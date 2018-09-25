Ã‡epeÃ§evre YaÅŸam | Tire BaÅŸkÃ¶y halkÄ±nÄ±n JES'e karÅŸÄ± zafer ÅŸenliÄŸi

2 ayÄ± aÅŸkÄ±n süredir direnerek köylerine kurulmak istenen JES projesinin ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ä°zmir'in Tire ilçesine baÄŸlÄ± BaÅŸköy'de yaÅŸayan yurttaÅŸlar zafer ÅŸenliÄŸi düzenledi.

Geçim kaynaklarÄ± büyük oranda incir ve zeytin üreticiliÄŸi olan BaÅŸköylüler, köyün hemen giriÅŸine yapÄ±lmak istenen JES'e karÅŸÄ± büyük bir direniÅŸ sergiledi. KararlÄ± direniÅŸleri sonrasÄ± Tire KaymakamÄ±'nÄ±n JES firmasÄ±nÄ±n ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± üzerine BaÅŸköylüler, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± ÅŸenlikle kutladÄ±lar.

BaÅŸköylülere EGEÇEP bileÅŸenleri, Ege'nin çeÅŸitli yerlerinde mücadele eden yaÅŸam savunucularÄ± ve AydÄ±n'da JES'e karÅŸÄ± nöbet tutan KÄ±zÄ±lcaköylüler de katÄ±ldÄ±.

Özer Akdemir'in hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Çepeçevre YaÅŸam, BaÅŸköylülerin zafer ÅŸenliÄŸinin birinci bölümü ile Evrensel WebTv'de. (Evrensel WebTV)

Tire BaÅŸkÃ¶y'e yapÄ±lmak istenen JES'e Ã‡ED izni Ã§Ä±kmadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 20:29

www.evrensel.net