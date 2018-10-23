Brezilya’da Bolsonaro’dan ‘solcuları temizleme’ vaadi!

Brezilya'da faşist aday Jair Bolsonaro, başkan olursa “solcuları temizleme” sözü verdi.

Brezilya’da 28 Ekim günü gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri ikinci turu öncesi konuşan faşist aday Jair Bolsonaro, seçmenlerine, başkan olursa “solcuları temizleme” sözü verdi.

Telesur’un haberine göre, geçtiğimiz pazar günü Sao Paulo kentinde taraftarlarına konuşan Bolsonaro, “Ya deniz ötesine gidecekler ya da hapse” dedi. Bolsonaro, “Bu kızıl haydutlar vatanımızdan kovulacak. Brezilya tarihinde hiç görülmemiş bir temizlik olacak” ifadelerini kullandı.

MST İÇİN ‘HIZSIZLAR’, LULA İÇİN ‘HAPİSTE ÇÜRÜYECEK’

Askeri diktatörlüğü ve işkencecileri övmesi, kadın düşmanı ve homofobik söylemleriyle bilinen Brezilya'nın faşist başkan adayı Jair Bolsonaro konuşması boyunca birçok çevreye tehdit yağdırdı. Brezilya’da toprak işgalleriyle tanınan Topraksız İşçiler Hareketi (MST) için “hırsızlar” diyerek, hareketin üyelerinin “terörist” muamelesi görüleceğini söyledi. Cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Lula için de “hapiste çürüyecek” dedi. Bolsonaro’ya göre, ikinci turdaki rakibi Fernando Haddad da dahil İşçi Partisi (PT) üyeleri de “aynı kaderi paylaşacak”

Eski asker ve askeri diktatörlük savunucusu olan, işkenceyi destekleyen ve sık sık kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi kullanmasıyla tanınan Bolsonaro, sözlerini, “Çoğunluk biziz. Brezilya bizim. Brezilya halkıyla birlikte yeni bir ulus inşa edeceğiz. Bizler özgürlüğün sesiyiz. Sosyalizm istemiyoruz” diyerek tamamladı.

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HADDAD: MUHALİFLERE TEHDİT

Bolsonaro’nun konuşması ülkedeki sol ve ilerici çevrelerden tepki gördü. Bolsonaro ile 28 Ekim’deki ikinci tur seçimlerinde yarışacak olan PT adayı Fernando Haddad da, twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Bolsonaro muhaliflerinin yaşamını tehdit etti. Demokratik hukuk devletini savunmalıyız. Eğer kendisinden farklı düşününleri tehdit ederse insanlar nasıl kendilerini güvende hissedecekler?” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 12:07

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