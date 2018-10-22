Kayseri'de alternatif kitap standÄ±: Ä°ÅŸÃ§iler daha Ã§ok kitap okusun diye

Kayseri'de muhalif yayÄ±nevlerinin kitap fuarÄ±na alÄ±nmamasÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lan alternatif standa iÅŸÃ§iler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Yakup ASLANDOÄžAN

Kayseri

GeçtiÄŸimiz hafta boyunca Kayseri BüyükÅŸehir belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen kitap fuarÄ± tartÄ±ÅŸmalarla sona erdi. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± fuara neredeyse tüm muhalif yayÄ±nevlerinin alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ana konusuydu. BazÄ± yayÄ±nevleri ise geçen yÄ±l Ä°hsan EliaçÄ±k’a yapÄ±lan saldÄ±rÄ± nedeniyle fuara katÄ±lmayarak tepkilerini göstermiÅŸti. YayÄ±nevlerinin bir kÄ±smÄ± da bu duruma tepkilerini “alternatif stant” açarak gösterdi ve Kayseri’de farklÄ± yayÄ±nlara ulaÅŸmak için olanak yaratmÄ±ÅŸ oldular. GeçtiÄŸimiz hafta sonu iki gün açÄ±k kalan alternatif standa hafta sonu da sanayi iÅŸçileri ziyaret gerçekleÅŸtirdi.

Ä°ÅžÇÄ°LER ZÄ°YARET ETTÄ°

Kor Kitap, Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±, Tekin YayÄ±nevi kitaplarÄ±, EÄŸitim Sen Kayseri ÅŸubesinin binasÄ±nda sergilendi. Birçok kesimden genç kadÄ±n emekçi, üniversite öÄŸrencisi, öÄŸretmen standÄ± ziyaret ederek “dayanÄ±ÅŸma güçlendirir” dedi. Son gün de organize sanayiden birçok iÅŸçi stantlarÄ± ziyaret ederek destek verdiler hem de kitap aldÄ±lar. Özellikle iÅŸçilerin standa gelmesinin önemli olduÄŸunu söyleyen Mahmut adlÄ± metal iÅŸçisi; “Bizlerin teÅŸvik edilmesi ve okumamÄ±z çok önemli. Zor ÅŸartlarda kriz içindeyken okuyamÄ±yoruz demeden patronlara inat okumalÄ±yÄ±z. O nedenle bize ulaÅŸan yayÄ±nevlerine iÅŸçi yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapanlara ayrÄ±ca teÅŸekkür ederiz” dedi.

‘YER VERMEYENLERÄ° KINIYORUM’

Cebindeki son parayla kitaplar alan bir tekstil iÅŸçisi de “Kitap fuarÄ±nÄ± organize eden ve bu yayÄ±nevlerine yer vermeyenleri kÄ±nÄ±yorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Bu fuarlar aslÄ±nda iyi oluyor diyen bir metal iÅŸçisi de “Ama ne tür kitap okumalÄ±yÄ±z nasÄ±l baÅŸlamalÄ±yÄ±z konularÄ±nda bile gerideyiz. O kadar az okuyoruz çünkü. Ama bu tür yayÄ±nevleri sayesinde mücadele içinde olan bizlerin de okumaya yönelmesi iyi oluyor, teÅŸekkür ederim” diyerek duygularÄ±nÄ± aktardÄ±.

STANT GÖNÜLLÜLERÄ° MEMNUN

Alternatif kitap standÄ±nda gönüllü çalÄ±ÅŸanlar memnun. Liseli Burak da “Bu yÄ±lki kitap fuarÄ±nda olamayan ilerici yayÄ±nevleri olarak alternatif kitap standÄ± açÄ±lmasÄ± çok olumlu oldu. Ä°lgi yoÄŸundu. Özellikle öÄŸrenciler romanlara büyük bir ilgi gösterdi” dedi.

Kor Kitap standÄ±nda gönüllü çalÄ±ÅŸan ve kendisi de bir iÅŸçi olan Umut da; “Uygur Orhan’Ä±n söyleÅŸisi ile açÄ±lan stantta “Siyasi parti temsilcileri ve sendikalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra en çok ilgiyi iÅŸçilerden gördük. Kayseri’nin farklÄ± fabrikalarÄ±ndan gelen iÅŸçilerle sohbet ederek çay içmemiz bile samimiyetimizin bir göstergesiydi bence. Belediyenin düzenlediÄŸi kitap fuarÄ±nda ulaÅŸamadÄ±klarÄ± kitaplara burada ulaÅŸtÄ±lar. ‘FÄ±rtÄ±na KuÅŸlarÄ±’ kitabÄ±nÄ± önerdiÄŸimiz iÅŸçiler, ‘Demek bundan yüz yÄ±l önce de aynÄ± sorunlar varmÄ±ÅŸ’ diyerek kitabÄ± aldÄ±lar. Burada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir çok kiÅŸi bizlere iyi dileklerini sundu. Tabii bu da bizleri mutlu etti. Gelecek dönemlerde daha kapsamlÄ± ve güçlü etkinlikler için de kararlar almÄ±ÅŸ olduk” ifadelerini kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 14:41

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