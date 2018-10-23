FotoÄŸraf: UÄŸur SubaÅŸÄ±/AA
2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi: Temel sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m yok
'2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni Evrensel'e deÄŸerlendiren EÄŸitim Sen, belgenin eÄŸitimin temel sorunlarÄ±na yÃ¶nelik bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± iÃ§ermediÄŸini sÃ¶yledi.
Derya KAYA
Ankara
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, 2023 EÄŸitim Vizyonunu açÄ±kladÄ±.
Vizyon belgesinde, zorunlu ders saat ve çeÅŸitleri azaltÄ±larak, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluÅŸturulacak. ÖÄŸretmenlik meslek kanununun çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanan vizyon belgesinde eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ± olan ücretli öÄŸretmenlerin ücretlerinin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtilerek sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev süresinin 3+1'e düÅŸürüleceÄŸi açÄ±klandÄ±. ÖÄŸretmenlik için pedagojik formasyonu da Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n vereceÄŸi belirtildi.
ERDOÄžAN: EÄžÄ°TÄ°MDE Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z SONUÇLARI ALAMADIK
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ise 117 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ve atama bekleyen 400 bini aÅŸkÄ±n öÄŸretemene raÄŸmen öÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 920 binin üzerine çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Hiçbir eÄŸitim kademesinde derslerin boÅŸ geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarÄ±nÄ± tüm öÄŸrencilere ücretsiz olarak veriyoruz. EÄŸitimin içeriÄŸinin geliÅŸtirilmesi konusunda da pek çok adÄ±m attÄ±k. Bu konuda arzu ettiÄŸimiz ilerlemeyi kaydedemediÄŸimizi özeleÅŸtiri olarak her fÄ±rsatta ifade ediyorum. EÄŸitimde istediÄŸimiz sonuçlarÄ± alamamanÄ±n muhasebesini yaptÄ±k, yapÄ±yoruz” dedi.
EÄžÄ°TÄ°M SEN: TEMEL SORUNLARINA YÖNELÄ°K BAKIÅž AÇISI Ä°ÇERMÄ°YOR
EÄŸitim Sen MYK üyesi Özgür BozdoÄŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi’ni Evrensel'e deÄŸerlendirdi.
BozdoÄŸan, 5 yaÅŸ zorunlu erken çocukluk eÄŸitimi, yaz dönemi oyun temelli eÄŸitim, ders çeÅŸitliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ± gibi EÄŸitim Sen’in de geçmiÅŸten bugüne savunduÄŸu adÄ±mlarÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ancak belgenin eÄŸitimin temel sorunlarÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve geçerli çözüm ve bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± içermediÄŸini ifade etti.
Kendileri açÄ±sÄ±ndan en önemli sorunun nasÄ±l okullaÅŸma politikasÄ± izleneceÄŸine ilÅŸkin olduÄŸunu belirten BozdoÄŸan, “Hangi ölçülere göre, nasÄ±l okullarÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ±, öÄŸrencilerin gereksinimi ve yönelimine göre mi yoksa siyasi iktidarÄ±n kendi politikalarÄ± doÄŸrultusunda mÄ± yönelimin olacaÄŸÄ±nÄ±n belgede yanÄ±tÄ± yok” dedi.
ÜCRETLÄ° VE SÖZLEÅžMELÄ° ÖÄžRETMENLÄ°K DEVAM EDÄ°YOR
Belgede yer alan ücretli öÄŸretmenlerin ücretlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev sürelerinin 6 yÄ±ldan 4 yÄ±la indirilmesine iliÅŸkin BozdoÄŸan, “Bunlar olumlu gibi görülüyor ama temel sorun burada ücretli ve sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik uygulamalarÄ±nÄ±n devam ediyor olmasÄ±. ÖÄŸretmenliÄŸe alÄ±m sistemiyle ilgili herhangi bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n olmamasÄ±, mülakat sistemiyle alÄ±m yapÄ±lÄ±p sözleÅŸmeli istihdamÄ±n devam ediyor olmasÄ± temel sorunun devam edeceÄŸini gösteriyor” dedi.
NÄ°CELÄ°KLE ÖVÜNÜLÜYOR AMA...
Belgede yükseköÄŸretim alanÄ±ndaki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren BozdoÄŸan, üniversite sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, 81 ilde üniversite açÄ±lmasÄ±, 8 milyon üniversite öÄŸrenci sayÄ±sÄ± gibi nicel deÄŸerlerin çokluÄŸunun olumlanmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi. BozdoÄŸan, “Üniversitelerin insan, doÄŸa, toplum yararÄ±na bilgi üreten yapÄ±sÄ±nÄ±n olmasÄ± asÄ±l göstergedir. 81 ilde üniversite açÄ±lmasÄ±, üniversite öÄŸrenci çokluÄŸuyla övünülmesi doÄŸru deÄŸildir. Bugün atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmen sorunu da zaten buradan kaynaklanmaktadÄ±r” dedi.
Vizyon belgesinde, okul yöneticiliÄŸinde “liyakat” vurgusunun yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BozdoÄŸan, aynÄ± belgede “STK iÅŸbirliÄŸi” vurgusunun da yer almasÄ±nÄ±n kamu ve okul yönetiminde aynÄ± sorunlarÄ±n devam edeceÄŸini gösterdiÄŸini ifade etti. Pedagojik formasyon zorunluluÄŸunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ise kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BozdoÄŸan, MEB Temel Kanunu’nda öÄŸretmen olmak için özel alan, genel kültür ve pedagojik formasyon bulunmasÄ± zorunluluÄŸuna dikkat çekti. BozdoÄŸan, “Pedagojik formasyonun MEB tarafÄ±ndan verilecek olmasÄ± üniversiteden baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸ, bu alanÄ± akademik bir yeterlilik olarak görmeyen bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz” dedi.
OKULLAR PÄ°YASA Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LENDÄ°RÄ°LÄ°YOR
Belgede “Okul Temelli GeliÅŸim Modeli”ne yönelik eleÅŸtirilerini de paylaÅŸan BozdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu daha önce de öÄŸretmen strateji belgesinde yer alÄ±yordu. Piyasa ile okulu iliÅŸkilendiren, piyasa kurallarÄ±nÄ± okula taÅŸÄ±yan bir model. OkullarÄ±n kendisine bütçe yarattÄ±ÄŸÄ±, kendine finansman bulduÄŸu bir sistem. Bizler kamusal eÄŸitim tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu ticari bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz. EÄŸitim, saÄŸlÄ±k, ulaÅŸÄ±m gibi kamusal hizmet olduÄŸundan piyasa ile iliÅŸkilendirilmesini deÄŸil, eÅŸit, nitelikli, ulaÅŸÄ±labilir, ücretsiz olmasÄ± gerektiÄŸi kanaatindeyiz”.
KANUNDA NEYE HÄ°ZMET EDECEK?
BozdoÄŸan, ÖÄŸretmenlik Meslek Kanununa iliÅŸkin olarak ise zaten çok sayÄ±da kanun bulunduÄŸunu, farklÄ± yasalarÄ±n bütünleÅŸtirilmesinin ise sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. BozdoÄŸan yasadan beklentilerinin öÄŸretmen yetiÅŸtirilmesi, mesleÄŸe alÄ±nmasÄ±, ücretler, emeklilik, saÄŸlÄ±k, öÄŸretmenlik mesleÄŸinin temel sorunlarÄ±nÄ±n nasÄ±l giderileceÄŸi gibi konularla ilgili olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. BozdoÄŸan, “ÖÄŸretmenlerle konuÅŸmadan, gerçekler ve gerekleri ortaya konulmadan idarenin meslek kanunu hazÄ±rlamasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±dÄ±r. Belgenin kendisinde meslek kanunun neye hizmet edeceÄŸini, hangi gereksinimlerle, hangi bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± biz bulamadÄ±k. Bugüne kadar ki deneyimlerimiz var olan haklarÄ±n geriye götürülebileceÄŸi gibi soru iÅŸareti barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Belgede ‘neleri içerecek, ne için bir yasa hazÄ±rlanacak, hangi amaçla, hangi ihtiyaçlar karÅŸÄ±lanacak’ yer almalÄ±ydÄ±. Metnin daha iyi ortaya konulmasÄ± gerekiyordu” dedi.
‘BELGEYÄ° HAZIRLAYANLAR VE MEB YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° FARKLI’
AçÄ±klanan belgenin, belgeyi hazÄ±rlayanlar ile MEB’i yöneten ekibin farklÄ± olduÄŸunu ortaya koyduÄŸuna dikkat çeken BozdoÄŸan, “ÖrneÄŸin geçtiÄŸimiz dönemde ‘Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸma’ yönetmeliÄŸinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmiÅŸ ve ‘Psikoloijik DanÄ±ÅŸma’ kÄ±smÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu MEB’in temel yönelimiyle ilgiliydi. Ancak vizyon belgesini hazÄ±rlayanlar ya deÄŸiÅŸiklikten haberdar deÄŸil ya da bu konuda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak. Bu belgeyi hazÄ±rlayanlar Bakan da akademik kökenli olduÄŸu için akademide birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ekip ve MEB’i yöneten ekipten ayrÄ±lar” dedi.
VÄ°ZYON BELGESÄ°NDE NELER YER ALIYOR?
‘EÄŸitimde 2023 Vizyon Belgesi’ kapsamÄ±nda yapÄ±lacaklar ise ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:
Ä°ÇERÄ°K VE UYGULAMA
"â– Tüm okullarda TasarÄ±m - Beceri Atölyeleri kurulacak.
â– Müfredat çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ilgi, yetenek ve mizaçlarÄ±na göre düzenleniyor. Zorunlu ders saat ve çeÅŸitleri azalÄ±yor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluÅŸturuluyor.
ÖÄžRENME ANALÄ°TÄ°ÄžÄ° ARAÇLARIYLA VERÄ°YE DAYALI YÖNETÄ°M
â– Veriye dayalÄ± yönetimle bürokratik iÅŸ yükü azaltÄ±lÄ±yor.
â– EÄŸitimin yönetiminde kullanÄ±lan veri tabanlarÄ± bütünleÅŸtirilerek sadeleÅŸtiriliyor
â– ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n öÄŸrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öÄŸrenme analitiÄŸi platformu kuruluyor.
ÖLÇME VE DEÄžERLENDÄ°RME
â– OkullarÄ±mÄ±zda yeterlik temelli deÄŸerlendirme uygulamalarÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±yor.
â– SÄ±nÄ±ftaki çocuklarÄ±n akademik baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘ÖÄŸrenci BaÅŸarÄ± Ä°zleme AraÅŸtÄ±rmasÄ±’ yapÄ±lÄ±yor.
â– SÄ±navla öÄŸrenci alan okullar kademeli olarak azaltÄ±lÄ±yor.
â– ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo’ sistemine geçiliyor.
Ä°NSAN KAYNAKLARININ GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° VE YÖNETÄ°MÄ°
â– ÖÄŸretmenlik meslek kanunu çÄ±kÄ±yor
â– SözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev süreleri kÄ±salÄ±yor. (3 artÄ± 1 yÄ±l oluyor)
â– Ücretli öÄŸretmenlerin ücretleri artÄ±yor.
â– ElveriÅŸsiz koÅŸullarda görev yapan öÄŸretmenlere ve yöneticilere teÅŸvik veriliyor.
â– Okul müdürlüÄŸü yüksek lisansa dayalÄ± bir meslek oluyor.
â– ÖÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± uygulama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± hale geliyor.
â– ÖÄŸretmenlere yan alan yüksek lisans imkânÄ± geliyor
â– BaÅŸarÄ±lÄ± öÄŸretmenler yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderiliyor.
â– Okul yöneticiliÄŸine atanmada liyakat temelli bir deÄŸerlendirme geliyor.
â– Okul yöneticiliÄŸinin özlük haklarÄ± iyileÅŸtiriliyor.
OKULLARIN FÄ°NANSMANI
â– Okullara geliÅŸim bütçesi veriliyor.
â– EÄŸitim hayÄ±rseverlerinin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± için il ve bakanlÄ±k teÅŸkilatÄ±nda yeni bir yapÄ± kuruluyor.
â– DiÄŸer bakanlÄ±klarla iÅŸbirlikleriyle eÄŸitimin finansmanÄ±nda yeni bir kapasite yaratÄ±lÄ±yor.
â– Mesleki teknik eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n döner sermaye gelirlerini arttÄ±rmak için yeni bir modele geçiliyor.
TEFTÄ°Åž VE KURUMSAL REHBERLÄ°K HÄ°ZMETLERÄ°
â– TeftiÅŸ sisteminde rehberlik ile inceleme, araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturma birbirinden ayrÄ±lÄ±yor.
â– BakanlÄ±k müfettiÅŸlerine eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n uygulanmalarÄ±nÄ±n izlenmesine iliÅŸkin yeni bir rol veriliyor.
REHBERLÄ°K VE PSÄ°KOLOJÄ°K DANIÅžMANLIK
â– ÖÄŸrencilere kariyer rehberliÄŸi sistemi geliyor.
â– Psikolojik danÄ±ÅŸma ve rehberlik hizmetleri Milli EÄŸitim Sistemimizde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor
â– Türk kültürüne özgü tanÄ±lama, yönlendirme, yetkinlik araçlarÄ± yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.
â– Rehberlik araÅŸtÄ±rma merkezleri (RAM) yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.
ÖZEL EÄžÄ°TÄ°M
â– Özel gereksinmeli çocuklarÄ±n tespiti için Türkiye genelinde taramalara baÅŸlatÄ±lÄ±yor.
â– Yerel yönetimlerin özel eÄŸitim birimleri kurmasÄ± teÅŸvik ediliyor.
â– Özel gereksinimli çocuklarÄ±mÄ±z için mobil eÄŸitim setleri oluÅŸturuluyor.
ÖZEL YETENEK
â– Özel yetenekli öÄŸrenciler için mevzuat çÄ±karÄ±lÄ±yor
â– Özel yetenekli öÄŸrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluÅŸturuluyor.
â– Bilim sanat merkezleri yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.
â– Özel yetenekli öÄŸrencilerin eÄŸitiminde okul ve eÄŸitim sistemindeki uygulamalar iyileÅŸtiriliyor
â– Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
â– Özel yeteneklilerin eÄŸitimine yönelik lisans ve lisansüstü öÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± güncellenerek yayÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.
YABANCI DÄ°L EÄžÄ°TÄ°MÄ°
â– YabancÄ± dil öÄŸreniminde kademelere göre farklÄ± öÄŸretim yöntemleri uygulanacak
â– YabancÄ± dil öÄŸretmenlerine yüksek lisans ve uluslararasÄ± sertifika imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor
â– Okul ve program türlerine göre farklÄ± dil becerileri ön plana çÄ±karÄ±lÄ±yor.
â– YabancÄ± dil öÄŸrenimi dijital platformlarÄ± kuruluyor.
â– YabancÄ± dile öÄŸreniminde erken yaÅŸ çocuklarÄ± için oyun, hikaye, karaoke kullanÄ±lÄ±yor.
ÖÄžRENME SÜREÇLERÄ°NDE DÄ°JÄ°TAL Ä°ÇERÄ°K VE BECERÄ° DESTEKLÄ° DÖNÜÅžÜM
â– Dijital eÄŸitim-öÄŸretim içeriÄŸi geliÅŸtirme ekosistemi oluÅŸturuluyor.
â– Ulusal dijital içerik arÅŸivi oluÅŸturuluyor
â– Dijital yeni nesil ölçe araçlarÄ± geliÅŸtiriliyor
â– Dijital öÄŸrenme materyalleri geliÅŸtiren lider öÄŸretmenler destekleniyor.
ERKEN ÇOCUKLUK
â– 5 yaÅŸ erken çocukluk eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na giriyor.
â– ÅžartlarÄ± elveriÅŸsiz ailelere okulöncesi çocuklarÄ± için materyal ve kÄ±rtasiye desteÄŸi geliyor.
â– Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programlarÄ± açÄ±lÄ±yor.
â– Okul öncesi eÄŸitimde kalitenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± için ortak ‘kalite standartlarÄ±’ uygulamaya giriyor.
TEMEL EÄžÄ°TÄ°M
â– Ä°lkokullarda not yerine beceri temelli deÄŸerlendirme geliyor.
â– Ä°lkokullarda teneffüs süreleri arttÄ±rÄ±lÄ±yor.
â– Ä°lkokul ve ortaokullarda TasarÄ±m Beceri Atölyeleri kuruluyor.
â– EÄŸitim kayÄ±t bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
â– Türkçe temel eÄŸitimin öncelikli alanlarÄ±ndan biri oluyor.
ORTAÖÄžRETÄ°M
â– Liselerde ders saatleri yarÄ±ya yakÄ±n azalÄ±yor.
â– ÇocuklarÄ±n mesleki yönelimlerine iliÅŸkin yeni bir yapÄ± kuruluyor
â– ÇocuklarÄ±n ilgi yetenek ve mizaçlarÄ±na yönelik seçmeli dersler geliyor.
â– Ä°ÅŸ ve biliÅŸim dünyasÄ±na iliÅŸkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararasÄ± sertifika eÄŸitimleri geliyor.
â– Alan seçimi 9. sÄ±nÄ±ftan baÅŸlatÄ±lÄ±yor.
â– Pansiyondaki yatÄ±lÄ± öÄŸrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânlarÄ± geliÅŸtiriliyor.
FEN LÄ°SELERÄ° VE SOSYAL BÄ°LÄ°MLER LÄ°SELERÄ°
â– Ders çizelgeleri öÄŸrencilerin araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme becerilerin iyileÅŸtirilmesi için yeniden düzenleniyor.
â– Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öÄŸretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor
â– Bilim insanlarÄ± fen ve sosyal bilimler lisesindeki öÄŸrencilere eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma koçu oluyor.
Ä°MAM HATÄ°P ORTAOKULLARI VE LÄ°SELERÄ°
â– Ä°mam hatip okullarÄ±nda program çeÅŸitliliÄŸi korunuyor.
â– Ders çeÅŸidi azaltÄ±lÄ±yor
â– ÖÄŸrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapÄ± geliyor.
â– Arapça ve Ä°ngilizce yaz okullarÄ± açÄ±lÄ±yor
â– Ä°mam hatip okullarÄ±yla üniversiteler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor
MESLEKÄ°-TEKNÄ°K EÄžÄ°TÄ°M
â– Döner sermaye gelirlerinden alÄ±nan %15’lik hazine kesintisi %1’e düÅŸürülüyor.
â– Esnek ve modüler müfredat geliyor.
â– Alan eÄŸitimleri 9. sÄ±nÄ±fta baÅŸlÄ±yor.
â– Mesleki teknik eÄŸitim öÄŸrencileri okurken çalÄ±ÅŸÄ±yor.
â– Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda mesleki teknik eÄŸitim imkânlarÄ± geliyor.
â– Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiÅŸtiriliyor.
â– BaÅŸarÄ±lÄ± projelere mikro kredi saÄŸlanÄ±yor.
ÖZEL ÖÄžRETÄ°M
â– Özel öÄŸretim kurumlarÄ±yla ilgili bürokrasi azaltÄ±lÄ±yor
â– Özel öÄŸretimde haksÄ±z rekabetin önüne geçiliyor
â– Özel ve resmi eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor
HAYATBOYU ÖÄžRENME
â– Okul dÄ±ÅŸÄ± kalan yetiÅŸkinler için diplomaya esas müfredat yapÄ±sÄ± sadeleÅŸtiriliyor.
â– YetiÅŸkinlere 21. yüzyÄ±l becerilerine yönelik farkÄ±ndalÄ±k ve beceri eÄŸitimleri baÅŸlÄ±yor.
â– Ulusal Hayat Boyu ÖÄŸrenme Ä°zleme Sistemi Kuruluyor.
â– BaÅŸta kadÄ±n ve çocuk olmak üzere ÅŸiddetle mücadelede farkÄ±ndalÄ±k eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
â– Her türlü baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mücadelede farkÄ±ndalÄ±k ve bilgilendirme eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:05