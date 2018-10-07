Brezilyaâ€™da seÃ§im gÃ¼nÃ¼: O bir Trump deÄŸil, daha beteri!

Brezilyaâ€™da bugÃ¼n iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼. FaÅŸist aday Bolsonaro anketlerde Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Guardian, Bolsonaro iÃ§in â€œO Trump'tan da beter' diyor.

The Guardian*

Brezilya’da bir zamanlar akÄ±llardan geçmeyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Jair Bolsonaro’nun ülkenin baÅŸÄ±na geçebileceÄŸi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±k gerçek. “O olmaz” diyerek kitlesel gösteriler gerçekleÅŸtiren milyonlarca BrezilyalÄ±, özellikle de kadÄ±nlar, tehlikenin farkÄ±ndalar. Sadece endiÅŸeli de deÄŸiller; düpedüz korku içindeler. Bu isme yönelik destek sadece son haftalarda yükseliÅŸe geçti . Yine de kamuoyu yoklamalarÄ± seçimin ilk turu öncesinde Bolsanaro’yu en yakÄ±ndaki rakibi olan Ä°ÅŸçi Partisi AdayÄ± Farnando Haddad’Ä±n yaklaÅŸÄ±k 10 puan üzerinde gösterirken ay sonunda yapÄ±lacak ikinci turda da galip gelebileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

Brezilya seÃ§imleri ve faÅŸizmle mÃ¼cadele

DÄ°KTATÖRLÜÄžE VE Ä°ÅžKENCEYE ÖVGÜ

Onu bazÄ±larÄ±nÄ±n dediÄŸi gibi Latin Amerika’nÄ±n Donald Trump’Ä± olarak adlandÄ±rmak fazlaca kibar kalÄ±yor. Bay Bolsanaro yerli topluluklar ve çevre konusunda gaddarca görüÅŸlere sahip, kadÄ±n düÅŸmanÄ± ve homofobik biri. Brezilya’yÄ± 1694-1985 arasÄ±nda yönetmiÅŸ olan askeri diktatörlüÄŸü ve iÅŸkencecileri övüyor. YakÄ±n bir zamanda muhaliflerin vurulmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. BaÄŸnazlÄ±ÄŸÄ± “dürüstlük” olarak pazarlanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

AynÄ± ABD BaÅŸkanÄ± gibi daha derin sorunlarÄ±n bir belirtisi olduÄŸu ise doÄŸru. 1991’den beri kongrede olmasÄ±na ve saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± bilinmesine karÅŸÄ±n gündemin uzaÄŸÄ±nda görülüyordu. Bugün populist bir kampanya ile ülkenin dertlerinden faydalanmakta.

Brezilya tarihinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en büyük resesyondan kurtulmak için çabalÄ±yor. “Oto YÄ±kama Opersayonu” SoruÅŸturmasÄ± yolsuzluÄŸun ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± geniÅŸliÄŸini ve derinliÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±. Ve ÅŸiddet suçlarÄ±nÄ±n ÅŸok edici yükseliÅŸi -Sadece geçen yÄ±l 63 bin 880 cinayet iÅŸlendi- Demir Yumruk taleplerini arttÄ±rdÄ±. Kampanya sÄ±rasÄ±nda bÄ±çaklanmasÄ± da yine kendisine yaradÄ±. Kendisini siyaseti temizleyecek bir dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ olarak tanÄ±tarak sosyal medyada en çok da genç seçmenler arasÄ±nda güç kazandÄ±. Tabii ki Brezilya’nÄ±n eski güçlerinden de beslenmekte; Ordu, zengin toprak sahipleri ve iÅŸ adamlarÄ± muhafazakâr cenahtanda Evanjelik kiliselerinin desteÄŸini ardÄ±na almÄ±ÅŸ durumda.

Ä°KÄ° YILLIK SÄ°YASÄ° GELÄ°ÅžMELER ONA YARADI

Ä°ki yÄ±l önce dönemin Devlet BaÅŸkanÄ± Dilma Rousseff’in görevden alÄ±nmasÄ± ve tartÄ±ÅŸmalÄ± olaylar sonucu iktidardan düÅŸürülen Ä°ÅŸçi Partisi’nin gerçek ve hissedilen baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±yla yükseliÅŸi hÄ±zlandÄ±. ArdÄ±ndan baÅŸa gelen ve meclis oylamasÄ±nda yolsuzluk suçlamalarÄ±ndan yargÄ±lanmaktan kurtulan merkez saÄŸcÄ± Michel Temer’in katÄ± kemer sÄ±kma politikalarÄ± uygulamaya giriÅŸmesi siyaset dÄ±ÅŸÄ± ortamÄ± hareketlendirdi.

Ä°ÅŸçi Partisi’nin asli figürü eski devlet baÅŸkanÄ± Lula da Silva ise yolsuzluk suçlarÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± 12 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± nedeniyle içeride olmasnÄ±na raÄŸmen popülaritesini sürdürüyor. Mahkeme Silva’nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaksaydÄ± Bay Bolsonaro seçim yarÄ±ÅŸÄ±nda çok daha fazla zorlanacaktÄ±. Ä°ÅŸçi Partisi tarafÄ±ndan son dönemeçte aday gösterilen Haddad, Sao Paulo eski Belediye BaÅŸkanÄ± ancak çok tanÄ±nmÄ±yor. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin ve Marina Silva gibi merkeze yakÄ±n adaylarÄ±n bir araya gelerek birleÅŸtirici bir alternative oluÅŸturmalarÄ± yönündeki çabalarda ise oldukça geç kalÄ±ndÄ±.

SEÇÄ°MÄ° KAZANMAZSA ORDU MÜDAHALE EDER KORKUSU

Bolsonaro’nun seçimin daha ilk turunda ezici bir çoÄŸunluk alarak galip gelebileceÄŸi yönündeki endiÅŸeler giderek artÄ±yor. BazÄ±larÄ±ysa ilk turda yenilecek adaylarÄ±n -ve bu isimlere oy verenlerin- Bolsonaro karÅŸÄ±sÄ±nda yer alarak Haddad’Ä±n arkasÄ±nda durmayabileceÄŸinden çekiniyor. Bolsonaro’nun yardÄ±mcÄ±sÄ± olan bir emekli general geçtiÄŸimiz günlerde anarÅŸi durumunda hükümetin kendisinin bir darbe gerçekleÅŸtirebilmesinin gerektiÄŸini ifade etti. Muhalifler Haddad’Ä±n kazanmasÄ± durumunda rakibinin sonuçlarÄ± geçersiz ilan edeceÄŸinden ve devreye ordunun girmesinden korkuyor.

En iyi senaryoda bile -Bolsanaro ve destekçilerinin kabulleneceÄŸi net bir yenilgi- kutlama yapmak için pek bir neden olmayacak. Ona destek veren güçler kendiklerinden ortadan kaybolmayacak. Ekonomiyi yeniden inÅŸa etmek, suçla ve yolsuzlukla mücadele daha saÄŸlÄ±klÄ± bir siyasi kültürün kurulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±yacak. Bu baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na devasa bir iÅŸ ve yine de Brezilya’nÄ±n en iyi umudu.

*4 Ekim tarihli baÅŸyazÄ±yÄ± çeviren: Ali KarataÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 10:56

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