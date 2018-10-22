'KaÄŸÄ±t krizi nedeniyle 700'den fazla basÄ±n emekÃ§isi iÅŸsiz kaldÄ±'

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba '2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 7 ayÄ±nda basÄ±n yayÄ±n sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 92 bin 159'den 91 bin 443'e dÃ¼ÅŸtÃ¼' dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba’nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n emekçileri raporunda kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸlar nedeniyle bugüne kadar 300 gazete, dergi ve matbaanÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Rapora göre 700'den fazla basÄ±n emekçisi iÅŸsiz kaldÄ±.

Cumhuriyet'ten Mahmut LÄ±calÄ±'nÄ±n haberine göre iÅŸçi sendikalarÄ±, meslek odalarÄ± ve sivil toplum örgütlerinden sorumlu CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "BasÄ±n ve YayÄ±n Emekçileri Raporu"nda Türkiye’de medya alanÄ±nda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar gözler önüne serildi. Raporda, yaÅŸanan ekonomik krizin basÄ±n ve yayÄ±n emekçilerini yakÄ±ndan etkilediÄŸi belirtildi.

Raporda, ekonomik kriz nedeniyle kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸlardan kaynaklÄ± olarak ÅŸu ana kadar 300 gazete, dergi ve matbaanÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Raporda, yer alan bazÄ± tespitler ise ÅŸunlar:

â– 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 7 ayÄ±nda basÄ±n yayÄ±n sektöründe çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 92 bin 159 kiÅŸiden 91 bin 443 kiÅŸiye düÅŸtü.

â– Sektörde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±ndaki düÅŸüÅŸün ana nedeni kur krizine baÄŸlÄ± olarak kapanan iÅŸ yerleridir.

â– AKP iktidarÄ± süresince basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ± üzerinde kurulan baskÄ± ve denetimler nedeniyle yüzlerce gazeteci ve basÄ±n emekçisi iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸ veyahut cezaevine konmuÅŸtur.

â– Özellikle OHAL döneminde 2 bin 500’den fazla basÄ±n emekçisi iÅŸinden olmuÅŸtur. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

KaÄŸÄ±t krizi bÃ¼yÃ¼yor, yerel gazetelerin kapanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor

KaÄŸÄ±t krizi nedeniyle 300 gazete ve matbaa kapandÄ±

KaÄŸÄ±t krizine BÄ°K Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼: Zorunlu asgari muhabir sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 10:53

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