğal gazından elektriğine konutlardan gıdasına gelen zamların öğrenci hayatına nasıl yansıdığını görmek istedik ve bu zamların gelişini bir de üniversite öğrencilerinin gözünden görelim dedik.

Üç yıldır Erzincan’da öğrenim gören arkadaşımızla sohbetimize başlıyoruz.

“Size üç yıldır okul hayatında benim ve arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklardan bahsetmek istiyorum. İlk yılın verdiği stres derslerin zorlukları, bir yandan da ocak ayı geldi diye yapılan zamlar. Yurt parasının artması, yol parasının artması derken cebimizdeki parayla geçinme sıkıntısı. Zaten birçok ailenin maddi açıdan durumu kötü. Birçoğu askeri ücretle çocuğunu okutmak için çaba gösterirken fiyatları artan kitap paraları yüzünden bir yerlerden kısıp evlatlarına para göndermeye çalışan ailelerimiz var. Çocuğuna okul kıyafeti alamayıp geçtiğimiz günlerde intihar eden babayı hatırlıyoruz. Ailelerin çocuklarına para gönderemediği için ve ekonomik darlıklardan dolayı bunla birlikte gelen ailede tatsızlıklar beraberinde geliyor” diyor.

Kendi yaşadıklarından örnek veriyor: “55 yaşında hâlâ emekli olmayan ve birçok hastalığına rağmen zor şartlar altında çalışıp bana para göndermeye çalışan bir babam var. Ben de babamın böyle zor şartlar altında çalışıp bana para göndermesine dayanamadığım için ders çıkışları ve hafta sonları restoranlarda çalışmaya başladım. Dersten yorgunlukla çıkıp işte çalışmam, işyerinin zorlukları ve paraya gözü doymayan işyeri sahiplerinin kötü davranışları bunca yoğunluk ve stresin altında çok zorluyor beni. Aldığım para ise KYK borçlarına gidiyor. Çalıştığım için asıl yapmam gerekene, yani derslerime yoğunluk veremiyorum ve bu yüzden de ders notlarım geçen yıl kötü geldi.”

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yemek sorununu anlatıyor: “Dışarıda yemek yerken fiyatlardan iştahımız kaçıyor, yurtta pislikten. Yemekhane sırasında bir buçuk saat bekleyip yine zamlanmış olan yemek fiyatlarıyla karşılaşınca artık bizi çileden çıkartıyor. 3 yıldır burs paralarıyla birlikte yemek parası, yurt parası yol parası ve kitap paraları arttıkça biz öğrenciler mağdur oluyoruz. Yani bursa yapılan zamlar hiçbir anlam ifade etmiyor, gelirimiz giderimizden daha az oluyor. Bizler ne yapalım, okuldaki dersimizi mi düşünelim, yurttaki sıkıntılarımızı mı düşünelim, yoksa cebimizdeki parayı mı ailemizi mi... Bence artık bu gidişata dur demeliyiz. Sadece bu sorunlar benim başıma gelmiyor. Arkadaşlarımızla yakın çevremizle bunları konuşup, tartışıp çözüm yolları aramalıyız.”

KYK yurdunda kalan arkadaşımızdan sonra evde kalan arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Müzik öğretmenliği okuyan arkadaşımız, “Gerek okul içinde gerek okul dışında çokça problem yaşamaktayız. En çok karşılaştığımız sorunlar arsında enstrüman fiyatları, kitap fiyatları ve kendimizi geliştirmek adına baş vurduğumuz enstrüman kursları yer alıyor. Her sene bazen her dönemde enstrüman almak zorunda kalıyoruz. Güzel sanatlar bölümleri olarak hepimiz fiyat artışlarından dolayı zor durumda kalıyoruz. Yetenek sınavıyla alınan öğrencilerin KYK yurt başvurularının başka bir tarihe ertelendiği ve bizim içimizde de eleme yapılarak boş yurtlara yerleştirme yapılacağı söylendi. Okul başlayalı birçok arkadaşımız kalacak yer bulamadığı için otellerde ve benzeri yerlerde yüksek miktarda para ödüyor” diyor.

Eve çıkmak zorunda kaldığını belirten öğrenci şunları söylüyor: “Kiralar hızla arttığı için bakımsız, sağlık koşullarına uygun olmayan ve ısınma sorunu olan evlere, yüksek olan fiyatlara rağmen göz yummak zorunda kaldım. Kaldığım ev sobalı, üstelik bodrum katı olduğu için soğuk ve rutubetli. Önümüz kış bunun için odun, kömür almam gerekecek. Evimde doğal gaz olmadığı için piknik tüpü kullanıyorum. Evime artan eşya fiyatlarından dolayı ikinci el eşya dahi alamıyorum. Buzdolabını dolduracak para bulamıyorum ne yazık ki. Bölümümdeki araç gereç fiyatlarından dolayı fazla harcama yapamıyorum. Ama bunun da böyle gitmeyeceğini biliyorum. Bizler üniversite öğrencileri olarak zamlar geri çekilsin diyoruz”