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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 13:46
Ã‡EPEÃ‡EVRE YAÅžAM â€“ 22 EKÄ°M 2018 Ã‡epeÃ§evre YaÅŸam | BaÅŸkÃ¶ylÃ¼lerin JESâ€™e karÅŸÄ± zafer ÅŸenliÄŸi (2. BÃ¶lÃ¼m)
2 ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re direnerek kÃ¶ylerine kurulmak istenen JES projesinin Ã‡ED sÃ¼recini sonlandÄ±ran BaÅŸkÃ¶ylÃ¼ler zafer ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenledi.
Geçim kaynaklarÄ± büyük oranda incir ve zeytin üreticiliÄŸi olan BaÅŸköylüler, köyün hemen giriÅŸine yapÄ±lmak istenen JES'e karÅŸÄ± büyük bir direniÅŸ sergilediler. KararlÄ± direniÅŸleri sonrasÄ± Tire KaymakamÄ±'nÄ±n JES firmasÄ±nÄ±n ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± üzerini BaÅŸköylüler, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± ÅŸenlikle kutladÄ±lar.
BaÅŸköylülere EGEÇEP bileÅŸeni Ege'nin çeÅŸitli yerlerinde mücadele eden yaÅŸam savunucularÄ± ve AydÄ±n'da JES'e karÅŸÄ± nöbet tutan KÄ±zÄ±lcaköylüler de katÄ±ldÄ±lar. Özer Akdemir'in hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Çepeçevre YaÅŸam BaÅŸköylülerin zafer ÅŸenliÄŸinin ikinci bölümü ile Evrensel Web Tv'de. (EVRENSEL WEB TV)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 13:46
Ã‡epeÃ§evre YaÅŸam | Tire BaÅŸkÃ¶y halkÄ±nÄ±n JES'e karÅŸÄ± zafer ÅŸenliÄŸi
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