Fatih AltaylÄ±'ya 'hakaret ve tehdit' suÃ§lamasÄ±yla iddianame

Gazeteci Fatih AltaylÄ± hakkÄ±nda, polis memuruna hakaret ettiÄŸi ve tehditte bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 4 yÄ±l 4 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

Gazeteci Fatih AltaylÄ± hakkÄ±nda, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda aracÄ±nÄ±n park edilmesiyle ilgili tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± polis memuruna hakaret ettiÄŸi ve tehditte bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 1 yÄ±l 8 aydan 4 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± talebiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'nde polis memuru olarak görev yapan müÅŸteki Abdullah KesercioÄŸlu'nun, 16 Ekim saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda, "Harbiye Mahallesi Abdi Ä°pekçi Caddesi'nde çok sayÄ±da yasak park" anonsu gelmesi üzerine, ekiplerle birlikte bu bölgeye gittiÄŸi ve burada park etmiÅŸ araçlardan içinde sürücüsü bulunanlara uyarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, içinde sürücüsü bulunmayanlara ise cezai iÅŸlem uyguladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

MüÅŸteki KesercioÄŸlu'nun olay yerinde park halinde bulunan araç içindeki tanÄ±k Kenan Güngör'e (AltaylÄ±'nÄ±n ÅŸoförü) aracÄ±nÄ± çekmesini söylediÄŸi, Güngör'ün de "aracÄ±n Fatih AltaylÄ±'ya ait olduÄŸunu, ceza yazamayacaÄŸÄ±nÄ±" söyleyip aracÄ±nÄ± kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± bildirilen iddianamede, müÅŸtekinin Güngör'ün sürücü belgesini alarak "duraklama ihlali, uyarÄ± ve ikazlara uymamak" maddelerinden cezai iÅŸlem uyguladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Cezai iÅŸlemin ardÄ±ndan, müÅŸteki yoldaki diÄŸer araçlara uyarÄ±da bulunduÄŸu sÄ±rada Fatih AltaylÄ±'nÄ±n olay yerine geldiÄŸi belirtilen iddianamede, AltaylÄ±'nÄ±n "AracÄ±m orada hasta bekliyor, insan olsanÄ±z azÄ±cÄ±k halden anlarsÄ±nÄ±z." diyerek polis memuru ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

Daha sonra AltaylÄ±'nÄ±n müÅŸtekiyi tehdit ettiÄŸi ve çeÅŸitli hakaretlerde bulunduÄŸu kaydedilen iddianamede, ifadesi alÄ±nan müÅŸteki KeserlioÄŸlu'nun ÅŸüpheliden davacÄ± olduÄŸunu beyan ettiÄŸi bildirildi.

'ALTAYLI: GÖREVLÄ°NÄ°N YÜZÜNE SÖYLENMÄ°Åž BÄ°R HAKARETÄ°M YOK

Åžüpheli Fatih AltaylÄ±'nÄ±n ifadesine de yer verilen iddianamede, AltaylÄ±'nÄ±n ifadesinde özetle "Olay tarihinde eÅŸinin akÅŸam yemeÄŸinden dolayÄ± zehirlendiÄŸi, bütün gece kustuÄŸu, telefonla aradÄ±ÄŸÄ± doktorun hastaneye getirilmesini söylemesi üzerine saat 10.24'de ÅŸoförü Kenan Güngör'ü arayÄ±p çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ÅŸoförün kendisini aramasÄ± üzerine saat 11.10 sÄ±ralarÄ±nda eÅŸini kapÄ±nÄ±n önüne indirdiÄŸi, ancak aracÄ±n gelmediÄŸi, ÅŸoförü tekrar arayÄ±p, 'nerede olduÄŸunu' sorduÄŸu, onun da 'görevli polislerin kendisini durdurmadÄ±ÄŸÄ±, ehliyetini aldÄ±klarÄ±, itfaiyenin oradan döndüÄŸü' cevabÄ±nÄ± vermesi üzerine görevli polis memurunun yanÄ±na gittiÄŸi" yönünde beyanda bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, AltaylÄ±'nÄ±n yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmayla ilgili de "Polis memuruna, 'hastam var, baygÄ±n vaziyette duruyor, kaldÄ±rÄ±mÄ±n kenarÄ±nda oturuyor.' dedim. Polis memuru yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z bir tavÄ±rla, 'böyle bir ÅŸeye izin veremeyeceÄŸini' söyleyerek, 'hastan varsa ambulans çaÄŸÄ±r.' dedi. 'AmbulansÄ±n buraya gelmesi bir saati alÄ±r, kadÄ±n ölsün mü?' diye sorunca da bana, 'Beni ilgilendirmez.' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Ona, 'Üniforma giymekle polis olunuyor ama üniforma giymekle insan olunmuyor, önce insan olmayÄ± öÄŸrenmeniz lazÄ±m, vatandaÅŸa yardÄ±mcÄ± olmanÄ±z lazÄ±m.' dedim. Polis memuru, 'Bana adamlÄ±k mÄ± öÄŸretiyorsun?' diye sordu. 'AdamlÄ±k deÄŸil insanlÄ±k öÄŸretiyorum.' ifadesini kullandÄ±m, tartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümemesi için olay yerinden uzaklaÅŸÄ±p kendi kendime söylenirken, bazÄ± hakaretler savurdum. Ancak görevlinin yüzüne söylenmiÅŸ bir hakaretim yok." ÅŸeklinde beyanda bulunduÄŸu bilgisi verildi.

TanÄ±k Güngör’ün ifadesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, CD izleme tutanaÄŸÄ±na göre görevli polis memuru KesercioÄŸlu'nun arkasÄ± dönük bir vaziyette durduÄŸu, AltaylÄ±'nÄ±n saÄŸ kolu havada iÅŸaret parmaÄŸÄ±yla bir ÅŸeyler söylediÄŸi, memurun motoruna doÄŸru gittiÄŸi ve polis memurunun arkasÄ±ndan "Haysiyetsiz adamlar…" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸunun belirlendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Åžüpheli AltaylÄ±'nÄ±n, "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlarÄ±ndan 1 yÄ±l 8 aydan 4 yÄ±l 4 aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen iddianame, baÅŸsavcÄ±lÄ±k onayÄ±ndan sonra Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 19:25

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