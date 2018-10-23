2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi: Temel sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m yok

'2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni Evrensel'e deÄŸerlendiren EÄŸitim Sen, belgenin eÄŸitimin temel sorunlarÄ±na yÃ¶nelik bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± iÃ§ermediÄŸini sÃ¶yledi.

Derya KAYA

Ankara

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, 2023 EÄŸitim Vizyonunu açÄ±kladÄ±.

Vizyon belgesinde, zorunlu ders saat ve çeÅŸitleri azaltÄ±larak, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluÅŸturulacak. ÖÄŸretmenlik meslek kanununun çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanan vizyon belgesinde eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ± olan ücretli öÄŸretmenlerin ücretlerinin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtilerek sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev süresinin 3+1'e düÅŸürüleceÄŸi açÄ±klandÄ±. ÖÄŸretmenlik için pedagojik formasyonu da Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n vereceÄŸi belirtildi.

ERDOÄžAN: EÄžÄ°TÄ°MDE Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z SONUÇLARI ALAMADIK

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ise 117 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ve atama bekleyen 400 bini aÅŸkÄ±n öÄŸretemene raÄŸmen öÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 920 binin üzerine çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Hiçbir eÄŸitim kademesinde derslerin boÅŸ geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarÄ±nÄ± tüm öÄŸrencilere ücretsiz olarak veriyoruz. EÄŸitimin içeriÄŸinin geliÅŸtirilmesi konusunda da pek çok adÄ±m attÄ±k. Bu konuda arzu ettiÄŸimiz ilerlemeyi kaydedemediÄŸimizi özeleÅŸtiri olarak her fÄ±rsatta ifade ediyorum. EÄŸitimde istediÄŸimiz sonuçlarÄ± alamamanÄ±n muhasebesini yaptÄ±k, yapÄ±yoruz” dedi.

EÄžÄ°TÄ°M SEN: TEMEL SORUNLARINA YÖNELÄ°K BAKIÅž AÇISI Ä°ÇERMÄ°YOR

EÄŸitim Sen MYK üyesi Özgür BozdoÄŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi’ni Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

BozdoÄŸan, 5 yaÅŸ zorunlu erken çocukluk eÄŸitimi, yaz dönemi oyun temelli eÄŸitim, ders çeÅŸitliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ± gibi EÄŸitim Sen’in de geçmiÅŸten bugüne savunduÄŸu adÄ±mlarÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ancak belgenin eÄŸitimin temel sorunlarÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve geçerli çözüm ve bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± içermediÄŸini ifade etti.

Kendileri açÄ±sÄ±ndan en önemli sorunun nasÄ±l okullaÅŸma politikasÄ± izleneceÄŸine ilÅŸkin olduÄŸunu belirten BozdoÄŸan, “Hangi ölçülere göre, nasÄ±l okullarÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ±, öÄŸrencilerin gereksinimi ve yönelimine göre mi yoksa siyasi iktidarÄ±n kendi politikalarÄ± doÄŸrultusunda mÄ± yönelimin olacaÄŸÄ±nÄ±n belgede yanÄ±tÄ± yok” dedi.

ÜCRETLÄ° VE SÖZLEÅžMELÄ° ÖÄžRETMENLÄ°K DEVAM EDÄ°YOR

Belgede yer alan ücretli öÄŸretmenlerin ücretlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev sürelerinin 6 yÄ±ldan 4 yÄ±la indirilmesine iliÅŸkin BozdoÄŸan, “Bunlar olumlu gibi görülüyor ama temel sorun burada ücretli ve sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik uygulamalarÄ±nÄ±n devam ediyor olmasÄ±. ÖÄŸretmenliÄŸe alÄ±m sistemiyle ilgili herhangi bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n olmamasÄ±, mülakat sistemiyle alÄ±m yapÄ±lÄ±p sözleÅŸmeli istihdamÄ±n devam ediyor olmasÄ± temel sorunun devam edeceÄŸini gösteriyor” dedi.

NÄ°CELÄ°KLE ÖVÜNÜLÜYOR AMA...

Belgede yükseköÄŸretim alanÄ±ndaki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren BozdoÄŸan, üniversite sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, 81 ilde üniversite açÄ±lmasÄ±, 8 milyon üniversite öÄŸrenci sayÄ±sÄ± gibi nicel deÄŸerlerin çokluÄŸunun olumlanmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi. BozdoÄŸan, “Üniversitelerin insan, doÄŸa, toplum yararÄ±na bilgi üreten yapÄ±sÄ±nÄ±n olmasÄ± asÄ±l göstergedir. 81 ilde üniversite açÄ±lmasÄ±, üniversite öÄŸrenci çokluÄŸuyla övünülmesi doÄŸru deÄŸildir. Bugün atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmen sorunu da zaten buradan kaynaklanmaktadÄ±r” dedi.

Vizyon belgesinde, okul yöneticiliÄŸinde “liyakat” vurgusunun yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BozdoÄŸan, aynÄ± belgede “STK iÅŸbirliÄŸi” vurgusunun da yer almasÄ±nÄ±n kamu ve okul yönetiminde aynÄ± sorunlarÄ±n devam edeceÄŸini gösterdiÄŸini ifade etti. Pedagojik formasyon zorunluluÄŸunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ise kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BozdoÄŸan, MEB Temel Kanunu’nda öÄŸretmen olmak için özel alan, genel kültür ve pedagojik formasyon bulunmasÄ± zorunluluÄŸuna dikkat çekti. BozdoÄŸan, “Pedagojik formasyonun MEB tarafÄ±ndan verilecek olmasÄ± üniversiteden baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸ, bu alanÄ± akademik bir yeterlilik olarak görmeyen bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz” dedi.

OKULLAR PÄ°YASA Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LENDÄ°RÄ°LÄ°YOR

Belgede “Okul Temelli GeliÅŸim Modeli”ne yönelik eleÅŸtirilerini de paylaÅŸan BozdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu daha önce de öÄŸretmen strateji belgesinde yer alÄ±yordu. Piyasa ile okulu iliÅŸkilendiren, piyasa kurallarÄ±nÄ± okula taÅŸÄ±yan bir model. OkullarÄ±n kendisine bütçe yarattÄ±ÄŸÄ±, kendine finansman bulduÄŸu bir sistem. Bizler kamusal eÄŸitim tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu ticari bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz. EÄŸitim, saÄŸlÄ±k, ulaÅŸÄ±m gibi kamusal hizmet olduÄŸundan piyasa ile iliÅŸkilendirilmesini deÄŸil, eÅŸit, nitelikli, ulaÅŸÄ±labilir, ücretsiz olmasÄ± gerektiÄŸi kanaatindeyiz”.

KANUNDA NEYE HÄ°ZMET EDECEK?

BozdoÄŸan, ÖÄŸretmenlik Meslek Kanununa iliÅŸkin olarak ise zaten çok sayÄ±da kanun bulunduÄŸunu, farklÄ± yasalarÄ±n bütünleÅŸtirilmesinin ise sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. BozdoÄŸan yasadan beklentilerinin öÄŸretmen yetiÅŸtirilmesi, mesleÄŸe alÄ±nmasÄ±, ücretler, emeklilik, saÄŸlÄ±k, öÄŸretmenlik mesleÄŸinin temel sorunlarÄ±nÄ±n nasÄ±l giderileceÄŸi gibi konularla ilgili olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. BozdoÄŸan, “ÖÄŸretmenlerle konuÅŸmadan, gerçekler ve gerekleri ortaya konulmadan idarenin meslek kanunu hazÄ±rlamasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±dÄ±r. Belgenin kendisinde meslek kanunun neye hizmet edeceÄŸini, hangi gereksinimlerle, hangi bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± biz bulamadÄ±k. Bugüne kadar ki deneyimlerimiz var olan haklarÄ±n geriye götürülebileceÄŸi gibi soru iÅŸareti barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Belgede ‘neleri içerecek, ne için bir yasa hazÄ±rlanacak, hangi amaçla, hangi ihtiyaçlar karÅŸÄ±lanacak’ yer almalÄ±ydÄ±. Metnin daha iyi ortaya konulmasÄ± gerekiyordu” dedi.

‘BELGEYÄ° HAZIRLAYANLAR VE MEB YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° FARKLI’

AçÄ±klanan belgenin, belgeyi hazÄ±rlayanlar ile MEB’i yöneten ekibin farklÄ± olduÄŸunu ortaya koyduÄŸuna dikkat çeken BozdoÄŸan, “ÖrneÄŸin geçtiÄŸimiz dönemde ‘Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸma’ yönetmeliÄŸinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmiÅŸ ve ‘Psikoloijik DanÄ±ÅŸma’ kÄ±smÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu MEB’in temel yönelimiyle ilgiliydi. Ancak vizyon belgesini hazÄ±rlayanlar ya deÄŸiÅŸiklikten haberdar deÄŸil ya da bu konuda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak. Bu belgeyi hazÄ±rlayanlar Bakan da akademik kökenli olduÄŸu için akademide birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ekip ve MEB’i yöneten ekipten ayrÄ±lar” dedi.

VÄ°ZYON BELGESÄ°NDE NELER YER ALIYOR?

‘EÄŸitimde 2023 Vizyon Belgesi’ kapsamÄ±nda yapÄ±lacaklar ise ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

Ä°ÇERÄ°K VE UYGULAMA

"â– Tüm okullarda TasarÄ±m - Beceri Atölyeleri kurulacak.

â– Müfredat çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ilgi, yetenek ve mizaçlarÄ±na göre düzenleniyor. Zorunlu ders saat ve çeÅŸitleri azalÄ±yor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluÅŸturuluyor.

ÖÄžRENME ANALÄ°TÄ°ÄžÄ° ARAÇLARIYLA VERÄ°YE DAYALI YÖNETÄ°M

â– Veriye dayalÄ± yönetimle bürokratik iÅŸ yükü azaltÄ±lÄ±yor.

â– EÄŸitimin yönetiminde kullanÄ±lan veri tabanlarÄ± bütünleÅŸtirilerek sadeleÅŸtiriliyor

â– ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n öÄŸrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öÄŸrenme analitiÄŸi platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEÄžERLENDÄ°RME

â– OkullarÄ±mÄ±zda yeterlik temelli deÄŸerlendirme uygulamalarÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

â– SÄ±nÄ±ftaki çocuklarÄ±n akademik baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘ÖÄŸrenci BaÅŸarÄ± Ä°zleme AraÅŸtÄ±rmasÄ±’ yapÄ±lÄ±yor.

â– SÄ±navla öÄŸrenci alan okullar kademeli olarak azaltÄ±lÄ±yor.

â– ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo’ sistemine geçiliyor.

Ä°NSAN KAYNAKLARININ GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° VE YÖNETÄ°MÄ°

â– ÖÄŸretmenlik meslek kanunu çÄ±kÄ±yor

â– SözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev süreleri kÄ±salÄ±yor. (3 artÄ± 1 yÄ±l oluyor)

â– Ücretli öÄŸretmenlerin ücretleri artÄ±yor.

â– ElveriÅŸsiz koÅŸullarda görev yapan öÄŸretmenlere ve yöneticilere teÅŸvik veriliyor.

â– Okul müdürlüÄŸü yüksek lisansa dayalÄ± bir meslek oluyor.

â– ÖÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± uygulama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± hale geliyor.

â– ÖÄŸretmenlere yan alan yüksek lisans imkânÄ± geliyor

â– BaÅŸarÄ±lÄ± öÄŸretmenler yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderiliyor.

â– Okul yöneticiliÄŸine atanmada liyakat temelli bir deÄŸerlendirme geliyor.

â– Okul yöneticiliÄŸinin özlük haklarÄ± iyileÅŸtiriliyor.

OKULLARIN FÄ°NANSMANI

â– Okullara geliÅŸim bütçesi veriliyor.

â– EÄŸitim hayÄ±rseverlerinin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± için il ve bakanlÄ±k teÅŸkilatÄ±nda yeni bir yapÄ± kuruluyor.

â– DiÄŸer bakanlÄ±klarla iÅŸbirlikleriyle eÄŸitimin finansmanÄ±nda yeni bir kapasite yaratÄ±lÄ±yor.

â– Mesleki teknik eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n döner sermaye gelirlerini arttÄ±rmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTÄ°Åž VE KURUMSAL REHBERLÄ°K HÄ°ZMETLERÄ°

â– TeftiÅŸ sisteminde rehberlik ile inceleme, araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturma birbirinden ayrÄ±lÄ±yor.

â– BakanlÄ±k müfettiÅŸlerine eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n uygulanmalarÄ±nÄ±n izlenmesine iliÅŸkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLÄ°K VE PSÄ°KOLOJÄ°K DANIÅžMANLIK

â– ÖÄŸrencilere kariyer rehberliÄŸi sistemi geliyor.

â– Psikolojik danÄ±ÅŸma ve rehberlik hizmetleri Milli EÄŸitim Sistemimizde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor

â– Türk kültürüne özgü tanÄ±lama, yönlendirme, yetkinlik araçlarÄ± yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Rehberlik araÅŸtÄ±rma merkezleri (RAM) yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

ÖZEL EÄžÄ°TÄ°M

â– Özel gereksinmeli çocuklarÄ±n tespiti için Türkiye genelinde taramalara baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

â– Yerel yönetimlerin özel eÄŸitim birimleri kurmasÄ± teÅŸvik ediliyor.

â– Özel gereksinimli çocuklarÄ±mÄ±z için mobil eÄŸitim setleri oluÅŸturuluyor.

ÖZEL YETENEK

â– Özel yetenekli öÄŸrenciler için mevzuat çÄ±karÄ±lÄ±yor

â– Özel yetenekli öÄŸrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluÅŸturuluyor.

â– Bilim sanat merkezleri yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Özel yetenekli öÄŸrencilerin eÄŸitiminde okul ve eÄŸitim sistemindeki uygulamalar iyileÅŸtiriliyor

â– Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

â– Özel yeteneklilerin eÄŸitimine yönelik lisans ve lisansüstü öÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± güncellenerek yayÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.

YABANCI DÄ°L EÄžÄ°TÄ°MÄ°

â– YabancÄ± dil öÄŸreniminde kademelere göre farklÄ± öÄŸretim yöntemleri uygulanacak

â– YabancÄ± dil öÄŸretmenlerine yüksek lisans ve uluslararasÄ± sertifika imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor

â– Okul ve program türlerine göre farklÄ± dil becerileri ön plana çÄ±karÄ±lÄ±yor.

â– YabancÄ± dil öÄŸrenimi dijital platformlarÄ± kuruluyor.

â– YabancÄ± dile öÄŸreniminde erken yaÅŸ çocuklarÄ± için oyun, hikaye, karaoke kullanÄ±lÄ±yor.

ÖÄžRENME SÜREÇLERÄ°NDE DÄ°JÄ°TAL Ä°ÇERÄ°K VE BECERÄ° DESTEKLÄ° DÖNÜÅžÜM

â– Dijital eÄŸitim-öÄŸretim içeriÄŸi geliÅŸtirme ekosistemi oluÅŸturuluyor.

â– Ulusal dijital içerik arÅŸivi oluÅŸturuluyor

â– Dijital yeni nesil ölçe araçlarÄ± geliÅŸtiriliyor

â– Dijital öÄŸrenme materyalleri geliÅŸtiren lider öÄŸretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK

â– 5 yaÅŸ erken çocukluk eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na giriyor.

â– ÅžartlarÄ± elveriÅŸsiz ailelere okulöncesi çocuklarÄ± için materyal ve kÄ±rtasiye desteÄŸi geliyor.

â– Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programlarÄ± açÄ±lÄ±yor.

â– Okul öncesi eÄŸitimde kalitenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± için ortak ‘kalite standartlarÄ±’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EÄžÄ°TÄ°M

â– Ä°lkokullarda not yerine beceri temelli deÄŸerlendirme geliyor.

â– Ä°lkokullarda teneffüs süreleri arttÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Ä°lkokul ve ortaokullarda TasarÄ±m Beceri Atölyeleri kuruluyor.

â– EÄŸitim kayÄ±t bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

â– Türkçe temel eÄŸitimin öncelikli alanlarÄ±ndan biri oluyor.

ORTAÖÄžRETÄ°M

â– Liselerde ders saatleri yarÄ±ya yakÄ±n azalÄ±yor.

â– ÇocuklarÄ±n mesleki yönelimlerine iliÅŸkin yeni bir yapÄ± kuruluyor

â– ÇocuklarÄ±n ilgi yetenek ve mizaçlarÄ±na yönelik seçmeli dersler geliyor.

â– Ä°ÅŸ ve biliÅŸim dünyasÄ±na iliÅŸkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararasÄ± sertifika eÄŸitimleri geliyor.

â– Alan seçimi 9. sÄ±nÄ±ftan baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

â– Pansiyondaki yatÄ±lÄ± öÄŸrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânlarÄ± geliÅŸtiriliyor.

FEN LÄ°SELERÄ° VE SOSYAL BÄ°LÄ°MLER LÄ°SELERÄ°

â– Ders çizelgeleri öÄŸrencilerin araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme becerilerin iyileÅŸtirilmesi için yeniden düzenleniyor.

â– Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öÄŸretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

â– Bilim insanlarÄ± fen ve sosyal bilimler lisesindeki öÄŸrencilere eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma koçu oluyor.

Ä°MAM HATÄ°P ORTAOKULLARI VE LÄ°SELERÄ°

â– Ä°mam hatip okullarÄ±nda program çeÅŸitliliÄŸi korunuyor.

â– Ders çeÅŸidi azaltÄ±lÄ±yor

â– ÖÄŸrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapÄ± geliyor.

â– Arapça ve Ä°ngilizce yaz okullarÄ± açÄ±lÄ±yor

â– Ä°mam hatip okullarÄ±yla üniversiteler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor

MESLEKÄ°-TEKNÄ°K EÄžÄ°TÄ°M

â– Döner sermaye gelirlerinden alÄ±nan %15’lik hazine kesintisi %1’e düÅŸürülüyor.

â– Esnek ve modüler müfredat geliyor.

â– Alan eÄŸitimleri 9. sÄ±nÄ±fta baÅŸlÄ±yor.

â– Mesleki teknik eÄŸitim öÄŸrencileri okurken çalÄ±ÅŸÄ±yor.

â– Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda mesleki teknik eÄŸitim imkânlarÄ± geliyor.

â– Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiÅŸtiriliyor.

â– BaÅŸarÄ±lÄ± projelere mikro kredi saÄŸlanÄ±yor.

ÖZEL ÖÄžRETÄ°M

â– Özel öÄŸretim kurumlarÄ±yla ilgili bürokrasi azaltÄ±lÄ±yor

â– Özel öÄŸretimde haksÄ±z rekabetin önüne geçiliyor

â– Özel ve resmi eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor

HAYATBOYU ÖÄžRENME

â– Okul dÄ±ÅŸÄ± kalan yetiÅŸkinler için diplomaya esas müfredat yapÄ±sÄ± sadeleÅŸtiriliyor.

â– YetiÅŸkinlere 21. yüzyÄ±l becerilerine yönelik farkÄ±ndalÄ±k ve beceri eÄŸitimleri baÅŸlÄ±yor.

â– Ulusal Hayat Boyu ÖÄŸrenme Ä°zleme Sistemi Kuruluyor.

â– BaÅŸta kadÄ±n ve çocuk olmak üzere ÅŸiddetle mücadelede farkÄ±ndalÄ±k eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Her türlü baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mücadelede farkÄ±ndalÄ±k ve bilgilendirme eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:05

www.evrensel.net