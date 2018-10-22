Kaz DaÄŸÄ±'nda RES'lere karÅŸÄ± etkinlikler devam ediyor

Kaz DaÄŸlarÄ±na yapÄ±lmak istenen RES'lere karÅŸÄ± yÃ¶re halkÄ± Edremit'te panel dÃ¼zenlendi, Eybek zirvesine yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

BalÄ±kesir Havran ilçesi Eybek DaÄŸÄ±na yapÄ±lmak istenen 75 adet RES tribününe yönelik yöre halkÄ±nÄ±n tepkileri sürüyor. KazdaÄŸÄ± Milli ParkÄ± ve KazdaÄŸÄ± GöknarÄ± Tabiat Koruma AlanÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan RES'lere karÅŸÄ± hafta sonu çeÅŸitli etkinlikler gerçekleÅŸtirildi.

Etkinliklerden ilki Edremit Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleÅŸtirilen panel oldu. KazdaÄŸÄ± DoÄŸal ve Kültürel VarlÄ±klarÄ± Koruma DerneÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen “Rüzgar Enerji Santralleri Ne Kadar Masum?” baÅŸlÄ±klÄ± panele konuÅŸmacÄ± olarak EGEÇEP Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Karaburun Kent Konseyinden Hüsnü Dilli ve Orman Mühendisi Hasan Basri AvcÄ± katÄ±ldÄ±.

EDREMÄ°T'TE RES KARÅžITI PANEL

Panelin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda geçtiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren RES mücadelesinin simge isimlerinden Karaburdun Kent Konseyi BaÅŸkanÄ± Ä°par BuÄŸra'yÄ± anan KazdaÄŸÄ± DoÄŸal ve Kültürel VarlÄ±klarÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Süheyla DoÄŸan panelin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda Eybek DaÄŸÄ±nda yapÄ±lmak istenen RES'lerle ilgili ÇED raporundan derlediÄŸi bilgileri sundu.

DoÄŸan, Türkiye'de üretilen ve tüketilen enerji miktarÄ± ile ilgili resmi verileri de aktararak, enerji üretim fazlasÄ±nÄ±n olduÄŸu bir ortamda hükümetin ÅŸirketlere kar aktarabilmek için doÄŸa talanÄ±na yol açan enerji projelerine hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸini söyledi.

RES'lerin canlÄ± yaÅŸamÄ± ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerindeki etkilerine deÄŸinen Prof. Dr. Ali Osman Karababa, RES'lerin yol açtÄ±ÄŸÄ± ses kirliliÄŸinin insanlar ve diÄŸer canlÄ±lar üzerinde fiziksel ve psikolojik birçok olumsuz etkilerini olduÄŸunu aktardÄ±. RES'lerin yerleÅŸim yerlerine yakÄ±n olmamasÄ± gerektiÄŸini ifade den Karababa, insan kulaÄŸÄ±nÄ±n duyma eÅŸiÄŸinin altÄ±ndaki ‘infrasound’ adlÄ± frenkansÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sorunlara dikkat çekti. Karababa, RES'lerin çevresel etkilerine de deÄŸinerek özellikle aÄŸaç kesimlerinin altÄ±nÄ± çizdi.

FotoÄŸraf: Edremit Çevre Platformu

'RES'LERÄ°N TÜM CANLILARA ZARARI VAR'

Orman Mühendisi Hasan Basri AvcÄ± ise konuÅŸmasÄ±nda, RES'lerin kuÅŸlar, arÄ±lar, yarasalar ve diÄŸer canlÄ±lar üzerindeki olumsuz etkilerine deÄŸindi. Eybek daÄŸÄ±nda kurulmak istenen RES'lerin kuÅŸ göç yollarÄ±nda olduÄŸunu ifade eden AvcÄ±, RES'ler için yok edilen ormanlarÄ±n da hem ekonomik hem de ekolojik yenden bölgeye zarar vereceÄŸini belirtti.

KARABURUN DENEYÄ°MLERÄ°

YÄ±llardÄ±r RES'lere karÅŸÄ± mücadele eden Karaburun Kent Konseyi’nden Hüsnü Dilli de Karaburun'da yürütülen hukuki ve fiili RES mücadeleleri hakkÄ±nda bililer verdi. Dilli, Eybek daÄŸÄ±na kurulacaÄŸÄ± söylenen 75 direÄŸin sayÄ±sÄ±nÄ±n ileride kuvvetli bir olasÄ±lÄ±kla artacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Panel sonunda konuÅŸan vatandaÅŸlar ve köy muhtarlarÄ± RES'leri istemediklerini dile getirdi. Daha önce Bergama'ya yapÄ±lmak istenen RES'lerin BergamalÄ±larÄ±n kararlÄ± tepkileri sonrasÄ± Burhaniye'ye kaydÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir katÄ±lÄ±mcÄ± ise yerel yönetimin mücadeleye yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n önemi ve halkÄ±n mücadeleye kitlesel katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. KonuÅŸmalarda, JES ÅŸirketini topraklarÄ±na sokmayan Tire BaÅŸköylülerin mücadelesi ve özellikle kadÄ±nlarÄ±n direniÅŸteki rolü de dile getirildi.

Panelin ardÄ±ndan katÄ±lÄ±mcÄ±lar RES projelerine yakÄ±n olan HacÄ± Arslanlar Köyü’ ne (Mahallesine) ve ardÄ±ndan YaÅŸyer Köyü’ ne giderek köylülerle konuÅŸtular.

RES ALANINA YÜRÜDÜLER

Öte yandan Edremit Çevre Platformu (EEDÇEP) ve doÄŸa sporlarÄ± yapan dernekler Pazar günü Eybek DaÄŸÄ±’nda RES yapÄ±lmak istenen bölgeye yürüdüler. FarklÄ± rotalardan Eybek zirvesine yapÄ±lan yürüyüÅŸte RES projesinin yörede yaratacaÄŸÄ± tahribatÄ±n alanÄ±nÄ± gözlemlediler.

FotoÄŸraf: Edremit Çevre Platformu

RES PROJESÄ°NÄ°N TEKNÄ°K VERÄ°LERÄ°

Polat Enerji Sanayi A.Åž. tarafÄ±ndan Duygu RES adÄ±yla yapÄ±mÄ±nÄ± planlanan RES projesi toplam 150,1 MWe kurulu güce sahip olacak. Proje kapsamÄ±nda dikilmesi planlanan 75 RES tribününden yÄ±lda azami 524.630.000 kWh elektrik üretilecek. RES'lerden 2'si Çanakkale, diÄŸerleri ise BalÄ±kesir il sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yapÄ±lacak. 9 ay da bitirilmesi planlanan RES'lerin ön lisans sahasÄ± toplam 13.836 ha'lÄ±k bir alanÄ± kapsÄ±yor. Bir tribünün kapladÄ±ÄŸÄ± alan ise yaklaÅŸÄ±k 1.520 metrekare iken proje kapsamÄ±nda 3.249 metrekare alanÄ± kaplayacak bir de ÅŸalt sahasÄ± yapÄ±lacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 13:26

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