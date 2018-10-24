24 Ekim 2018 03:40

Başkahraman

ODTÜ'den bir öğrencinin kaleme aldığı bir öykü: Başkahraman

Başkahraman

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    ODTÜ'den bir öğrenci

    Sayın Mehmet Tekin, lütfen yerinize oturun. Elinize bir kağıt alın ve biraz sonra söyleyeceklerimi düşünmeye ve bir yandan da yazmaya başlayın. Yalnız buna geçmeden bazı noktalara değinmek istiyorum. Kaleminiz, yaklaşık on santimetre, ucu yarılanmış, yeşil bir kurşun kalem olmalıdır. Aksi takdirde size istediklerimi hissettiremeyeceğim. Alt azı dişlerinizden istediğiniz iki tanesinin de çürümüş olması gerekiyor. Hangileri olacağına siz karar verebilirsiniz. Masanızda eski tozlu kitapların, uçları yırtık defterlerin ve bir parmak boyutunda kurşun kalemciklerin bulunması icap ediyor. Ayrıca kahvenizin düşünmekten soğumuş yani demek istediğim, siz düşünürken yani benim dediklerimi, uzun bir süre içmeyi unuttuğunuzdan soğumuş olması gerekiyor. Kahveyi nereden aldığınızı ya da ne tür bir kahve olacağı tercihini de size bıraktığımı söylemenin bir manası yok. Önceki bölümde ihtiyaç duyulmadığı için hangi elle yazmanız gerektiğine de açıklık getirelim. Sol elinizi kullanmanızı istiyorum. Planlarım arasında birçok işinizi sağ elle yaptığınız gerçeğini reddetmiyorum ama şimdilik solak olmanızda yarar var. Ne yazacağınıza değinmeden ne yazacağınız konusunda sabırsızlık göstermeniz beni hiç de memnun etmedi. Çünkü fiziksel özelliklerinizden, duygusal yapınızdan, fikirlerinizden, yaşamınızdan yani bunların nasıl olması gerektiğinden bahsetmedik hala.

    Melankolik bir yapınız var. Bazı şeyleri hatırlarken ve yazarken ağlayabilirsiniz ama bu sırada sıvılaşmış sümüğünüzün kağıda düşmesini istemiyorum. (Bunu söylediğim iyi oldu çünkü sizin için biraz acıklı hatıra da oluşturmamız gerekecek.) Uzun boyluydunuz ama hayatınızın çoğunu yazı masanızda geçirdiğiniz için kambur kalmışsınız. Parmaklarınız da uzun olduğundan kurşun kalemleri daha yarısına gelmeden kullanmayı bırakıyorsunuz. Şimdi sizden ricam, az önce bahsettiğim kalemcikleri masanızdan kaldırıp yerine şu anki duruma daha uygun düşen kalemler koymanız. Gözlük kullanıyorsunuz, gözlerinizi dinlendirmek için belki arada çıkarmanız gerekecek ama lütfen bunu yapmadan önce benden izin isteyiniz. Beyninize hücum eden yani benim sınırsız, güdümlü anı ve fikir bombardımanımın ortasında böyle gereksiz bir hareket istemiyorum. Fazla sigara içtiğinizden bazen kalbiniz tekliyor ama yeterince birlikte olacağımız için bu sizi korkutmasın. Hemen masanıza ağzına kadar dolu bir kül tablası gerekiyor. Birkaç yanmış kibrit çöpü ve kağıtta leke yapmış biraz kül fena olmaz. Şimdi pantolonunuzun sağ cebinde bir kabarıklık hissedeceksiniz, bu yeni aldığınız sigara paketinden başka bir şey değil. İstediğiniz markadan da içebilirsiniz. Şu acıklı anılara geçmeden, karşınızda, arada dalıp uzaklara bakabilmek için küçük bir pencereyi de size çok görmüyorum. Yalnız bu dalgınlıklar birkaç dakikadan fazla sürmemeli.

    Daha çocuk sayılabilecek bir yaşta önce annenizi bir yıl sonra da babanızı kaybettiniz. Lütfen bana öyle bakmayın Sayın Mehmet Tekin. Bu anılara devam edebilmek için size, öyle bakmayı yasaklıyorum. Dua edin iyi günümdeyim yoksa üç geleneksel dalgınlık aşamasında pencereden bakmama cezası verirdim, boynunuz tutulurdu. Çok duygusal bir yapıya sahip olduğunuzdan tanıştığınız ya da birlikte biraz fazla zaman geçirdiğiniz kadınlara Balzac temalı yoğun duygular beslediniz. Doğaldır ki onlardan benzer bir karşılık alamadınız. Bunu uzun vadeli yalnızlık ve ağlama krizleri takip etti. Dersleriniz de hiçbir zaman iyi olmadı bu yüzden her gün tahtaya çıkarılıp hakaret yiyen çocuklardandınız. Maddi yetersizlikler içinde bir oraya bir buraya savruldunuz. Çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldınız ama hiç para biriktiremediniz. Arkadaş ortamlarından yoksun kalmanızı da bahsettiğim sorunlardan birine yükleyebilirsiniz.

    Siyasi hareketleriniz sol parti örgütlerinin il binalarında çaycılık yapmaktan öteye gidemedi. Okuduğunuz her kitaptan etkilenmeniz, yazarlarına bağlanmanız, fikirlerini benimsemeniz beyninizi git gide karışık bir turşu bidonuna çevirmiş olmalı. Lütfen gülmeyin Sayın Mehmet Tekin, bu tür acılar çeken biri esprilere zorlama bir tebessümle karşılık verebilir ancak. Estetik cümleler kurduğunuzu düşünüyorsunuz ama uzun süredir bitirmeye çabaladığınız romanı ilerletemediğiniz için aylık, küçük bir dergiye yazdığınız öyküler ve haftalık bir gazetedeki yorumlar sayesinde şu an kaldığınız otel odasının kirasını ödüyor ve güç bela geçiniyorsunuz. Belki sigaranızı da ben ısmarlıyorumdur. Şimdi ben kendime kahve almaya giderken siz de uzaklara dalma egzersizi yapabilirsiniz…

    Ben geldim Sayın Mehmet Tekin, lütfen rahatsız olmayın. Düşünceli, melankolik, depresif olabilirsiniz ama rahatsız olmayın. Ne diyorduk? Birçok kişiye de yüklü miktarda borcunuz var demek isterdim, yalnız ne yazık ki arkadaş ortamından muaf olmanız bunu engelliyor. Aslında sizinle yani birlikte değil, sizi kullanarak birçok kesime hitap etmek istiyorum. Cinsiyet bakımından erkek tercihinde bulunduğumuza göre (Lütfen üzülmeyin Sayın Mehmet Tekin, ben de o cinstenim.) öbür alanlarda daha çok faaliyet göstermemiz gerekecek. Müziğe ilgi duymanız (bütün türlerine), en çok taraftarı olan bir futbol takımını tutmanız, hep çalıştığınızdan neredeyse bütün zanaatlara yatkın olmanız, birçok dilde “merhaba” diyebilmeniz ve fiziksel bir engelinizin olması tercihlerim arasında. Başucunuza antika bir gramofon, teyp ve o takımın kocaman bir posteri şimdilik yeterli olabilir. Bunların hepsi fazladan masraf Sayın Mehmet Tekin, biraz anlayışlı olun lütfen.

    Gelelim fiziksel engelinize. Bütün işleri bana yaptırmamanız için yürüyüşünüzde bir aksaklık istemiyorum. Yazabilmeniz için de görmeniz gerekiyor. İşitme engelli olabilirsiniz, Sayın Mehmet Tekin, evet, evet, işitme engellisiniz. Gerektiğinde size yeni özellikler yükleyebilirim ama şimdilik bu kadarı yeter. Artık yazmaya başlayabiliriz, lütfen şu yeşil kurşun kalemi elinize alınız. Sayın Mehmet Tekin, Mehmet Tekin, of!

    ÖNCEKİ HABER

    Akdeniz’de topluluk stantları açıldı
    SONRAKİ HABER

    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Leyla Güven'in özgürlüğü

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    24 Ocak kararlarının izinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Tataa

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Beethoven’ın kulakları çınlasın!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Suriye'de aranan “Bekaa!”

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Algıda arızalılık!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir
    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesine ilişkin "Yargının elindedir. Benim yetkimi aşar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu, sağ olma ihtimali çok az
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu, sağ olma ihtimali çok az

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmaları sonlandırıldı.

    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor
    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor

    Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı

    Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

    ABD, BMGK'yi Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağırdı
    ABD, BMGK'yi Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağırdı

    ABD, Venezuela'daki darbe girişimi üzerine Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimine tepkiler ve destekler gelmeye devam ediyor.

    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor
    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor

    Latin Amerika ve İspanya’da sol eğilimli gazete ve haber sitelerinde yayınlanan makalelerde Venezuela’da yaşananlar ve ABD'nin planları analiz edildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek
    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği aktarıldı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1
    Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı
    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

    Aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü
    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü

    Taksim'de avukatlar “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü" dolayısıyla cübbeleriyle yürüdü: Savunma susmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı

    HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. HDP'nin sloganı da Ya Me Ye (Bizimdir)” oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu

    Kocaeli Üniversitesinde doçentlik kadrosunu hak eden Ali Hakan Evik, üniversiteye gelen 'ihbar mektubu' yüzünden görevine başlayamıyor.

    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun
    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun

    Açlık grevinin 78. gününde olan Leyla Güven için insan hakkı savunucuları hükümete çağrı yaptı: Acil girişimde bulunun.

    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor
    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor

    TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı da bu suçtan hüküm giyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye hükümetinin ilk kez Suriye hükümetiyle ‘Dolaylı temas kurduğunu’ söyledi.

    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız
    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız

    Tutuklu yargılandığı davada savunma yapan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile yaklaşan yerel seçimleri ve EMEP'in taktiklerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt

    Mansur Yavaş'ın, 2014'deki seçimde 550 sandığın YSK'ye gelmediği ve seçimin bu şekilde sonuçlandığı iddiasına YSK'den yanıt: İtiraz etmediniz

    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı
    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı

    Murgul Eti Bakır AŞ’de işe iade kararının uyulmamasını işletme müdürünün önünü keserek protesto eden işçiler tutuklandı.

    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri
    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri

    Hediye Levent, Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği zirveyi yorumladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi

    Erdoğan: Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.

    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı
    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatlar, hukuksuz yargılamalara ve cezaevindeki baskılara dikkat çekmek üzere açlık grevine başladı.

    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek
    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

    Reza Zarrab hakkında hücre arkadaşına taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiasıyla açılan dava sürüyor. Zarrab, 13 Şubat'a kadar savunma yapacak.

    Diyanet: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor
    Diyanet: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor

    Diyanet’in öğrencilere dağıttığı “Peygamber ve Gençlik” kitabında “Tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü ilişkiden bahsedilebilir” denildi.